Порошок Кузнецова и жест Знарка: самые скандальные видео сборной России

Евгений Кузнецов и белый порошок

Нападающий попал в неприятную ситуацию через день после того, как завершился чемпионат мира — 2019 в Словакии. В сети появилась видеозапись, на которой хоккеист сборной России разговаривает по телефону, а перед ним на столе рассыпан белый порошок в виде двух линий. Опубликованный фрагмент длится 20 секунд: за это время Кузнецов к упомянутой субстанции ни разу не притронулся. Бутылка виски и бокалы, стоящие перед ним, пусты. Кто автор ролика, не ясно. Действие происходит в номере отеля: внутри находятся как минимум два человека: лежащая на кровати женщина, а также мужчина, голос которого слышен на видеозаписи.

Кузнецов уже дал объяснения, заявив, что к прошедшему ЧМ, где Россия взяла бронзу, это видео не имеет никакого отношения, а записано оно год назад.

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«Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео.

Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотиков и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу, — заявил Кузнецов «Спорт-экспрессу».

В «Вашингтоне» сообщили, что клуб начал собирать факты, связанные со скандальным видео. В то же время заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига пока не определилась с тем, следует ли проводить расследование инцидента.

Олег Знарок и «жест смерти»

Полуфинал Россия vs Швеция на чемпионате мира — 2014 в Минске. На последней минуте третьего периода Сергей Плотников ногой заблокировал бросок от синей линии. От жуткой боли форвард упал, но быстро встал и понесся вперед забивать. Гол не случился, а на пути к скамейке запасных хромающий Плотников получил грязный удар локтем в грудь от Микаэля Баклунда. Поведение хулигана взбесило рулевого сборной Олега Знарка — тот вступил в перепалку со шведским тренером Рикардом Гренборгом, хотя их разделяло несколько метров и защитное стекло. Победу в дуэли одержал россиянин: решающим аргументом оказался «жест смерти» — Знарок, повернувшись к шведу, провел большим пальцем по своему горлу.

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«Болело оно у меня. Здесь очень холодно в тренерской, мы на льду постоянно, нам костюмчики выдали тоненькие. Видите, даже голос у меня сел. Нападающий шведов действовал некорректно. Надо уметь проигрывать красиво. У нас очень характерная команда. Неужели шведы думали, что мы не дадим им отпор? Мне пришлось задерживать ребят, иначе они могли устроить ледовое побоище», — объяснял свое поведение Олег Знарок.

Оба тренера в итоге получили по одному матчу дисквалификации. Победный финал с финнами Знарок смотрел с трибуны.

Ушли со льда до исполнения гимна

Год спустя, на ЧМ-2015 в Чехии, Россия вновь вышла в финал, где ее разнесла Канада — 6:1. Перед исполнением гимна победителей — традиционной части церемонии награждения — российские хоккеисты вдруг покатили со льда в раздевалку. К этому призывал капитан Илья Ковальчук; Евгений Малкин и Александр Овечкин, наоборот, кричали: «Куда вы? Еще не все». Наши ребята уже поаплодировали трибунам, пожали руки канадцам, даже организаторы открыли калитку на выход. В итоге на льду остались только Ови, Малкин, Тихонов, Тарасенко, Миронов и Куликов.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3E3QrcQQ7H0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«За 29 чемпионатов мира, на которых мне довелось присутствовать, это первый такой случай, — заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. — То, что сделала российская команда, абсолютно неприемлемо. На льду во время игры могут происходить любые события: столкновения, драки. Но отсутствие уважения к сопернику после матча никуда не годится», — сказал Фазель, добавив, что видел, как некоторые хоккеисты пытались остановить игроков, рванувших в раздевалку, поэтому сваливать вину только на них нельзя. По словам функционера, ответственными за «это огромное огорчение» должны быть главный тренер и генеральный менеджер сборной.

ФХР объяснила случившееся «небольшой неразберихой» и согласилась со штрафом (80 тысяч швейцарских франков) за досрочный уход со льда.

Клим Костин «послал» трибуны

И вновь церемония награждения. На молодежном ЧМ-2019 отличился капитан сборной Клим Костин. Российский форвард, вошедший в тройку лучших игроков проигранного полуфинала с США, на эмоциях швырнул свой шлем в сторону борта, перед тем как подъехать на вручение подарочных часов. Услышав неодобрительный гул с трибун, нападающий фарм-клуба «Сент-Луис Блюз» перешел на нецензурную лексику. Ниже видео — читайте по губам. Все понятно без звука. Также он отказался позировать с призом для фотографии. Выглядело это совсем некрасиво.

В микст-зоне Костин заявил, что «здесь все против русских». А уже через несколько часов выступил с извинениями в своем твиттере.

«После матча с США я посмотрел повтор случившегося. Увидел, как себя вел. Хочу за это извиниться. Прошу прощения у всех американских хоккеистов, прошу прощения у болельщиков в Ванкувере и у всех поклонников хоккея, кто смотрел матч. Я не должен был так себя вести», — написал Костин.

Правда, было уже поздно: в том же твиттере его завалили гневными комментариями. В том числе россияне, осудившие 19-летнего хоккеиста за неспортивное поведение. Досталось Костину и по ходу матча за третье место со Швейцарией: каждое его касание шайбы сопровождалось свистом трибун.