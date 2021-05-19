В оргкомитете ЧМ по хоккею надеются, что фан-зоны удастся открыть по ходу турнира
РИГА, 19 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Глава оргкомитета чемпионата мира по хоккею в Риге Эдгарс Бунцис надеется, что
РИГА, 19 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Глава оргкомитета чемпионата мира по хоккею в Риге Эдгарс Бунцис надеется, что
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. «Пока не организованы [фан-зоны], пока по законодательству публичные мероприятия в Латвии запрещены [из-за пандемии]», — сказал он.
Бунцис выразил надежду на то, что
Бунцис отметил, что согласно принятым на данный момент решениям правительства чемпионат пройдет без зрителей. «Надеюсь [на допуск зрителей], так же как и на возможность снять ограничения на просмотр матчей в публичных зонах», — сказал он.
Как накануне сообщил ТАСС президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, оргкомитет турнира работает над тем, чтобы допустить на арены определенное количество зрителей с отрицательным тестом на коронавирус. По словам Калвитиса, речь о допуске полностью вакцинированных зрителей на арены при этом не идет. Правительство Латвии во вторник не стало рассматривать на своем заседании вопрос о присутствии зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею.
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