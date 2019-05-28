Определилось место проведения матчей в группе сборной Казахстана на ЧМ-2020 по хоккею
Матчи группы В чемпионата мира по хоккею 2020 года в элитном дивизионе, в которой сыграет сборная Казахстана, пройдут в Цюрихе (Швейцария), сообщают Vesti.kz.
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Напомним, соперниками казахстанских хоккеистов будут команды России, Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии и Италии.
Матчи группы А пройдут в Лозанне. Там сыграют Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.и Лозанне .
Беларусь и Латвия застрахованы от вылета из элитного дивизиона, так как в 2021 году мировое первенство пройдет в Минске и Риге.
Сборная Казахстана пробилась в «элиту» благодаря победе на домашнем ЧМ-2019 в первом дивизионе.
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