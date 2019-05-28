Тимченко: К сборной России есть претензии после чемпионата мира

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, уступив в полуфинале финнам (0:1), но обыграв чехов в матче за третье место (3:2 Б).

«Минувший сезон был одним из лучших, особенно — для команды ЦСКА. Каждый сезон интересен по-своему. Мне он запомнится тем, что наша сборная опять попала в финальную пульку чемпионата мира и выиграла бронзовые медали — это обидно. Но мы можем сказать, что человек, забивший нам гол в полуфинале — Марко Анттила — играет в КХЛ. Вообще у финнов шесть человек из КХЛ, а в нашей команде меньше — тренерскому штабу тут есть над чем задуматься. К нашей команде есть свои претензии после чемпионата мира, но все-таки мы добились бронзы, спасибо команде», — сказал Тимченко, открывая церемонию закрытия 11-го сезона КХЛ.