Прыгнуть выше головы, или такого еще не было. Варианты борьбы за медали ЧМ-2021 для Казахстана

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
21.05Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
21.05Не началсяГермания0Италия0
Группа A
21.05Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
21.05Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF10LSF20
Финал
6.06Не началсяWSF10WSF20
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Беларусь
00
2
Великобритания
00
3
Дания
00
4
Россия
00
5
Словакия
00
6
Чехия
00
7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
12:40 (мск), источник: Vesti.kz

Прыгнуть выше головы, или такого еще не было. Варианты борьбы за медали ЧМ-2021 для Казахстана

Необходимо выбить кого-то из фаворитов.

Наверх
Источник: AFP 2021

Сборная Казахстана по хоккею планирует бороться за выход в плей-офф элитного дивизиона чемпионата мира, который пройдет в Латвии, но для этого нужно выиграть половину игр группового раунда. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса начинают мировой турнир со встречи с хозяевами состязания, а если реально хотят войти в первую четверку группы, обязаны выигрывать этот матч и набирать очки в оставшихся.

Игры сборной Казахстана на ЧМ-2021

  • 22 мая. Казахстан — Латвия — 50 на 50 (шансы на успех)
  • 23 мая. Казахстан — Финляндия — 30 на 70
  • 25 мая. Казахстан — США — 35 на 65
  • 26 мая. Казахстан — Германия — 40 на 60
  • 28 мая. Казахстан — Канада — 15 на 85
  • 29 мая. Казахстан — Италия — 65 на 35
  • 31 мая. Казахстан — Норвегия — 50 на 50

Проходными для выхода в следующий круг турнира могут стать десять набранных очков, но для этого обязательно нужно обыграть прямых конкурентов. Помимо Латвии, это Норвегия и Италия.

Параллельно за бортом должен остаться кто-то  из предстартовых фаворитов, к которым относят Финляндию, США, Канаду и Германию.

С девятью очками и менее никто из участников турнира с текущей схемой отбора в плей-офф еще не выходил. Самым надежным вариантом должен стать результат с 12−13 очками, иначе нужно будет рассматривать достижения конкурентов и дополнительные показатели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы показать такие результаты, казахстанским хоккеистам необходимо прыгнуть выше головы, ведь ранее они боролись только за выживание в элите, где тоже не всегда были успешными.

Ранее был объявлен окончательный состав сборной Казахстана, и уже произведена первая замена. Выбран капитан национальной команды, а перед стартом выигран единственный контрольный матч против Беларуси.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Главные темы
Проблема с топ-вратарями не только у России. На ЧМ вообще их нет
С новым капитаном и надеждой на НХЛ: кто из россиян едет на ЧМ
Для сборной скоро освободится супервратарь. Нужен ли он на ЧМ?
Выше головы. Варианты борьбы за медали ЧМ для Казахстана
Глава оргкомитета ЧМ-2021 заявил, что фан-зоны могут быть открыты по ходу турнира
Тайна «Красной машины». Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Матчи сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею покажут в прямом эфире
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Сборная Казахстана по хоккею возобновила ледовые тренировки
Флага России не будет на арене во время чемпионата мира по хоккею в Риге
Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2021
Сборная России в полном составе вышла из карантина накануне ЧМ-2021
Соперник сборной Казахстана остался без тренера. 15 человек заболели коронавирусом перед ЧМ-2021 по хоккею
Сборная Великобритании по хоккею проведет ЧМ без главного тренера
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1964
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1965
Финляндия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
1982
Финляндия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
1987
Австрия
1
Швеция
Швеция
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
Кадр дня
Стадион "Арена Рига" примет большую часть матчей чемпионата
Первый соперник сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею объявил состав
Стал известен состав сборной Беларуси на ЧМ по хоккею в Латвии
«Вратари сборную России пока не выручают! Но с защитниками из НХЛ они, возможно, заиграют увереннее». 5 вопросов эксперту
Стали известны хоккеисты, которые войдут в состав сборной России на ЧМ
Россия получила разгром на финише Евротура. Ничего страшного — через неделю эти 0:4 мы не вспомним
Без суперзвезд, но с крутой молодежью. Кого Канада везет на чемпионат мира?
Матч между хоккейными сборными Белоруссии и Казахстана отменили из-за коронавируса
Товарищеская встреча между хоккеистами Беларуси и Казахстана отменена
Опрос
Будете ли вы смотреть чемпионат мира по хоккею?
Второй матч сборной Казахстана перед ЧМ-2021 по хоккею отменен. Известны подробности
Министр культуры и спорта прокомментировала уход Карлссона из сборной Казахстана и сделала прогноз на ЧМ
Белорусские хоккеисты уступили команде Казахстана в товарищеском матче
Сборная Казахстана выиграла первый товарищеский матч перед ЧМ-2021 по хоккею
Защитник «Оттавы» Зайцев не сыграет за сборную России на ЧМ-2021 из-за травмы
Сборная Казахстана по хоккею выбрала капитана на ЧМ-2021
Десять дебютантов вошли в состав сборной США по хоккею на чемпионат мира
Основа «Барыс», или какой состав выставит сборная Казахстана против Беларуси перед ЧМ-2021 по хоккею
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
26Сборная России на чемпионате мира-2021
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
1Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
Латвийская группа Astro’n'out представила официальную песню ЧМХ-2021
Хоккей возвращается! Официальный тизер ЧМХ-2021
Рижский лед готов к ЧМХ-2021
Хафизуллин покинул расположение сборной России по хоккею из-за травмы
Защитник клуба НХЛ «Калгари» Нестеров выступит за сборную России на чемпионате мира
«Даже еду будут оставлять у дверей». Михайлис — о минусах ЧМ, отсутствии Доуса и давлении на сборную
Хоккеист «Филадельфии» Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира
Сборная Беларуси по хоккею назвала состав на матчи с Казахстаном перед стартом ЧМ-2021
«Когда назначили капитаном, не понимал, сплю или нет». Сборную России на ЧМ поведет за собой защитник из КХЛ
Хоккеисты должны пройти трехдневный карантин по прибытии на ЧМ в Ригу
Задоров и Зуб присоединятся к сборной России перед ЧМ в Латвии
Источник: Шарангович заявил, что сыграет за Беларусь на чемпионате мира
Ушедший из «Барыса» Джесси Блэкер присоединился к сборной Казахстана
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь