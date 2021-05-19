Лопачук: Еще есть время ко всему привыкнуть, так что все будет в порядке
Нападающий сборной Беларуси Станислав Лопачук высказал мнение по поводу рижского антуража.
Нападающий сборной Беларуси Станислав Лопачук высказал мнение по поводу рижского антуража.
— Ледовый немного непривычный, да и раздевалка удивила — первый раз в такой нахожусь. С расстояния больше похожа на
Поляна большая, освещение в порядке, выход на площадку совсем рядом с раздевалкой. Лед в первой половине занятия был хорошим, но во второй чуть похуже. В принципе, еще есть время ко всему привыкнуть, так что все будет в порядке, — цитирует hockey.by.
Первый матч на ЧМ-2021 белорусы проведут вечером 21 мая — против сборной Словакии (начало — в 20.15).