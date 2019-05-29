Сборной России есть чему поучиться у финнов. И это не антихоккей
Тактическая гибкость тренеров и умение добиваться результата.
Чемпионат мира в Словакии завершён на достаточно неожиданной ноте. Триумфатором стала сборная Финляндии, всего в третий раз в истории добравшаяся до золота мировых форумов. Но удивительно не это: финны победили на весьма представительном турнире с худшим среди топовых команд составом, в котором не было ни одного действующего хоккеиста с односторонним контрактом клуба НХЛ. Причём на пути к первому месту у подопечных Юкки Ялонена не было проходных соперников: в
Многие сейчас задаются вопросом, а что это было?
Антихоккей? У Юкки Ялонена не было вариантов
Нет, эта сборная Финляндии была собрана совсем
Игру сборной Финляндии на ЧМ-2019 стало вдруг модно называть антихоккеем, финским болотом, примитивом. Я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у подобных заявлений. Действительно подопечные Ялонена не были образчиками искромётного, комбинационного хоккея. Одинокий художник Каапо Какко рисовал шедевры, а вся остальная команда терпела, работала, пахала ради победы. Финны не гнушались играть в откат, отбрасываться, ставить «автобус» в своей зоне. Они с удовольствием отдавали сопернику шайбу и занимались разрушением, ожидая удобный момент для контратаки. Такой стиль хоккея никогда не был в чести, от него не получал удовольствие
Но задумывались ли вы, почему сборная Финляндии играет именно так? Может быть, потому что она хотела выиграть? А другими способами с таким составом победить на ЧМ-2019 финнам было нереально. К Ялонену не приехали Александр Барков, Патрик Лайне, Каспери Капанен, Микаэль Гранлунд. В
Финнам точно не было скучно
Финский хоккей ведь не весь такой «скучный и примитивный», как показала взрослая сборная на этом ЧМ. Та же молодёжка и юниорка играют совсем иначе, никакого «болота». И так могла бы играть и национальная команда, будь в её составе больше крутых исполнителей, чем один Какко. Но финнам пришлось работать в тех условиях, которые есть, и они выжали максимум из этого невзрачного состава. И в этом им помог предложенный тренерским штабом плотный, мобильный, цепкий стиль игры, который проигравшие эстеты
Да и вообще, а настолько ли прямолинеен и скучен был хоккей сборной Финляндии, как нас пытаются убедить? Да, для победы над Россией в полуфинале им хватило одной заброшенной шайбы и чудесной игры Ланкинена. Но это проблемы исключительно сборной России, финны просто выполнили необходимый для победы минимум. А в четвертьфинале со шведами, например, подопечным Юкки Ялонена пришлось догонять и дважды отыгрываться по ходу матча, и
От России не требуется играть
по-фински. Ей нужен тактически гибкий тренер
Сейчас много разговоров о том, что сборная России ни в коем случае не должна играть в такой хоккей, как играли финны. Мол, это не в нашем стиле. Нам подавай комбинации, стеночки, размашистые атаки, поперечные передачи, красивые обыгрыши и тому подобное. Мы не хотим смотреть на терпеливый, вязкий хоккей, и наплевать, что он приносит золото. Это очень странная тональность. Любой спортсмен прежде всего должен быть настроен на победу, это главная цель. А каким образом он это сделает — вторично. Потому что в истории через несколько лет останется не стиль, а результат. Простой пример: немногие помнят, в какой красивый футбол играла сборная Португалии на домашнем чемпионате Европы в 2004 году, зато все знают, что победила тогда сборная Греции, со своим кошмарным оборонительным стилем.
Кстати, никто и не требует от сборной России играть, как финны. Ещё раз повторю, команда Суоми и сама не всегда действует в таком закрытом ключе. После окончания чемпионата мира Илью Воробьёва спросили всего лишь о том, могла ли наша команда при случае сыграть
Чтобы победить Финляндию в полуфинале, нам не надо было играть в откат, отдавать инициативу, оставлять защитников в средней зоне во время атак. Нет, нужно было
Так что отговорки в пользу бедных. Понятна обида тренера, хоккеистов, общественности, но нужно уметь признавать поражение и уважать соперников. Кстати, о мнениях игроков. Михаил Сергачёв рассказал про примитив, но было бы интересно послушать на эту тему Никиту Нестерова, Михаила Григоренко, Кирилла Капризова, Сергея Андронова. Как бы наши московские «армейцы» оценили стиль сборной Финляндии на ЧМ-2019? Думаю, им бы понравилось, потому что в такой хоккей они играют не первый год в ЦСКА. И они знают, что он приносит золото. Но после финала Кубка Гагарина я уже писал, что готов оправдать ту игру «армейцев», которые многие называли эффективной, но скучной. После 4−0 в серии с «Авангардом» стало понятно, что скучен не ЦСКА, а его соперники, которые ничего не могут с ним поделать. И к сборной Финляндии это также относится.
Финны играли в тот хоккей, который был единственно возможным для победы этого состава на чемпионате мира. Сборной России в полуфинале не хватило тактической гибкости, и не надо оправдываться верностью стилю. Нашей национальной команде нет никакой нужды играть
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