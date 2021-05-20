На ЧМ в Риге не выявлено случаев заражения коронавирусом среди хоккеистов

Хоккеисты, после 16 мая прибывшие в расположение своих сборных для участия в чемпионате мира в Латвии, вынуждены пройти трехдневный карантин. Сам турнир имеет четыре уровня безопасности: в красном находятся хоккеисты, тренеры и персонал команды, в синем — представители СМИ, в зеленом — обслуживающий персонал, четвертый «пузырь» будет применяться для зрителей, если организаторы получат разрешение проводить матчи с болельщиками на трибунах.