Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37445983/
29 мая 2019, 11:24 | Чемпионат.com

Пашков — о полуфинале ЧМ: Нужна была тонкая тренерская работа. Её показали финны

Олимпийский чемпион Александр Пашков подвёл итоги чемпионата мира 2019 года.

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Сборная России завоевала бронзовые медали, потерпев поражения в полуфинале с Финляндией.

«Ничего нового не скажу: национальная команда собрала практически оптимальный состав, ожидания были золотыми, но на выходе получили бронзу. Я так понял, что результат в верхах признан удовлетворительным. Возможно, это и справедливо, но ложка дёгтя оказалась большой.

В полуфинале с финнами было тяжёлое поражение. Наверное, именно в этой игре, как ни в какой другой в Братиславе, была нужна тонкая тренерская работа. Но, увы, на лавочке её показали именно финны. Вообще, в ключевых матчах тренерский фактор становится решающим. Здесь классический пример, если память не подводит, — матч на Кубок СССР между ЦСКА и «Спартаком». Легендарный Анатолий Тарасов следил за ним с трибуны, игрой «армейцев» руководил Борис Кулагин. В итоге красно-белые повели в счёте с большим отрывом — и тогда с трибуны к лавочке спустился Тарасов. Отрыв тут же растаял, кубок взял ЦСКА…

Нужно признать, что из трёх главных тренеров крайне редко складывается интересное трио. На мой взгляд, эксперимент с тройкой Воробьёв — Кудашов — Гатиятулин изначально был сомнительным, что показали результаты и сборной, и клуба. В своё время не сработал такой ход в «Спартаке», когда клуб возглавили легендарные Александр Якушев, Владимир Шадрин и Евгений Зимин. Как и в футбольной сборной СССР, когда на чемпионате мира в помощь Константину Бескову бросили главных тренеров киевского и тбилисского «Динамо» Валерия Лобановского и Нодара Ахалкаци, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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25 Мая, 16:15 Зрители 9085 Плей-офф: 1/2 финала "Словнафт-Арена"
Россия 0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
Финляндия
Главные тренеры
Илья Воробьев Юкка Ялонен
Вратари
Андрей Василевский 58:02 Кевин Ланкинен
1-й период
04:05 Александр Овечкин
Оливер Каски 04:05
05:35 Никита Кучеров
2-й период
20:28 Сергей Андронов
3-й период
Оливер Каски 45:16
Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта) 50:18
Статистика
6 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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