В оргкомитете ЧМ по хоккею надеются, что фан-зоны удастся открыть по ходу турнира

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. «Пока не организованы [фан-зоны], пока по законодательству публичные мероприятия в Латвии запрещены [из-за пандемии]», — сказал он.

Бунцис выразил надежду на то, что фан-зоны удастся открыть по ходу турнира, однако не смог предположить, когда правительство может принять это решение. Как добавил глава оргкомитета, согласно действующим правилам совместный просмотр матчей турнира возможен в Латвии только на открытых террасах баров и кафе и только до 21:00 (время совпадает с московским).

Бунцис отметил, что согласно принятым на данный момент решениям правительства чемпионат пройдет без зрителей. «Надеюсь [на допуск зрителей], так же как и на возможность снять ограничения на просмотр матчей в публичных зонах», — сказал он.

Как накануне сообщил ТАСС президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, оргкомитет турнира работает над тем, чтобы допустить на арены определенное количество зрителей с отрицательным тестом на коронавирус. По словам Калвитиса, речь о допуске полностью вакцинированных зрителей на арены при этом не идет. Правительство Латвии во вторник не стало рассматривать на своем заседании вопрос о присутствии зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею.