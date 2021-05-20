Гавриков рассказал, как прошла вторая тренировка сборной России перед чемпионатом мира
Защитник сборной России Владислав Гавриков признался, что был рад вызову в национальную команду.
Защитник сборной России Владислав Гавриков признался, что был рад вызову в национальную команду.
Также он обратился к болельщикам сборной.
«Получилось так, что после окончания сезона я
Близкие все обрадовались, когда меня вызвали в сборную, всегда с удовольствием приезжаю в команду. После короткого сезона есть отличная возможность его продлить, увидеться со всеми ребятами, получить позитивные эмоции, ведь с некоторыми не виделись по полгода.
Желаю всем болельщикам быть здоровыми, оставаться в безопасности, беречь себя и своих близких, а мы постараемся вас порадовать своей игрой, — цитирует
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.