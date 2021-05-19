Глава оргкомитета ЧМ-2021 заявил, что фан-зоны могут быть открыты по ходу турнира
Глава оргкомитета чемпионата мира — 2021 в Риге (Латвия) Эдгарс Бунцис выразил надежду, что
Глава оргкомитета чемпионата мира — 2021 в Риге (Латвия) Эдгарс Бунцис выразил надежду, что
«Пока
Что касается сувенирной продукции, то её, наверное, можно будет купить в интернете, а также в некоторых магазинах. Специализированных точек не будет по той же причине, что и зрителей на арене», — сказал Бунцис агентству ТАСС.
Согласно действующим правилам, совместный просмотр матчей в Латвии возможен только на открытых террасах баров и кафе и только до 21:00 (время совпадает с московским).
Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.