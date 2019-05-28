Гренборг: Я очарован финнами, они задушили мощную Россию

«Не нужно было быть хоккейным профессионалом, чтобы понять, что Финляндия заслуженно обыграла нас в четвертьфинале. В полуфинале я был очарован тем, как финны задушили мощную Россию, особенно тем, в каком стиле они победили. Финляндия всегда претендует на медали, пусть в этом году её не считали фаворитом, но благодаря своему стилю они добились золота.



Швеция выиграла два золота чемпионата мира, имея в составе больше полутора десятка игроков из НХЛ. Финны справились практически без помощи НХЛ, показав, насколько высок уровень европейского клубного хоккея», — цитирует Грёнборга Iltalehti.