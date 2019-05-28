Прозвищем Анттилы назвали ледовую арену в его родном городе
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Прозвищем финского хоккеиста Марко Анттилы, ставшего в составе своей сборной чемпионом мира 2019 года, временно назван ледовый дворец в его родном городе Лемпяяля — «Морра», сообщает Yle.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
На прошлой неделе Анттила стал главным героем своей команды в решающих матчах чемпионата мира в Словакии: в полуфинале он забросил ставшую победной единственную шайбу в ворота сборной России, а в финале против сборной Канады сделал дубль (победа финнов — 3:1).
Морра (по-фински Mörkö) —
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею в третий раз в своей истории.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter