Третьяк: Люди приходят на Овечкина — как в Большой театр на приму-балерину
Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил эффект от приезда на ЧМ-2019 огромного количества звёзд и рассказал, возможно ли будет собрать столько же игроков НХЛ на турнире в Петербурге в 2020 году.
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«Рассчитываем ли на приезд такого же количества звёзд из НХЛ на ЧМ в Петербурге, что и турнир в Словакии? Пока договоренностей на эту тему нет. Но думаю, что инициатива IIHF о более поздних сроках начала турнира — это очень хорошо для хоккея. Чем больше звёзд, тем более привлекательно соревнование для зрителей. Посмотрите, сколько мастеров приехало в Братиславу — не только из России. Почти вся сборная Швеции состояла из игроков НХЛ. То же самое можно сказать про США и Канаду. Да, в итоге выше всех оказались финны без хоккеистов
Когда есть выбор среди звёзд, это интересно не только для команд, но и для болельщиков со всей планеты. Ведь все хотят вживую увидеть Александра Овечкина, потому что большинство только слышало, как он играет в НХЛ. Люди просто приходят на него — как в Большой театр на
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