Прозвищем Анттилы назвали ледовую арену в его родном городе

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На прошлой неделе Анттила стал главным героем своей команды в решающих матчах чемпионата мира в Словакии: в полуфинале он забросил ставшую победной единственную шайбу в ворота сборной России, а в финале против сборной Канады сделал дубль (победа финнов — 3:1).

Морра (по-фински Mörkö) — персонаж-страшилище из серии книг финской писательницы Туве Янссон о муми-троллях. Сообщается, что название «Mörkö» арена в находящемся в южной части Финляндии городе Лемпяяля, где проживают около 23 тысяч жителей, будет носить временно. Однако, по информации финской телерадиокомпании, может быть рассмотрен вопрос о присвоении этого названия ледовому дворцу на постоянной основе.

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею в третий раз в своей истории.