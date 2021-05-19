Дмитрий Знахаренко: Лед не совсем хорошего качества. Клюшки прилипают, что немного мешает

— Все удобно и комфортно, никаких проблем. Главное, что есть своя просторная раздевалка, место для работы и небольшого отдыха. Про ледовый не скажешь, что его сделали специально под чемпионат мира — все довольно стандартно. Разве что трибуны маловаты.

И лед не совсем хорошего качества: какая-то каша из снега, мелкой ледовой крошки и воды. Клюшки прилипают, что немного мешает. Но во время матчей будет все равно. Там уже нужно играть, подстраиваться под обстоятельства. У соперника точно такой же лед, так что все в равных условиях, — цитирует hockey.by.