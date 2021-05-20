Успеть за 108 дней. Все, что нужно знать о подготовке чемпионата мира по хоккею в Риге

27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий

Ранее Рига уже принимала чемпионат мира в 2006 году, однако, как отметил Козиолс, по сути с того времени осталось только название. Турнир 2021 года был организован за рекордное время — у Латвии было всего 108 дней на организацию, так как решение о проведении чемпионата мира только в Риге было принято в начале февраля. Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в середине января принял решение не проводить соревнования в белорусской столице из-за нестабильной политической ситуации в стране.

«Все требования стали жестче, их стало больше, нам нужно было делать все гораздо скрупулезнее. Эдгарс Бунцис, который является директором оргкомитета, в 2006 году был директором “Арены Рига”, он один из тех людей, на чьи плечи легла вся эта организация, и он очень хорошо справляется, он действительно превнес свой опыт, и это нам очень помогло. Также в 2006 году оргкомитетом руководил премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис, который сейчас является президентом Федерации хоккея Латвии. Два этих человека работают сейчас и имеют огромный опыт как предпринимательский, так и организаторский, благодаря их усилиям мы успешно организовали этот чемпионат», — сказал Козиолс.

При организации турнира использовался опыт молодежного чемпионата мира 2021 года, который проходил в канадском Эдмонтоне. В частности, в отношении логистики и протокола по коронавирусу.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="291d7c73-3d8c-50c8-9f6c-98933c7f2b1e"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/980337383426497/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Занимаясь организацией чемпионата мира, мы руководствуемся теми требованиями, которые выработала Международная федерация хоккея (IIHF), и там указано много факторов, которые мы должны были учесть, — начиная со спортивных требований, заканчивая требованиями по рекламе и маркетингу, требованиями по поводу безопасности, телекоммуникаций, связи и технологий, — сказал Козиолс. — Это сотни страниц, которые мы должны были прочесть, учесть и реализовать. К тому же мы должны были сделать это за 108 дней, никогда раньше за такое время чемпионаты мира не подготавливались. Это самое главное — у нас был большой дефицит времени».

По словам Козиолса, главной сложностью была неясность того, как будет развиваться пандемия с течением времени, что повлияло на затраты на турнир. 90% от них на себя взяла IIHF и уже вложила минимум €10 млн, но сумма еще может увеличиться. Правительство Латвии вложило около €4 млн, рижская Дума — почти €1 млн. При этом собеседник ТАСС добавил, что в настоящий момент от турнира не ожидается никакой выручки, так как 90−95% от нее составляют билеты, которых в настоящее время нет в продаже.

Вопрос о болельщиках еще не решен

Однако оргкомитет турнира все еще не теряет надежды на то, что на трибунах будут зрители. При этом никаких онлайн-активностей для болельщиков на чемпионате мира не запланировано.

«У нас еще есть надежда, что нам удастся найти решение по поводу болельщиков на трибунах, мы проведем еще несколько заседаний с политиками на этой неделе, — сказал Козиолс. — Как мне кажется, чемпионат мира без зрителей — это довольно грустное событие».

Если правительство примет решение о допуске зрителей на трибуны, посетить матчи смогут местные жители и все, кто имеет вид на жительство в Латвии или уже находится в стране по своим рабочим делам. Также людям, приезжающим в Латвию из ряда стран, например Ирландии, Великобритании, Португалии, нет необходимости находиться на 10-дневном карантине. Всем остальным болельщикам, прибывшим в страну, придется провести 10 дней на самоизоляции, только после этого им будет позволено гулять по Риге, ходить в парки и рестораны.

«Пока никаких решений по поводу официальных фан-зон не принято и, наверное, не будет», — добавил Козиолс.

У оргкомитета уже разработан план необходимых мер безопасности для болельщиков на случай, если правительство одобрит решение о заполняемости трибун. «Все зрители, которые смогут попасть на матчи, если это будет разрешено, будут вынуждены сдавать тесты — это будет обязательным условием. Также мы не сможем продать все билеты, у нас будет ограничение по заполняемости, болельщики на трибунах будут обязаны сидеть в масках и будут введены определенные ограничения по передвижению между, скажем, секторами», — сказал собеседник ТАСС.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CPC1jE3HF5C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CPC1jE3HF5C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CPC1jE3HF5C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от IIHF (@iihfhockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Оргкомитет турнира работает над тем, чтобы допустить на арены определенное количество зрителей с отрицательным тестом на коронавирус. При этом речь о допуске полностью вакцинированных зрителей на арены не идет.

Глава оргкомитета турнира Эдгарс Бунцис надеется, что по ходу турнира в Риге могут быть организованы специальные фан-зоны.

«Пока они не организованы, так как по законодательству публичные мероприятия в Латвии запрещены», — сказал он, отметив, что, согласно действующим правилам, совместный просмотр матчей турнира возможен в Латвии только на открытых террасах баров и кафе и только до 21:00 (время совпадает с мск).

«Надеюсь [на допуск зрителей], так же как и на возможность снять ограничения на просмотр матчей в публичных зонах», — сказал он.

Ограничения из-за коронавируса повлияли и на программу реализации сувенирной продукции, выпущенной к чемпионату при участии компании Infront Sports & Media. «В интернете, наверное, что-то можно будет купить и также в некоторых магазинах, — сказал Бунцис. — Специализированных точек [продажи сувенирной продукции] нет по той же причине, что нет зрителей».

Для хоккеистов, тренеров и персонала сборных разработаны определенные правила поведения, соответствующие ковид-протоколу турнира: все команды прошли обязательный карантин, сдали необходимые тесты и обязаны ходить в масках. Кроме того, существуют и другие отличия от чемпионатов мира, которые проводились в доковидное время, о чем рассказал генсек оргкомитета турнира: «Мы можем использовать только те автобусы и автомобили, которые нам предоставила компания “Шкода”, передвигаться по определенному графику и только по маршруту арена — гостиница, проживающие в разных пузырях не имеют права пересекаться между собой — за этим следит специальное приложение, которое установлено у всех в телефонах».

При этом вопрос о транспортировке команд с арены на арену во время плей-офф был решен в Латвии довольно изящно — арены находятся через улицу друг от друга. «Мы называем это место “хоккейный квартал”. Я думаю, что самое дальнее расстояние, которое придется командам преодолевать, составляет около 150 м», — сказал Козиолс.

Арены готовы принимать турнир

Чемпионат мира пройдет на двух аренах в Риге, матчи турнира примут «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр. Генсек оргкомитета признался, что вариант с проведением турнира в двух городах даже не рассматривался, так как только в Риге есть вся необходимая инфраструктура для проведения такого масштабного мероприятия.

«Олимпийский центр не является хоккейной ареной и был переоборудован для проведения матчей специально для этого турнира. Все было проработано с архитекторами, с техническими директорами, с инженерами. Нам удалось все подготовить в течение двух месяцев — столько времени прошло с того момента, как начались работы, до дня, когда был залит лед», — поделился Козиолс.

Также он добавил, что не стоит беспокоиться о качестве льда в Олимпийском центре — на нем уже проводился тестовый матч между сборными Латвии и Швейцарии: «Качество льда там такое же, как на “Арене Рига”, жалоб от хоккеистов не было».

«Арена Рига» же является домашней ареной для рижского «Динамо», которое выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и соответствует всем требованиям лиги. В связи с этим ее подготовка к чемпионату мира прошла быстрее. Козиолс отметил, что главное было — поменять раздевалки так, чтобы их могли использовать восемь команд, но и это не заняло большого количества времени.

«У нас все готово, все команды уже завезли форму, раздевалки уже распределены. Они, как всегда, распределялись по рейтингу: первая команда выбирала первой, за ней вторая и т. д. Мы всем отправляли чертежи и планы, выбор проходил под руководством IIHF», — сообщил генсек оргкомитета.

Также готов и тренировочный каток, с которым ранее возникли проблемы. Он был сдан в эксплуатацию на прошлой неделе, и его уже протестировала молодежная сборная Латвии, которая на его льду готовится к Кубку Черного моря, который пройдет с 22 по 24 мая в Сочи.

«Я очень рад, что турнир проводится, потому что в прошлом году он был отменен из-за пандемии и нам с коллегами из Международной федерации хоккея, правительством Латвии и рижской Думой удалось его организовать в очень короткое время, — это большое достижение, что хоккей состоится. Я ожидаю, что и игроки, несмотря на то что условия будут совсем не такие, как обычно, и болельщики будут наслаждаться турниром и получат удовольствие от качественной игры», — ответил Козиолс на вопрос о своих ожиданиях от турнира.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России, которая в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства будет выступать на турнире под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР), сыграет в группе А и стартует в первый же день матчем против команды Чехии. Также россиянам в борьбе за выход из группы предстоит встретиться со шведами, швейцарцами, словаками, датчанами, британцами и белорусами.