Слепышев был удивлен назначению капитаном в сборной России
Нападающий сборной России Антон Слепышев признался, что был удивлен, когда узнал, что будет капитаном команды.
Нападающий сборной России Антон Слепышев признался, что был удивлен, когда узнал, что будет капитаном команды.
«Когда назначили капитаном, был удивлен, потому что в команде были более опытные игроки. Тем не менее штаб сборной и команда выбрали меня. Поблагодарил за доверие, и теперь нужно сделать все, чтобы его оправдать. Два дня карантина прошли хорошо, потренировались с командой по зуму, размялись, иначе бы потом было тяжело. Чувствую себя отлично.
Мы не ощущаем давления, а чувствуем поддержку в том, что столько людей в России и наших болельщиков по всему миру желают нам удачи. Это здорово. Команда сделает все возможное, чтобы порадовать всех победами, — цитирует
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.