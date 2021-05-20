Радил: Не считаю, что у России плохие вратари. У них одна из лучших сборных на ЧМ

«На бумаге у нас очень сильная команда, посмотрим, что мы покажем на льду. У нас отличный настрой, посмотрим, как всё сложится. У нас отличное настроение, все счастливы и ждут начала турнира. Будет хороший чемпионат мира, поглядим, насколько хорошим он будет для нас.



Неважно, с кем первый матч — с Россией или кем-то другим. Возможно, это и хорошо, ведь Россия является одной из лучших сборных на турнире. Мне кажется, лучше начинать с таким соперником.



Чехи давно без медалей? Я в курсе, нас об этом уже спрашивали пару раз. Каждый турнир отличается от другого, мы хотим начать с победы, будем идти шаг за шагом.



Возможно, Россия и пропускала лёгкие шайбы в пражском матче, но я не считаю, что у неё плохие вратари. Мы их уважаем. Мы будем готовиться к этому матчу, как и ко всем остальным, постараемся давить на ворота, бросать как можно чаще», — передаёт слова Радила корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.