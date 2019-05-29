Метсола рассказал о безумии, которое творится в Финляндии после ЧМ-2019
Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола поблагодарил представителей КХЛ и болельщиков за награду лучшему вратарю турнира, информирует официальный сайт лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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30-летний финн рассказал о том, что творится на его родине после чемпионата мира-2019.
— Очень приятно получить награду лучшему вратарю, у нас собралась прекрасная команда. Самым запоминающимся моментом сезона стал
До сих пор не могу отойти от эмоций после победы сборной на чемпионате мира. Вы не представляете, как вся страна празднует, это просто безумие, безумие! Команда может поехать в тур по стране и в каждом городе отмечать свой успех. Честно говоря, все это удивительно. В
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира-2019, обыграв в финале канадцев со счетом 3:1.
Метсола признан лучшим вратарем прошедшего сезона КХЛ.
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