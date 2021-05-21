Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
16:15Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
16:15Не началсяГермания0Италия0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
20:15Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF10LSF20
Финал
6.06Не началсяWSF10WSF20
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Беларусь
00
2
Великобритания
00
3
Дания
00
4
Россия
00
5
Словакия
00
6
Чехия
00
7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
00:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею

21 мая в столице Латвии Риге стартует чемпионат мира по хоккею. Матчи турнира пройдут на стадионах «Арена Рига» и «Олимпийский спортивный центр».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В турнире примут участие 16 команд. Сборная России на групповом этапе выступит в группе А, где сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Беларусью.

В группе B сыграют сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 21.05.2021, 16:15

Россия-Чехия-

Команды, занявшие в своих группах первые четыре места, выйдут в плей-офф турнира. Матчи ¼ финала пройдут 3 июня, матчи ½ финала — 5 июня. Матч за бронзу будет сыгран 6 июня, финал также пройдет 6 июня и начнется в 20:15 по московскому времени.

Сборная России в своем первом матче сыграет с командой Чехии. Встреча пройдет сегодня, 21 мая, и начнется в 16:15 мск. Вы сможете следить за ходом игры в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Здесь вы можете ознакомиться с полным расписанием матчей турнира.

Спорт Mail.ru запустил спецпроект, посвященный чемпионату мира по хоккею, где вы можете найти свежие новости, онлайн-трансляции, расписание и результаты всех игр, турнирные таблицы, видеообзоры матчей и актуальные фотогалереи.

Следите за чемпионатом мира вместе с нашим спецпроектом!

Главные темы
Чемпионат не для галочки
У сборной России нет звезд, и это большой вызов
Перед стартом ЧМ чехи тренировали голы в стиле Гранлунда
«Из 25 игр Великобритания одну у России выиграет»
Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
«Все очень серьезно готовятся и настраиваются». Михайлис — о первом матче Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
Сборная Казахстана представила итоговую заявку на ЧМ-2021
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Сборная России заявила на чемпионат мира 17 хоккеистов
«Занимались по Zoom»: экс-менеджер сборной назвал трудными условия подготовки игроков к ЧМ
Самонов и Бочаров войдут в начальную заявку России на ЧМ, Федотов — нет
ЧМ может пройти со зрителями! Власти Латвии хотят пустить на арены даже иностранцев
Фазель: Если бы мы поехали в Минск, ситуация могла бы успокоиться
Задоров: Я никого не боюсь. Получил по морде в драке — ничего
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1947
Чехословакия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Швеция
Швеция
3
Австрия
Австрия
1952
Норвегия
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швеция
Швеция
2005
Австрия
1
Чехия
Чехия
2
Канада
Канада
3
Россия
Россия
2010
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Россия
Россия
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Стадион "Арена Рига" примет большую часть матчей чемпионата
Плющев: Перед матчем с чехами сборная России должна учесть ошибки Евротура
Самонов: Против Чехии надо играть с минимумом ошибок
Грубец: Чехам надо забыть о матче с Россией в Праге, на ЧМ будет совершенно другая игра
Радил: Не считаю, что у России плохие вратари. У них одна из лучших сборных на ЧМ
Пашков: Бочарову предпочли Федотова, хотя голкипер «Динамо» смотрелся увереннее
Тренер Чехии: Матч с Россией — большая проверка на старте ЧМ, надо быть готовыми
Владислав Третьяк рассказал о нашивках под пиджаками хоккеистов сборной России
Успеть за 108 дней. Все, что нужно знать о подготовке чемпионата мира по хоккею в Риге
Опрос
Будете ли вы смотреть чемпионат мира по хоккею?
Шалунов верит, что сборная России может выиграть чемпионат мира
Названа причина побега вратаря «Барыса» из сборной Казахстана
Гавриков рассказал, как прошла вторая тренировка сборной России перед чемпионатом мира
Слепышев был удивлен назначению капитаном в сборной России
Стали известны составы звеньев на тренировке сборной России перед ЧМ
На ЧМ в Риге не выявлено случаев заражения коронавирусом среди хоккеистов
Глава оргкомитета ЧМ-2021 заявил, что фан-зоны могут быть открыты по ходу турнира
В оргкомитете ЧМ по хоккею надеются, что фан-зоны удастся открыть по ходу турнира
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
26Сборная России на чемпионате мира-2021
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
1Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
Латвийская группа Astro’n'out представила официальную песню ЧМ по хоккею
Хоккей возвращается! Официальный тизер ЧМ-2021
Рижский лед готов к чемпионату мира
Проблема с вратарями не только у России. На чемпионате мира вообще не будет звездных голкиперов
Лопачук: Еще есть время ко всему привыкнуть, так что все будет в порядке
Прыгнуть выше головы, или такого еще не было. Варианты борьбы за медали ЧМ-2021 для Казахстана
Дмитрий Знахаренко: Лед не совсем хорошего качества. Клюшки прилипают, что немного мешает
Тайна «Красной машины». Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Кажется, для сборной России скоро освободится супервратарь. Вот только нужен ли он на чемпионате мира?
Матчи сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею покажут в прямом эфире
Сборная Казахстана по хоккею возобновила ледовые тренировки
Флага России не будет на арене во время чемпионата мира по хоккею в Риге
Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2021
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь