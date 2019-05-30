Самолеты ВВС, шутки президента, кубок в джакузи. Как Финляндия сошла с ума, отмечая золото ЧМ
Финская сборная будет еще долго праздновать чемпионство.
Сборная Суоми завоевала золотые медали чемпионата мира, в финале обыграв Канаду. Более трех миллионов человек в Финляндии, население которой составляет пять миллионов, смотрели этот матч. В течение получаса после победы в центре Хельсинки собралось 10 тысяч человек. И это несмотря дождь и холодную погоду (в столице было 9 градусов тепла). Во всей стране творилось настоящее безумие: люди выходили на улицы и до самого утра отмечали золото, которое было завоевано впервые с 2011 года.
На следующий день золотая команда прилетела в Хельсинки. Учебные реактивные самолеты «Хок» (Hawk) воздушных сил Финляндии сопроводили сборную чемпионов в аэропорт
На фотографиях, где игроки спускаются с трапа самолета, видно, что трофей после празднований в Братиславе потерял свою нижнюю часть. Но, кажется, это никого не смущало. Менеджер сборной Мика Кортелайнен позже заявил, что команда получила копию трофея, у которой днище отсутствовало изначально.
В аэропорту чемпионов встречали родственники и близкие, а также члены финской федерации хоккея. Затем команда поехала в центр Хельсинки, где ее ждали болельщики. В парке Кайсаниеми собралось около 50 тысяч людей. Специальная награда была вручена капитану Марко Анттиле, который в трех матчах
На сцену также поднялся президент Финляндии Саули Ниинисте. Ему понравилась идея сделать Марко Анттилу следующим президентом Финляндии, как уже предлагали в прессе. «Мне повезло, что президентские выборы уже позади», — пошутил Ниинисте.
На статуи у центрального вокзала города надели хоккейные шлемы, на которых написано Kiitos (спасибо). Защитник Микко Лехтонен признавался, что атмосфера настолько хороша, насколько это возможно, и это лучший момент его жизни. После концерта в парке сборная отправилась в ресторан, где гуляла всю ночь. На этом празднования не закончились.
Нападающий Тони Раяла из Паркано собирался отмечать победу целую неделю. Он не расставался с кубком даже при походе в туалет. Тони и еще 18 игроков отправились в Тампере, где встречать чемпионов пришло 30 тысяч людей. Главный тренер Юкка Ялонен не приехал в Тампере. В то же время он был на праздновании, организованной его родным городом Рийхимяки.
Юхо Ламмикко на днях опубликовал фотографию вместе с Раялой,
Савинайнен также не постеснялся выставить фото, как он с партнерами и кубком купаются в джакузи.
Бесконечные празднования нарушили все планы 18-летнего Какко. Финский вундеркинд вынужден был отказаться от участия в преддрафтовых тестах НХЛ в Баффало.
— Каапо не пропускает тесты, но обстоятельства в виде позднего окончания чемпионата мира и празднования победы в турнире не позволяют ему на них присутствовать. Празднования займут почти всю неделю и Каапо должен быть там каждую минуту, — сообщил агент игрока Майк Лиут в письме NHL.com.
В Братиславе финны показали настоящее «Чудо на льду», а потом продемонстрировали всему миру, как надо отмечать победу вместе со своими болельщиками. Это команда точно войдет в хоккейную историю!
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