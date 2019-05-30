Самолеты ВВС, шутки президента, кубок в джакузи. Как Финляндия сошла с ума, отмечая золото ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37464286/
30 мая 2019, 15:43 | Sport24

Самолеты ВВС, шутки президента, кубок в джакузи. Как Финляндия сошла с ума, отмечая золото ЧМ

Финская сборная будет еще долго праздновать чемпионство.

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Сборная Суоми завоевала золотые медали чемпионата мира, в финале обыграв Канаду. Более трех миллионов человек в Финляндии, население которой составляет пять миллионов, смотрели этот матч. В течение получаса после победы в центре Хельсинки собралось 10 тысяч человек. И это несмотря дождь и холодную погоду (в столице было 9 градусов тепла). Во всей стране творилось настоящее безумие: люди выходили на улицы и до самого утра отмечали золото, которое было завоевано впервые с 2011 года.

На следующий день золотая команда прилетела в Хельсинки. Учебные реактивные самолеты «Хок» (Hawk) воздушных сил Финляндии сопроводили сборную чемпионов в аэропорт Хельсинки-Вантаа.

На фотографиях, где игроки спускаются с трапа самолета, видно, что трофей после празднований в Братиславе потерял свою нижнюю часть. Но, кажется, это никого не смущало. Менеджер сборной Мика Кортелайнен позже заявил, что команда получила копию трофея, у которой днище отсутствовало изначально.

В аэропорту чемпионов встречали родственники и близкие, а также члены финской федерации хоккея. Затем команда поехала в центр Хельсинки, где ее ждали болельщики. В парке Кайсаниеми собралось около 50 тысяч людей. Специальная награда была вручена капитану Марко Анттиле, который в трех матчах плей-офф забил четыре гола, два из них в ворота канадцев.

На сцену также поднялся президент Финляндии Саули Ниинисте. Ему понравилась идея сделать Марко Анттилу следующим президентом Финляндии, как уже предлагали в прессе. «Мне повезло, что президентские выборы уже позади», — пошутил Ниинисте.

На статуи у центрального вокзала города надели хоккейные шлемы, на которых написано Kiitos (спасибо). Защитник Микко Лехтонен признавался, что атмосфера настолько хороша, насколько это возможно, и это лучший момент его жизни. После концерта в парке сборная отправилась в ресторан, где гуляла всю ночь. На этом празднования не закончились.

Нападающий Тони Раяла из Паркано собирался отмечать победу целую неделю. Он не расставался с кубком даже при походе в туалет. Тони и еще 18 игроков отправились в Тампере, где встречать чемпионов пришло 30 тысяч людей. Главный тренер Юкка Ялонен не приехал в Тампере. В то же время он был на праздновании, организованной его родным городом Рийхимяки.

Юхо Ламмикко на днях опубликовал фотографию вместе с Раялой, Вели-Матти Савинайненом и Каапо Какко.

Савинайнен также не постеснялся выставить фото, как он с партнерами и кубком купаются в джакузи.

Бесконечные празднования нарушили все планы 18-летнего Какко. Финский вундеркинд вынужден был отказаться от участия в преддрафтовых тестах НХЛ в Баффало.

— Каапо не пропускает тесты, но обстоятельства в виде позднего окончания чемпионата мира и празднования победы в турнире не позволяют ему на них присутствовать. Празднования займут почти всю неделю и Каапо должен быть там каждую минуту, — сообщил агент игрока Майк Лиут в письме NHL.com.

В Братиславе финны показали настоящее «Чудо на льду», а потом продемонстрировали всему миру, как надо отмечать победу вместе со своими болельщиками. Это команда точно войдет в хоккейную историю!
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