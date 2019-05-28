Тимченко: К сборной России есть претензии после чемпионата мира
БАРВИХА, 28 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Председатель правления КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что к сборной России после чемпионата мира в Словакии есть претензии.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, уступив в полуфинале финнам (0:1), но обыграв чехов в матче за третье место (3:2 Б).
«Минувший сезон был одним из лучших, особенно — для команды ЦСКА. Каждый сезон интересен
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