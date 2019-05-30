Не валите все на Воробьева. У главного тренера сборной России нет никакой власти

С момента вылета сборной России от финнов в полуфинале чемпионата мира вот-вот пройдет неделя. Время достаточное для того, чтобы без эмоций оценить то, что произошло в Братиславе. А ведь в первые часы и даже дни после поражения лозунги «Убирайте Воробьева!» звучали из каждого утюга, а порой и с полос вполне авторитетных СМИ. Вот только те, кто концентрируют внимание на главном тренере и пытаются назначить его виновным, совершают одну большую ошибку.

В том, чтобы устраивать показательную порку и увольнять главного тренера сборной России, нет ровным счетом никакого смысла. Потому что никакого главного тренера у сборной нет. Того главного тренера, что в традиционном понимании и царь, и бог, и отец. Последним таким классическим наставником в национальной команде был Олег Знарок, да и то с некоторыми оговорками. Если раньше главный тренер сборной был вторым-третьим человеком в российском хоккее, то теперь это просто одна из должностей.

Позиции Воробьева изначально были не так крепки, как у Знарка или Билялетдинова. Его предшественники приходили в сборную с позиции силы, обладая неформальным статусом «лучшего тренера в стране». Они нужны были сборной, а не сборная им. Отсюда и достаточно широкие полномочия, и карт-бланш в выборе помощников и формировании состава. Да и федерация, чего уж скрывать, во времена Олимпиады в Сочи была устроена совершенно иначе.

Воробьев же на момент назначения в сборную находился в ее штабе и не был занят ни в одном клубе КХЛ. Более того, за полгода до этого он был уволен из «Магнитки», что для тренера национальной команды нонсенс. Билялетдинов из «Ак Барса» и Знарок из «Динамо» уходили если не на пике, то по своей воле. Илья Петрович, уже будучи встроенным в систему, отказаться от предложения не мог. Это было именно что назначение, добровольно-принудительное. Стоит ли говорить, что выдвигать какие-либо требования в такой ситуации наивно?

Ни для кого не секрет, что вызов того или иного игрока в сборную России — это прерогатива не главного тренера. Точнее, не только главного тренера. Процесс это коллективный, завязанный на ряде людей, начиная от аналитиков и заканчивая Романом Ротенбергом. Где-то между двумя полюсами расположились Воробьев с помощниками. У них есть совещательное слово, но оно не имеет такого веса, как три или пять лет назад. Сегодня нельзя представить ситуацию, при которой сборная кишит клиентами агента, который приходится зятем главного тренера.

Кто-то в нынешней структуре сборной России может разглядеть североамериканский подход, где первый человек — это генеральный менеджер, а главный тренер всего лишь наемный работник. Но у нас, как это водится, свой путь и своя специфика. А этой весной произошло событие, которое сделало нынешний штаб сборной во многом уникальным. После тяжелой серии со «Спартаком», в которой СКА «горел» со счетом 0−2, управление от Воробьева плавно перешло к Кудашову.

Не верьте тем, кто говорит, что СКА — не базовый клуб сборной, а «армейцы» никак не связаны с национальной команды. Разумеется, это сообщающиеся сосуды. И те порядки, которые приняты в клубе, переносятся на быт сборной. Алексея Кудашова официально не назначали главным тренером, он особо не возвышается над другими членами тренерского штаба, да и все комментарии в прессе на чемпионате мира по-прежнему давал Воробьев. Однако влияния бывшего главного тренера «Локомотива» на игру сборной стало не в пример больше, чем раньше.

Те изменения, которые произошли в штабе СКА и сборной, можно разглядеть в деталях. Например, в расположении тренеров на лавке или в процессе тренировок. По сравнению с прошлым чемпионатом мира в Копенгагене это бросается в глаза. Но все было бы просто, случись в сборной банальная рокировка главного тренера. Вот только схемы на последней минуте матча с Финляндией чертил Алексей Жамнов. Точно также генеральный менеджер «Спартака», то и дело перевоплощающийся в тренера, спасал финал с немцами в Пхенчхане.