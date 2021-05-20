Пашков: Бочарову предпочли Федотова, хотя голкипер «Динамо» смотрелся увереннее

Турнир пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

— Ветераны «Динамо» на прошлой неделе на базе в Новогорске закрыли сезон КХЛ. Что отметите?

— Как «динамовец» очень рад тому, что наше движение, основателем которого является трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов, не просто живет, а активно функционирует и развивается. На встрече в Новогорске собралось более 50 ветеранов «Динамо», подвели итоги сезона КХЛ, наметили детальный план нашей дальнейшей работы. Готовимся к 75-летию клуба, создаем специальный архив воспоминаний. Нам есть что рассказать и передать новым поколениям.

— С каким настроением ветераны «Динамо» подходят к очередному чемпионату мира?

— Со времен Минска-2014 у России нет золота мировых первенств, на всех это давит. В целом оптимизм если и есть, то сдержанный.

С одной стороны, сборная России уверенно выиграла Евротур, с другой — мы видим, что команда пока сырая — и в кадровом плане, и в игровом. Трудно понять, что от нее ожидать, хотя по своему уровню предстоящее первенство мира из-за последствий пандемии будет одним из наименее сильных за последние десятилетия. Так что шансы всех команд примерно равны.

— Есть вопросы по составу сборной?

— Они всегда есть, но ответ на них дают не специалисты и болельщики, а результат. Не хотел бы вдаваться в детали, но, например, не всем понятно, почему вратарю «Динамо» Бочарову в заявке предпочли вратаря ЦСКА Федотова, хотя в последних матчах наш голкипер смотрелся более уверенно.

В любом случае сейчас не время обсуждать состав. Будем болеть за нашу команду и каждого игрока, которому тренеры доверили свитер национальной сборной. Повторюсь, чемпионат будет очень непредсказуемым, надеемся на приятные сюрпризы от сборной России, — сказал Пашков.