Успеть за 108 дней. Все, что нужно знать о подготовке чемпионата мира по хоккею в Риге

Ранее Рига уже принимала чемпионат мира в 2006 году, однако, как отметил Козиолс, по сути с того времени осталось только название. Турнир 2021 года был организован за рекордное время — у Латвии было всего 108 дней на организацию, так как решение о проведении чемпионата мира только в Риге было принято в начале февраля. Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в середине января принял решение не проводить соревнования в белорусской столице из-за нестабильной политической ситуации в стране.
«Все требования стали жестче, их стало больше, нам нужно было делать все гораздо скрупулезнее. Эдгарс Бунцис, который является директором оргкомитета, в 2006 году был директором “Арены Рига”, он один из тех людей, на чьи плечи легла вся эта организация, и он очень хорошо справляется, он действительно превнес свой опыт, и это нам очень помогло. Также в 2006 году оргкомитетом руководил премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис, который сейчас является президентом Федерации хоккея Латвии. Два этих человека работают сейчас и имеют огромный опыт как предпринимательский, так и организаторский, благодаря их усилиям мы успешно организовали этот чемпионат», — сказал Козиолс.
При организации турнира использовался опыт молодежного чемпионата мира 2021 года, который проходил в канадском Эдмонтоне. В частности, в отношении логистики и протокола по коронавирусу.
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«Занимаясь организацией чемпионата мира, мы руководствуемся теми требованиями, которые выработала Международная федерация хоккея (IIHF), и там указано много факторов, которые мы должны были учесть, — начиная со спортивных требований, заканчивая требованиями по рекламе и маркетингу, требованиями по поводу безопасности, телекоммуникаций, связи и технологий, — сказал Козиолс. — Это сотни страниц, которые мы должны были прочесть, учесть и реализовать. К тому же мы должны были сделать это за 108 дней, никогда раньше за такое время чемпионаты мира не подготавливались. Это самое главное — у нас был большой дефицит времени».
По словам Козиолса, главной сложностью была неясность того, как будет развиваться пандемия с течением времени, что повлияло на затраты на турнир. 90% от них на себя взяла IIHF и уже вложила минимум €10 млн, но сумма еще может увеличиться. Правительство Латвии вложило около €4 млн, рижская Дума — почти €1 млн. При этом собеседник ТАСС добавил, что в настоящий момент от турнира не ожидается никакой выручки, так как 90−95% от нее составляют билеты, которых в настоящее время нет в продаже.
Вопрос о болельщиках еще не решен
Однако оргкомитет турнира все еще не теряет надежды на то, что на трибунах будут зрители. При этом никаких онлайн-активностей для болельщиков на чемпионате мира не запланировано.
«У нас еще есть надежда, что нам удастся найти решение по поводу болельщиков на трибунах, мы проведем еще несколько заседаний с политиками на этой неделе, — сказал Козиолс. — Как мне кажется, чемпионат мира без зрителей — это довольно грустное событие».
Если правительство примет решение о допуске зрителей на трибуны, посетить матчи смогут местные жители и все, кто имеет вид на жительство в Латвии или уже находится в стране по своим рабочим делам. Также людям, приезжающим в Латвию из ряда стран, например Ирландии, Великобритании, Португалии, нет необходимости находиться на 10-дневном карантине. Всем остальным болельщикам, прибывшим в страну, придется провести 10 дней на самоизоляции, только после этого им будет позволено гулять по Риге, ходить в парки и рестораны.
«Пока никаких решений по поводу официальных фан-зон не принято и, наверное, не будет», — добавил Козиолс.
У оргкомитета уже разработан план необходимых мер безопасности для болельщиков на случай, если правительство одобрит решение о заполняемости трибун. «Все зрители, которые смогут попасть на матчи, если это будет разрешено, будут вынуждены сдавать тесты — это будет обязательным условием. Также мы не сможем продать все билеты, у нас будет ограничение по заполняемости, болельщики на трибунах будут обязаны сидеть в масках и будут введены определенные ограничения по передвижению между, скажем, секторами», — сказал собеседник ТАСС.
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Оргкомитет турнира работает над тем, чтобы допустить на арены определенное количество зрителей с отрицательным тестом на коронавирус. При этом речь о допуске полностью вакцинированных зрителей на арены не идет.
Глава оргкомитета турнира Эдгарс Бунцис надеется, что по ходу турнира в Риге могут быть организованы специальные фан-зоны.
«Пока они не организованы, так как по законодательству публичные мероприятия в Латвии запрещены», — сказал он, отметив, что, согласно действующим правилам, совместный просмотр матчей турнира возможен в Латвии только на открытых террасах баров и кафе и только до 21:00 (время совпадает с мск).
«Надеюсь [на допуск зрителей], так же как и на возможность снять ограничения на просмотр матчей в публичных зонах», — сказал он.
Ограничения из-за коронавируса повлияли и на программу реализации сувенирной продукции, выпущенной к чемпионату при участии компании Infront Sports & Media. «В интернете, наверное, что-то можно будет купить и также в некоторых магазинах, — сказал Бунцис. — Специализированных точек [продажи сувенирной продукции] нет по той же причине, что нет зрителей».
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Для хоккеистов, тренеров и персонала сборных разработаны определенные правила поведения, соответствующие ковид-протоколу турнира: все команды прошли обязательный карантин, сдали необходимые тесты и обязаны ходить в масках. Кроме того, существуют и другие отличия от чемпионатов мира, которые проводились в доковидное время, о чем рассказал генсек оргкомитета турнира: «Мы можем использовать только те автобусы и автомобили, которые нам предоставила компания “Шкода”, передвигаться по определенному графику и только по маршруту арена — гостиница, проживающие в разных пузырях не имеют права пересекаться между собой — за этим следит специальное приложение, которое установлено у всех в телефонах».
При этом вопрос о транспортировке команд с арены на арену во время плей-офф был решен в Латвии довольно изящно — арены находятся через улицу друг от друга. «Мы называем это место “хоккейный квартал”. Я думаю, что самое дальнее расстояние, которое придется командам преодолевать, составляет около 150 м», — сказал Козиолс.
Арены готовы принимать турнир
Чемпионат мира пройдет на двух аренах в Риге, матчи турнира примут «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр. Генсек оргкомитета признался, что вариант с проведением турнира в двух городах даже не рассматривался, так как только в Риге есть вся необходимая инфраструктура для проведения такого масштабного мероприятия.
«Олимпийский центр не является хоккейной ареной и был переоборудован для проведения матчей специально для этого турнира. Все было проработано с архитекторами, с техническими директорами, с инженерами. Нам удалось все подготовить в течение двух месяцев — столько времени прошло с того момента, как начались работы, до дня, когда был залит лед», — поделился Козиолс.
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Также он добавил, что не стоит беспокоиться о качестве льда в Олимпийском центре — на нем уже проводился тестовый матч между сборными Латвии и Швейцарии: «Качество льда там такое же, как на “Арене Рига”, жалоб от хоккеистов не было».
«Арена Рига» же является домашней ареной для рижского «Динамо», которое выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и соответствует всем требованиям лиги. В связи с этим ее подготовка к чемпионату мира прошла быстрее. Козиолс отметил, что главное было — поменять раздевалки так, чтобы их могли использовать восемь команд, но и это не заняло большого количества времени.
«У нас все готово, все команды уже завезли форму, раздевалки уже распределены. Они, как всегда, распределялись по рейтингу: первая команда выбирала первой, за ней вторая и т. д. Мы всем отправляли чертежи и планы, выбор проходил под руководством IIHF», — сообщил генсек оргкомитета.
Также готов и тренировочный каток, с которым ранее возникли проблемы. Он был сдан в эксплуатацию на прошлой неделе, и его уже протестировала молодежная сборная Латвии, которая на его льду готовится к Кубку Черного моря, который пройдет с 22 по 24 мая в Сочи.
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«Я очень рад, что турнир проводится, потому что в прошлом году он был отменен из-за пандемии и нам с коллегами из Международной федерации хоккея, правительством Латвии и рижской Думой удалось его организовать в очень короткое время, — это большое достижение, что хоккей состоится. Я ожидаю, что и игроки, несмотря на то что условия будут совсем не такие, как обычно, и болельщики будут наслаждаться турниром и получат удовольствие от качественной игры», — ответил Козиолс на вопрос о своих ожиданиях от турнира.
Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России, которая в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства будет выступать на турнире под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР), сыграет в группе А и стартует в первый же день матчем против команды Чехии. Также россиянам в борьбе за выход из группы предстоит встретиться со шведами, швейцарцами, словаками, датчанами, британцами и белорусами.