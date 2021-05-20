Шалунов верит, что сборная России может выиграть чемпионат мира

Команда в среду провела вторую тренировку.

«Карантин по прилете в Ригу прошел проще и быстрее, чем ожидалось. К тому же мы не просто сидели в номерах, а тренировались, получая указания по зуму. Уже позанимались на льду, освоились на арене. Раздевалки там нормальные, а лед и вовсе на удивление хороший — хотя каток на новой коробке залили совсем недавно. Арена холодная. Вот в Праге, где был последний Евротур, душно и влажно, в такой жаре играть не очень приятно. В Риге, наоборот, прохладно — и, скорее всего, такая атмосфера будет и во время чемпионата мира. Зрителей-то на трибунах не будет.

С партнерами по звену взаимопонимание прекрасное — с Окуловым вместе выходим в клубе, с Барабановым играл на чемпионате мира три года назад. Впереди очень серьезный матч. Не стоит оглядываться на результаты последнего этапа Евротура. На чемпионате мира будет совсем другой хоккей. Тренеры все расскажут и подскажут перед игрой с чехами, а наша задача — полностью выполнить установку и показать свое мастерство.

Сборная усердно работает и ставит перед собой только командные цели. Настраиваемся на победу на чемпионате мира. У России все для этого есть, нам по силам взять золото в Риге. Я верю в это и жду только победы! — цитирует пресс-служба ФХР Шалунова.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.