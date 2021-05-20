Слепышев был удивлен назначению капитаном в сборной России

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
21.05Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
21.05Не началсяГермания0Италия0
Группа A
21.05Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
21.05Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF10LSF20
Финал
6.06Не началсяWSF10WSF20
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Беларусь
00
2
Великобритания
00
3
Дания
00
4
Россия
00
5
Словакия
00
6
Чехия
00
7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
09:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слепышев был удивлен назначению капитаном в сборной России

Нападающий сборной России Антон Слепышев признался, что был удивлен, когда узнал, что будет капитаном команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда назначили капитаном, был удивлен, потому что в команде были более опытные игроки. Тем не менее штаб сборной и команда выбрали меня. Поблагодарил за доверие, и теперь нужно сделать все, чтобы его оправдать. Два дня карантина прошли хорошо, потренировались с командой по зуму, размялись, иначе бы потом было тяжело. Чувствую себя отлично.

Мы не ощущаем давления, а чувствуем поддержку в том, что столько людей в России и наших болельщиков по всему миру желают нам удачи. Это здорово. Команда сделает все возможное, чтобы порадовать всех победами, — цитирует пресс-служба ФХР Слепышева.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

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