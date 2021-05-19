Прыгнуть выше головы, или такого еще не было. Варианты борьбы за медали ЧМ-2021 для Казахстана
Необходимо выбить
Необходимо выбить
Сборная Казахстана по хоккею планирует бороться за выход в
Подопечные Юрия Михайлиса начинают мировой турнир со встречи с хозяевами состязания, а если реально хотят войти в первую четверку группы, обязаны выигрывать этот матч и набирать очки в оставшихся.
Игры сборной Казахстана на ЧМ-2021
Проходными для выхода в следующий круг турнира могут стать десять набранных очков, но для этого обязательно нужно обыграть прямых конкурентов. Помимо Латвии, это Норвегия и Италия.
Параллельно за бортом должен остаться
С девятью очками и менее никто из участников турнира с текущей схемой отбора в
Чтобы показать такие результаты, казахстанским хоккеистам необходимо прыгнуть выше головы, ведь ранее они боролись только за выживание в элите, где тоже не всегда были успешными.
Ранее был объявлен окончательный состав сборной Казахстана, и уже произведена первая замена. Выбран капитан национальной команды, а перед стартом выигран единственный контрольный матч против Беларуси.