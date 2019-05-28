«Хайп на поражении сборной»: Кузнецов оправдался за наркотики

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Бронзовый для сборной России чемпионат мира по хоккею обернулся скандалом вокруг нападающего Евгения Кузнецова. В понедельник, 27 мая, в сети появилась видеозапись, на которой спортсмен разговаривает по телефону в гостиничном номере, а на столике возле него лежит белый порошок неизвестного происхождения. На ролике также видно, что в комнате находится еще один мужчина и лежащая в бессознательном состоянии «русскоговорящая» девушка.

Запись появилась в твиттере, а получила широкую огласку после реакции журналиста Василия Конова. Болельщики всерьез предположили, что действия на видео происходят во время чемпионата мира, начав подшучивать над возможными причинами провала сборной.

Удалось выяснить, что видео было снято какое-то время назад. Это впоследствии подтвердил сам Кузнецов. Хоккеист рассказал, что на записи действительно присутствует он, а была сделана она в прошлом году, когда «Вашингтон Кэпиталз» завоевал Кубок Стэнли. Россиянин, однако, отрицает, что когда-либо принимал наркотики. По мнению Кузнецова, появление этого видео в сети говорит о желании опубликовавшего запись попиариться на неудачах «Красной машины».

«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — заверил Кузнецов.

Известный хоккейный обозреватель Игорь Еронко в своем твиттере сообщил, что, по его данным, Кузнецов не принимал участие в этой вечеринке.

«Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Лас-Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — приводит слова хоккеиста «СЭ».

Напомним, что на чемпионате мира в Словакии российская сборная в полуфинале уступила Финляндии, а в матче за третье место обыграла Чехию и завоевала бронзовые награды. Кузнецов на турнире принял участие в десяти играх, отметившись двумя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами.

В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) отказались комментировать произошедшее. Однако министерство спорта уже инициировало свою проверку. Кроме того, заинтересовались видео и в «Вашингтоне». Сейчас клуб собирает данные по скандальному ролику.

«Нам стало известно о видео с участием Кузнецова, которое появилось в социальных сетях. В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и в ближайшее время не будем комментировать эту ситуацию», — передает текст официального заявления представителя «Кэпиталз» Washington Post.

Что касается реакции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), то там пока не решили, будут ли выяснять обстоятельства произошедшего и применять к Кузнецову какие-либо санкции.

Об этом рассказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

«Пока что не стоит называть происходящее расследованием, это очень расплывчатое понятие. Нам нужно установить обстоятельства случившегося, проверить все факты. У всех есть вопросы к данному игроку. Мы не можем знать, что за порошок на видео. Я не стану обвинять Кузнецова на основании этого», — цитирует Билла Дэйли ESPN.

27-летний Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014-го, а в прошлом году стал одним из главных творцов победы команды в Кубке Стэнли. В составе сборной России он дважды становился чемпионом мира и трижды — бронзовым призером мундиаля.

Евгений Одинцов