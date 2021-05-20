Тренер Чехии: Матч с Россией — большая проверка на старте ЧМ, надо быть готовыми

«У нас нет выбора, с кем начинать — с топ командой или нет. Это начало турнира, нам надо быть готовыми. Это большая проверка для нас на самом старте турнира, не терпится начать.



Я моложе предыдущих тренеров Чехии? Спасибо, что назвали меня молодым. Не думаю, что уважение приходит с годами, скорее с результатами и подходом в работе. Возможно, я чуть ближе к игрокам, и они воспринимают меня больше как партнёра, чем тренера. Что касается хоккейного стиля, то я хочу играть в активный открытый хоккей.



Чехи давно не выигрывали медали? Я оглядываюсь на то, что было раньше, всё, чего я хочу сейчас, — выиграть первый матч завтра. Это будет здорово. Моя большая мечта — привезти домой медаль, но я не смотрю на то, что было раньше», — передаёт слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.