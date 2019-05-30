«Позор!»: жена Овечкина обвинила журнал в выдуманном интервью мужа
Анастасия Шубская, супруга нападающего сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, уличила издание Story в обмане читателей. Как сообщила в инстаграме Шубская, в одном из выпусков журнала вышло сфабрикованное интервью пары, которого супруги не давали.
«Хочу рассказать вам увлекательную историю, друзья! Увидели мы с мужем сегодня журнал с нами на обложке, и очень стало интересно, что же там написано, так как ни он, ни я интервью НЕ ДАВАЛИ… И тут видим сплошную Сашину “прямую речь”, то есть журналист просто писал отсебятину, выставляя это за Сашины слова! Я уже не говорю, что он неправильно имя отца Сашиного написал: вместо Михаила Викторовича — Виктор Михайлович! Как такое может быть?! И вроде это не желтая газетенка! Как можно так обманывать людей?! По мне, это самая настоящая клевета! ПОЗОР», — написала Шубская в инстаграме.
Некоторые подписчики Шубской в инстаграме предложили Анастасии подать в суд на издание.
«Подавайте в суд. Чтобы неповадно было».
«Вроде солидный журнал… увы. В суд».
Овечкин в составе сборной России на завершившемся 26 мая чемпионате мира в Словакии занял третье место.
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