Сборная Беларуси по хоккею сыграет в Лозанне на ЧМ-2020

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Матчи группы А примет новый спортивный комплекс на 9 тыс. мест, который будет сдан в эксплуатацию осенью текущего года.

В группе А вместе с белорусами сыграют хоккеисты Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании. По сравнению с предварительным составом произошло лишь одно изменение: вместо Швейцарии в Лозанне сыграют хоккеисты Германии.

Хозяева чемпионата мира 2020 года в элитном дивизион выступят в Цюрихе в группе В вместе со сборными России, Финляндии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.