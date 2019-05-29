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Это решение было принято в августе 2018 года. Бывший наставник шведской сборной Рикард Грёнборг отказался от продления контракта, объяснив своё решение личными причинами.

Гарпенлёв ранее входил в тренерский штаб шведской национальной команды. 51-летний специалист трудился в сборной с 2004 года, ранее он также возглавлял клуб «Юргорден». Во времена игровой карьеры Гарпенлёв выступал в Швеции и клубах Национальной хоккейной лиги. Его помощниками стали Маркус Рагнарссон и Маркус Экерблём.

На минувшем чемпионате мира шведская сборная выбыла на стадии четвертьфинала, уступив сборной Финляндии (4:5 ОТ).