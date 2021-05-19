Прыгнуть выше головы, или такого еще не было. Варианты борьбы за медали ЧМ-2021 для Казахстана

Сборная Казахстана по хоккею планирует бороться за выход в плей-офф элитного дивизиона чемпионата мира, который пройдет в Латвии, но для этого нужно выиграть половину игр группового раунда. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса начинают мировой турнир со встречи с хозяевами состязания, а если реально хотят войти в первую четверку группы, обязаны выигрывать этот матч и набирать очки в оставшихся.

Игры сборной Казахстана на ЧМ-2021

22 мая. Казахстан — Латвия — 50 на 50 (шансы на успех)

23 мая. Казахстан — Финляндия — 30 на 70

25 мая. Казахстан — США — 35 на 65

26 мая. Казахстан — Германия — 40 на 60

28 мая. Казахстан — Канада — 15 на 85

29 мая. Казахстан — Италия — 65 на 35

31 мая. Казахстан — Норвегия — 50 на 50

Проходными для выхода в следующий круг турнира могут стать десять набранных очков, но для этого обязательно нужно обыграть прямых конкурентов. Помимо Латвии, это Норвегия и Италия.

Параллельно за бортом должен остаться кто-то из предстартовых фаворитов, к которым относят Финляндию, США, Канаду и Германию.

С девятью очками и менее никто из участников турнира с текущей схемой отбора в плей-офф еще не выходил. Самым надежным вариантом должен стать результат с 12−13 очками, иначе нужно будет рассматривать достижения конкурентов и дополнительные показатели.

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Чтобы показать такие результаты, казахстанским хоккеистам необходимо прыгнуть выше головы, ведь ранее они боролись только за выживание в элите, где тоже не всегда были успешными.