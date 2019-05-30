«Рассчитываем ли на приезд такого же количества звёзд из НХЛ на ЧМ в Петербурге, что и турнир в Словакии? Пока договоренностей на эту тему нет. Но думаю, что инициатива IIHF о более поздних сроках начала турнира — это очень хорошо для хоккея. Чем больше звёзд, тем более привлекательно соревнование для зрителей. Посмотрите, сколько мастеров приехало в Братиславу — не только из России. Почти вся сборная Швеции состояла из игроков НХЛ. То же самое можно сказать про США и Канаду. Да, в итоге выше всех оказались финны без хоккеистов из-за океана, но это только подчеркивает яркость их победы над более сильными по именам командами. Практически с финала конференций Кубка Стэнли можно было взять игроков на чемпионат мира.

Когда есть выбор среди звёзд, это интересно не только для команд, но и для болельщиков со всей планеты. Ведь все хотят вживую увидеть Александра Овечкина, потому что большинство только слышало, как он играет в НХЛ. Люди просто приходят на него — как в Большой театр на приму-балерину. Поэтому, думаю, очень хорошо, что чемпионат мира в этом году стартовал позже обычного. Но ещё дальше сдвигать сроки — после 10 мая — тоже нельзя. Если начинать турнир 15 мая, то очень долгое время придётся держать в форме игроков, которые заканчивают сезон в середине апреля. Поэтому к выбору дат ЧМ надо подходить аккуратно, — приводят слова Третьяка «Известия».