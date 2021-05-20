Владислав Третьяк рассказал о нашивках под пиджаками хоккеистов сборной России

ЧМ по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе A с командами Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

«Самое главное, чтобы ребята помнили, кого они представляют. Мы придумали, что у каждого спортсмена, который приходит в раздевалку, [под пиджаком] будет [нашивка] “Россия в моем сердце”. Поэтому каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет, и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира», — цитирует Третьяка ТАСС.