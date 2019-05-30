Не валите все на Воробьева. У главного тренера сборной России нет никакой власти

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37462265/
30 мая 2019, 15:23 | Sport24

Не валите все на Воробьева. У главного тренера сборной России нет никакой власти

Главный тренер сборной уже не царь и бог.

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С момента вылета сборной России от финнов в полуфинале чемпионата мира вот-вот пройдет неделя. Время достаточное для того, чтобы без эмоций оценить то, что произошло в Братиславе. А ведь в первые часы и даже дни после поражения лозунги «Убирайте Воробьева!» звучали из каждого утюга, а порой и с полос вполне авторитетных СМИ. Вот только те, кто концентрируют внимание на главном тренере и пытаются назначить его виновным, совершают одну большую ошибку.

В том, чтобы устраивать показательную порку и увольнять главного тренера сборной России, нет ровным счетом никакого смысла. Потому что никакого главного тренера у сборной нет. Того главного тренера, что в традиционном понимании и царь, и бог, и отец. Последним таким классическим наставником в национальной команде был Олег Знарок, да и то с некоторыми оговорками. Если раньше главный тренер сборной был вторым-третьим человеком в российском хоккее, то теперь это просто одна из должностей.

Позиции Воробьева изначально были не так крепки, как у Знарка или Билялетдинова. Его предшественники приходили в сборную с позиции силы, обладая неформальным статусом «лучшего тренера в стране». Они нужны были сборной, а не сборная им. Отсюда и достаточно широкие полномочия, и карт-бланш в выборе помощников и формировании состава. Да и федерация, чего уж скрывать, во времена Олимпиады в Сочи была устроена совершенно иначе.

Воробьев же на момент назначения в сборную находился в ее штабе и не был занят ни в одном клубе КХЛ. Более того, за полгода до этого он был уволен из «Магнитки», что для тренера национальной команды нонсенс. Билялетдинов из «Ак Барса» и Знарок из «Динамо» уходили если не на пике, то по своей воле. Илья Петрович, уже будучи встроенным в систему, отказаться от предложения не мог. Это было именно что назначение, добровольно-принудительное. Стоит ли говорить, что выдвигать какие-либо требования в такой ситуации наивно?

Ни для кого не секрет, что вызов того или иного игрока в сборную России — это прерогатива не главного тренера. Точнее, не только главного тренера. Процесс это коллективный, завязанный на ряде людей, начиная от аналитиков и заканчивая Романом Ротенбергом. Где-то между двумя полюсами расположились Воробьев с помощниками. У них есть совещательное слово, но оно не имеет такого веса, как три или пять лет назад. Сегодня нельзя представить ситуацию, при которой сборная кишит клиентами агента, который приходится зятем главного тренера.

Кто-то в нынешней структуре сборной России может разглядеть североамериканский подход, где первый человек — это генеральный менеджер, а главный тренер всего лишь наемный работник. Но у нас, как это водится, свой путь и своя специфика. А этой весной произошло событие, которое сделало нынешний штаб сборной во многом уникальным. После тяжелой серии со «Спартаком», в которой СКА «горел» со счетом 0−2, управление от Воробьева плавно перешло к Кудашову.

Не верьте тем, кто говорит, что СКА — не базовый клуб сборной, а «армейцы» никак не связаны с национальной команды. Разумеется, это сообщающиеся сосуды. И те порядки, которые приняты в клубе, переносятся на быт сборной. Алексея Кудашова официально не назначали главным тренером, он особо не возвышается над другими членами тренерского штаба, да и все комментарии в прессе на чемпионате мира по-прежнему давал Воробьев. Однако влияния бывшего главного тренера «Локомотива» на игру сборной стало не в пример больше, чем раньше.

Те изменения, которые произошли в штабе СКА и сборной, можно разглядеть в деталях. Например, в расположении тренеров на лавке или в процессе тренировок. По сравнению с прошлым чемпионатом мира в Копенгагене это бросается в глаза. Но все было бы просто, случись в сборной банальная рокировка главного тренера. Вот только схемы на последней минуте матча с Финляндией чертил Алексей Жамнов. Точно также генеральный менеджер «Спартака», то и дело перевоплощающийся в тренера, спасал финал с немцами в Пхенчхане.

За год работы в должности главного тренера «двуглавого орла» у Воробьева одна медаль чемпионата мира и вылет в финале конференции Кубка Гагарина от самого принципиального соперника. Не обыграй сборная России чехов в матче за третье место, для Воробьева как громоотвода могло все плохо кончиться. Бронза, уже давно получившая статус «медали для функционеров», защитила Илью Петровича от гильотин на Красной площади. По-хорошему, если и «казнить» кого-то, то коллективно. Точно также коллективно, как работает штаб сборной России. Да только что-то нам подсказывает, что такая круговая порука понравится не всем.
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