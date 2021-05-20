Грубец: Чехам надо забыть о матче с Россией в Праге, на ЧМ будет совершенно другая игра

«Это будет совершенно другая игра, не похожа на пражскую. Там была маленькая площадка, тут большая. Ждём быстрой игры, когда у тебя много свободного пространства, можно делать много движений. Будет другая игра, нам надо забыть об игре в Праге и быть готовыми к завтрашней», — передаёт слова Грубеца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.