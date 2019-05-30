Не валите все на Воробьева. У главного тренера сборной России нет никакой власти
Главный тренер сборной уже не царь и бог.
С момента вылета сборной России от финнов в полуфинале чемпионата мира
В том, чтобы устраивать показательную порку и увольнять главного тренера сборной России, нет ровным счетом никакого смысла. Потому что никакого главного тренера у сборной нет. Того главного тренера, что в традиционном понимании и царь, и бог, и отец. Последним таким классическим наставником в национальной команде был Олег Знарок, да и то с некоторыми оговорками. Если раньше главный тренер сборной был
Позиции Воробьева изначально были не так крепки, как у Знарка или Билялетдинова. Его предшественники приходили в сборную с позиции силы, обладая неформальным статусом «лучшего тренера в стране». Они нужны были сборной, а не сборная им. Отсюда и достаточно широкие полномочия, и
Воробьев же на момент назначения в сборную находился в ее штабе и не был занят ни в одном клубе КХЛ. Более того, за полгода до этого он был уволен из «Магнитки», что для тренера национальной команды нонсенс. Билялетдинов из «Ак Барса» и Знарок из «Динамо» уходили если не на пике, то по своей воле. Илья Петрович, уже будучи встроенным в систему, отказаться от предложения не мог. Это было именно что назначение,
Ни для кого не секрет, что вызов того или иного игрока в сборную России — это прерогатива не главного тренера. Точнее, не только главного тренера. Процесс это коллективный, завязанный на ряде людей, начиная от аналитиков и заканчивая Романом Ротенбергом.
Не верьте тем, кто говорит, что СКА — не базовый клуб сборной, а «армейцы» никак не связаны с национальной команды. Разумеется, это сообщающиеся сосуды. И те порядки, которые приняты в клубе, переносятся на быт сборной. Алексея Кудашова официально не назначали главным тренером, он особо не возвышается над другими членами тренерского штаба, да и все комментарии в прессе на чемпионате мира
Те изменения, которые произошли в штабе СКА и сборной, можно разглядеть в деталях. Например, в расположении тренеров на лавке или в процессе тренировок. По сравнению с прошлым чемпионатом мира в Копенгагене это бросается в глаза. Но все было бы просто, случись в сборной банальная рокировка главного тренера. Вот только схемы на последней минуте матча с Финляндией чертил Алексей Жамнов. Точно также генеральный менеджер «Спартака», то и дело перевоплощающийся в тренера, спасал финал с немцами в Пхенчхане.
За год работы в должности главного тренера «двуглавого орла» у Воробьева одна медаль чемпионата мира и вылет в финале конференции Кубка Гагарина от самого принципиального соперника. Не обыграй сборная России чехов в матче за третье место, для Воробьева как громоотвода могло все плохо кончиться. Бронза, уже давно получившая статус «медали для функционеров», защитила Илью Петровича от гильотин на Красной площади.
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