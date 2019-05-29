Метсола рассказал о безумии, которое творится в Финляндии после ЧМ-2019

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30-летний финн рассказал о том, что творится на его родине после чемпионата мира-2019.

— Очень приятно получить награду лучшему вратарю, у нас собралась прекрасная команда. Самым запоминающимся моментом сезона стал плей-офф и серия против «Авангарда», которая получилась очень зрелищной. Приятно находиться на такой замечательной церемонии, спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают, будем стараться радовать их дальше.

До сих пор не могу отойти от эмоций после победы сборной на чемпионате мира. Вы не представляете, как вся страна празднует, это просто безумие, безумие! Команда может поехать в тур по стране и в каждом городе отмечать свой успех. Честно говоря, все это удивительно. В плей-офф они были сплоченным коллективом, каждый играл сердцем, очень рад за ребят. И вы не представляете, началась какая-то Меркемания (Мерке — прозвище Марко Анттилы — прим. «СЭ»), это невероятно. Уже такой немолодой парень, который просто пахал всю жизнь. Это все вернулось, суперсчастлив за него, он — настоящий лидер, Марко заслужил весь хайп вокруг себя, — приводит слова Метсолы пресс-служба КХЛ.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира-2019, обыграв в финале канадцев со счетом 3:1.

Метсола признан лучшим вратарем прошедшего сезона КХЛ.