«Хайп на поражении сборной»: Кузнецов оправдался за наркотики
Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов оказался в центре скандала после возвращения с чемпионата мира. В сеть была вброшена видеозапись, на которой спортсмен сидит в гостиничном номере и разговаривает по телефону, а рядом лежат свернутые в трубочку банкноты и белый порошок неизвестного происхождения. Кузнецов отрицает, что принимал наркотики, однако «Вашингтон Кэпиталз» и министерство спорта уже инициировали свои проверки.
Бронзовый для сборной России чемпионат мира по хоккею обернулся скандалом вокруг нападающего Евгения Кузнецова. В понедельник, 27 мая, в сети появилась видеозапись, на которой спортсмен разговаривает по телефону в гостиничном номере, а на столике возле него лежит белый порошок неизвестного происхождения. На ролике также видно, что в комнате находится еще один мужчина и лежащая в бессознательном состоянии «русскоговорящая» девушка.
Запись появилась в твиттере, а получила широкую огласку после реакции журналиста Василия Конова. Болельщики всерьез предположили, что действия на видео происходят во время чемпионата мира, начав подшучивать над возможными причинами провала сборной.
Удалось выяснить, что видео было снято
«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — заверил Кузнецов.
Известный хоккейный обозреватель Игорь Еронко в своем твиттере сообщил, что, по его данным, Кузнецов не принимал участие в этой вечеринке.
«Этому видео год. Дело было летом 2018 года в
Напомним, что на чемпионате мира в Словакии российская сборная в полуфинале уступила Финляндии, а в матче за третье место обыграла Чехию и завоевала бронзовые награды. Кузнецов на турнире принял участие в десяти играх, отметившись двумя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами.
В
«Нам стало известно о видео с участием Кузнецова, которое появилось в социальных сетях. В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и в ближайшее время не будем комментировать эту ситуацию», — передает текст официального заявления представителя «Кэпиталз» Washington Post.
Об этом рассказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
«Пока что не стоит называть происходящее расследованием, это очень расплывчатое понятие. Нам нужно установить обстоятельства случившегося, проверить все факты. У всех есть вопросы к данному игроку. Мы не можем знать, что за порошок на видео. Я не стану обвинять Кузнецова на основании этого», — цитирует Билла Дэйли ESPN.
27-летний Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014-го, а в прошлом году стал одним из главных творцов победы команды в Кубке Стэнли. В составе сборной России он дважды становился чемпионом мира и трижды — бронзовым призером мундиаля.
Евгений Одинцов
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