Проблема с вратарями не только у России. На чемпионате мира вообще не будет звездных голкиперов

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
21.05Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
21.05Не началсяГермания0Италия0
Группа A
21.05Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
21.05Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
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25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
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26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
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27.05Не началсяСША0Латвия0
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27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
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Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
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1/4 финала
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1/4 финала
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5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
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Италия
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3
Казахстан
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Канада
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Латвия
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Норвегия
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7
США
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8
Финляндия
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15:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Проблема с вратарями не только у России. На чемпионате мира вообще не будет звездных голкиперов

Не беспокоиться могут только канадцы и чехи.

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Источник: Спорт-Экспресс

ЧМ без звездных вратарей

Чемпионат мира в Латвии начнется только 21 мая, а вратари российской сборной уже попали под обстрел критиков. Соглашусь, что для этого есть объективные поводы. Иван Федотов, Александр Самонов и Иван Бочаров, который полетел в Ригу, но остался вне заявки, не убедили ни в плей-офф в своих клубах, ни на заключительном этапе Евротура. Большой веры, что кто-то из них в одночасье преобразится и прыгнет выше головы на чемпионате мира, нет. Косвенно это подтвердил и штаб сборной, который до последнего надеется на подкрепление из НХЛ. Одно место в заявке россияне сохранили под освободившегося после первого раунда плей-офф Кубка Стэнли вратаря. То есть в сборной недвусмысленно намекают, что верят и ждут спасителя из-за океана, который может подъехать только к полуфиналу.

Как бы категорично ни оценивались перспективы Самонова и Федотова, они далеко не слабейшие голкиперы на турнире. Да, если проанализировать все линии нашей сборной, вратарская вызывает больше всего беспокойств. Александр и Иван не имеют международного опыта на крупных турнирах, никогда не играли ни на ЧМ, ни на МЧМ, ни на ЮЧМ. Поводов для оптимизма не добавил и чешский этап Евротура. Хотя делать больших выводов по этим матчам я бы не стал. Чтобы развеять обреченность и уныние, вспомните, что недаром же Федотова пригласили в ЦСКА на место Ларса Юханссона.

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Десант звезд из НХЛ в Латвии высадился до безобразия скромным. Дрим-тим не соберется ни у одной сборной. Вратарская позиция ощутила кризис кадров сильнее всего. По-настоящему топовых голкиперов, которые могли бы даже в теории претендовать на «Везину», в Риге мы не увидим. Даже канадцы привезли на турнир непримечательную пару вратарей из «Аризоны». Удивительный случай, когда тандем с большей вероятностью сложится из одноклубников — Дарси Кемпера и Адина Хилла. «Кленовые листья» могут рассчитывать и на 21-летнего Майкла Дипьетро из системы «Ванкувера». Но у одного из главных проспектов «Кэнакс» сезон получился слишком сумбурный — до НХЛ он пока не дорос, большую часть регулярки провел в «такси сквад» и сыграл только четыре матча за «Ютику» из АХЛ. Поездка в Латвию станет для него скорее ознакомительной, в то время как Кемпер и Хилл будут делить место в воротах. Оба — хорошие, габаритные вратари, но далеко не высшего класса.

— Хилл — габаритный, подвижный и уверенный в себе вратарь, — считает олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь сборной СССР, экс-тренер сборной Латвии и новокузнецкого «Металлурга» Виталий Самойлов. — Думаю, за ним будущее «Аризоны». Он играет надежно, использует стиль баттерфляй сбоку. Когда идет атака с фланга, он присаживается и за счет габаритов полностью закрывает ворота. Если он садится на колени, то при необходимости быстро встает в стойку. Он хорошо держит спину, не заваливается, готов играть и по второму, и по третьему броску. Думаю, из-за опыта Кемпер все-таки начнет турнир первым, но дальше все покажет игра. За их бригаду я не волнуюсь — они выкрутятся и адаптируются к европейскому хоккею после скоростей и качества передач в НХЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Без суперзвездных вратарей обойдется в Латвии и сборная США. Американцы пригласили трех голкиперов — дебютантов чемпионатов мира: Кэла Петерсена, Джейка Эттингера и Энтони Столарза. Кого «Звезды» выберут основным, пока загадка. Предпочтительнее видится ставка на Эттингера из «Далласа», которого из-за травмы Бена Бишопа привлекли в этом сезоне к основе. Со временем он начинал все больше матчей с первых минут и действовал в них надежно, а по проценту отраженных бросков даже превзошел Антона Худобина. Впечатлил прогрессом и Петерсен из «Лос Анджелеса» — Кэл закрепился в основе «Кингз» и играл чаще легендарного Джонатана Куика. Формально уроженец американского города Ватерлоо (символичное название для русских, не правда?) был третьим вратарем США на ЧМ-2017, но на льду в свитере сборной так и не появился.

— У Эттингера есть огромная проблема — слабая правая сторона. Он здорово работает в левую сторону — и в шпагате, и ловушкой. А броски, идущие под блин, он чаще всего пропускает. Да, его считают талантливым вратарем, но в техническом плане у него есть пробелы. Если Эттингер почувствует, что будет основным голкипером, и ему помогут в обороне, он может сыграть ровно. Но если проанализировать его слабые стороны, то ничего выдающегося в этом вратаре нет, — считает Виталий Самойлов.

Ставка на европейцев

Финны, шведы и чехи отказались от кандидатов из-за океана и доверились вратарям из европейских лиг. Каждый из них на слуху у российских болельщиков, которые следят за КХЛ. Вратарская бригада сборной «Тре Крунур» — сплав опыта и молодости. Но опять же никого из голкиперов нельзя назвать суперзвездой. Адам Рейдеборн тоскует без работы, после того как с ним расстались в казанском «Ак Барсе». Виктор Фаст, который засветился и в НХЛ, и в КХЛ, в этом сезоне выиграл шведскую SHL-лигу и стал самым надежным вратарем регулярки, но в августе ему исполнится уже 39 лет. Проводить параллели с Тимом Томасом, который в 37 феерил в Кубке Стэнли с «Бостоном», я бы не стал. В обойме шведов есть и 21-летний Самуэль Эрссон, который также сохраняет шансы сыграть в Латвии.

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Голкиперами с опытом игры в КХЛ укомплектовалась и финская сборная. Нет большой разницы, кого в итоге назначат первым номером — Олкинуору из «Магнитки» или Сятери из «Сибири». У Юхи сезон сложился ровнее, в регулярке он подвинул Василия Кошечкина, но плей-офф они сыграли пополам. Харри смазал начало регулярки, зато прибавил во второй половине сезона, чем и заслужил новый контракт с новосибирцами. Оба вратаря примерно одного уровня — все будет зависеть от ментальной готовности и банального куража. На подстраховку пригласили Янне Ювонена, который не так давно подписал контракт с «Йокеритом» после трех сезонов в шведской лиге.

Предсказуема ситуация с основным вратарем у чехов. Если обойдется без форс-мажоров, чемпионат мира начнет Шимон Грубец из «Авангарда». О его стрессоустойчивости и умении вытаскивать тяжелейшие игры российские болельщики прекрасно наслышаны. Грубец — один из главных героев чемпионского полета «Ястребов». Его сменщики в Латвии — Роман Вилл из «Трактора» и Петр Квача из «Либереца» — не впечатляют ни техникой, ни опытом крупных турниров. Вопрос лишь только, хватит ли Шимона на весь чемпионат.

— Грубец адаптировался к российскому хоккею. По нему и не скажешь, что он представитель чешской школы. В плей-офф он показал свою уверенность и отличную физическую готовность. Он быстро поднимается с колен, не злоупотребляет посадкой к штанге, быстро встает в стойку под бросок. Шимон — очень достойный вратарь, который должен стать первым номером сборной. Чехи должны чувствовать себя спокойно. Шимон уверен в своей технике, правильно тактически разбирает ситуации и знает каждое свое движение. У него нет спонтанности, что сейчас выброшу одну ногу, потом другую. Он четко принимает решения, как в какой ситуации сыграть, — отметил Виталий Самойлов.

Большинство вратарей других сборных без обращения к статистическим сайтам остались бы ноунеймами для широких масс. Разумеется, фактурные личности, как, например, Юлиус Гудачек из Словакии или швейцарская пара Рето Берра — Леонардо Дженони, выделяются на фоне остальных. С этим тандемом швейцарцы взяли серебро на ЧМ-2018, когда в финале сдались шведам только в серии буллитов. Но сомневаюсь, что они способны на подвиг в этом году. Если у белорусов хватит смелости оставить в запасе Дэнни Тейлора, которому предложили местный паспорт, проблем с последним рубежом будет меньше. Колосов и Шостак ничем ни хуже натурализованного американца. Интересно будет понаблюдать за латвийскими вратарями, особенно за Кивлиниексом из системы «Коламбуса». Сильно удивило то, что домашний турнир пропустит Элвис Мерзликин. В сентябре у него должен родиться ребенок, поэтому он не сможет прилететь в Ригу помочь сборной.

Поднимать панику, глядя на российских вратарей, еще до первого матча на турнире и кричать, что все пропало, не стоит. За исключением Канады, Чехии и, пожалуй, Финляндии у остальных команд достаточно головной боли с этой позицией. Очень важный фактор — как вратари справятся с давлением «пузыря». Ведь эффективность на льду зависит не только от мастерства, но и от психологии — то есть от того, как голкипер справится с гнетущим пребыванием в отеле. Вратарю крайне важно не перегореть, быть заряженным на борьбу. Но прежде всего российским вратарям нужно осознать, что уровень хоккея и ответственности здесь серьезно отличается от привычного. За то, что соперники прощали в рядовых матчах КХЛ, на чемпионате мира обязательно накажут, особенно в играх на вылет.

Михаил Скрыль

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