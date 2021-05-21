Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
21 мая в столице Латвии Риге стартует чемпионат мира по хоккею. Матчи турнира пройдут на стадионах «Арена Рига» и «Олимпийский спортивный центр».
21 мая в столице Латвии Риге стартует чемпионат мира по хоккею. Матчи турнира пройдут на стадионах «Арена Рига» и «Олимпийский спортивный центр».
В турнире примут участие 16 команд. Сборная России на групповом этапе выступит в группе А, где сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Беларусью.
В группе B сыграют сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Команды, занявшие в своих группах первые четыре места, выйдут в
Сборная России в своем первом матче сыграет с командой Чехии. Встреча пройдет сегодня, 21 мая, и начнется в 16:15 мск. Вы сможете следить за ходом игры в нашей текстовой
Здесь вы можете ознакомиться с полным расписанием матчей турнира.
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