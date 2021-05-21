Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею

В турнире примут участие 16 команд. Сборная России на групповом этапе выступит в группе А, где сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Беларусью.

В группе B сыграют сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 21.05.2021, 16:15 Россия - Чехия -

Команды, занявшие в своих группах первые четыре места, выйдут в плей-офф турнира. Матчи ¼ финала пройдут 3 июня, матчи ½ финала — 5 июня. Матч за бронзу будет сыгран 6 июня, финал также пройдет 6 июня и начнется в 20:15 по московскому времени.

Сборная России в своем первом матче сыграет с командой Чехии. Встреча пройдет сегодня, 21 мая, и начнется в 16:15 мск. Вы сможете следить за ходом игры в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Здесь вы можете ознакомиться с полным расписанием матчей турнира.

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