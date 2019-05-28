Порошок Кузнецова и жест Знарка: самые скандальные видео сборной России

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37439027/
28 мая 2019, 19:02 | Спорт РИА Новости

Порошок Кузнецова и жест Знарка: самые скандальные видео сборной России

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал героем самого обсуждаемого видео этой недели. О нем мы рассказали подробнее, попутно вспомнив и другие громкие скандалы с участием хоккеистов и тренеров сборной России, которые произошли в последние годы.

Евгений Кузнецов и белый порошок

© РИА "Новости"

Нападающий попал в неприятную ситуацию через день после того, как завершился чемпионат мира — 2019 в Словакии. В сети появилась видеозапись, на которой хоккеист сборной России разговаривает по телефону, а перед ним на столе рассыпан белый порошок в виде двух линий. Опубликованный фрагмент длится 20 секунд: за это время Кузнецов к упомянутой субстанции ни разу не притронулся. Бутылка виски и бокалы, стоящие перед ним, пусты. Кто автор ролика, не ясно. Действие происходит в номере отеля: внутри находятся как минимум два человека: лежащая на кровати женщина, а также мужчина, голос которого слышен на видеозаписи.

Кузнецов уже дал объяснения, заявив, что к прошедшему ЧМ, где Россия взяла бронзу, это видео не имеет никакого отношения, а записано оно год назад.

«Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео.

Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотиков и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу, — заявил Кузнецов «Спорт-экспрессу».

В «Вашингтоне» сообщили, что клуб начал собирать факты, связанные со скандальным видео. В то же время заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига пока не определилась с тем, следует ли проводить расследование инцидента.

Олег Знарок и «жест смерти»

© Спорт РИА Новости

Полуфинал Россия vs Швеция на чемпионате мира — 2014 в Минске. На последней минуте третьего периода Сергей Плотников ногой заблокировал бросок от синей линии. От жуткой боли форвард упал, но быстро встал и понесся вперед забивать. Гол не случился, а на пути к скамейке запасных хромающий Плотников получил грязный удар локтем в грудь от Микаэля Баклунда. Поведение хулигана взбесило рулевого сборной Олега Знарка — тот вступил в перепалку со шведским тренером Рикардом Гренборгом, хотя их разделяло несколько метров и защитное стекло. Победу в дуэли одержал россиянин: решающим аргументом оказался «жест смерти» — Знарок, повернувшись к шведу, провел большим пальцем по своему горлу.

«Болело оно у меня. Здесь очень холодно в тренерской, мы на льду постоянно, нам костюмчики выдали тоненькие. Видите, даже голос у меня сел. Нападающий шведов действовал некорректно. Надо уметь проигрывать красиво. У нас очень характерная команда. Неужели шведы думали, что мы не дадим им отпор? Мне пришлось задерживать ребят, иначе они могли устроить ледовое побоище», — объяснял свое поведение Олег Знарок.

Оба тренера в итоге получили по одному матчу дисквалификации. Победный финал с финнами Знарок смотрел с трибуны.

Ушли со льда до исполнения гимна

© РИА "Новости"

Год спустя, на ЧМ-2015 в Чехии, Россия вновь вышла в финал, где ее разнесла Канада — 6:1. Перед исполнением гимна победителей — традиционной части церемонии награждения — российские хоккеисты вдруг покатили со льда в раздевалку. К этому призывал капитан Илья Ковальчук; Евгений Малкин и Александр Овечкин, наоборот, кричали: «Куда вы? Еще не все». Наши ребята уже поаплодировали трибунам, пожали руки канадцам, даже организаторы открыли калитку на выход. В итоге на льду остались только Ови, Малкин, Тихонов, Тарасенко, Миронов и Куликов.

«За 29 чемпионатов мира, на которых мне довелось присутствовать, это первый такой случай, — заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. — То, что сделала российская команда, абсолютно неприемлемо. На льду во время игры могут происходить любые события: столкновения, драки. Но отсутствие уважения к сопернику после матча никуда не годится», — сказал Фазель, добавив, что видел, как некоторые хоккеисты пытались остановить игроков, рванувших в раздевалку, поэтому сваливать вину только на них нельзя. По словам функционера, ответственными за «это огромное огорчение» должны быть главный тренер и генеральный менеджер сборной.

ФХР объяснила случившееся «небольшой неразберихой» и согласилась со штрафом (80 тысяч швейцарских франков) за досрочный уход со льда.

Клим Костин «послал» трибуны

© РИА "Новости"

И вновь церемония награждения. На молодежном ЧМ-2019 отличился капитан сборной Клим Костин. Российский форвард, вошедший в тройку лучших игроков проигранного полуфинала с США, на эмоциях швырнул свой шлем в сторону борта, перед тем как подъехать на вручение подарочных часов. Услышав неодобрительный гул с трибун, нападающий фарм-клуба «Сент-Луис Блюз» перешел на нецензурную лексику. Ниже видео — читайте по губам. Все понятно без звука. Также он отказался позировать с призом для фотографии. Выглядело это совсем некрасиво.

В микст-зоне Костин заявил, что «здесь все против русских». А уже через несколько часов выступил с извинениями в своем твиттере.

«После матча с США я посмотрел повтор случившегося. Увидел, как себя вел. Хочу за это извиниться. Прошу прощения у всех американских хоккеистов, прошу прощения у болельщиков в Ванкувере и у всех поклонников хоккея, кто смотрел матч. Я не должен был так себя вести», — написал Костин.

Правда, было уже поздно: в том же твиттере его завалили гневными комментариями. В том числе россияне, осудившие 19-летнего хоккеиста за неспортивное поведение. Досталось Костину и по ходу матча за третье место со Швейцарией: каждое его касание шайбы сопровождалось свистом трибун.
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