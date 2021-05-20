Грубец: Чехам надо забыть о матче с Россией в Праге, на ЧМ будет совершенно другая игра
Вратарь сборной Чехии Шимон Грубец поделился ожиданиями от старта своей команды на чемпионате мира.
Вратарь сборной Чехии Шимон Грубец поделился ожиданиями от старта своей команды на чемпионате мира.
Уже завтра, 21 мая, Чехия сыграет в первом матче на турнире со сборной России.
«Это будет совершенно другая игра, не похожа на пражскую. Там была маленькая площадка, тут большая. Ждём быстрой игры, когда у тебя много свободного пространства, можно делать много движений. Будет другая игра, нам надо забыть об игре в Праге и быть готовыми к завтрашней», — передаёт слова Грубеца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее Чехия и Россия встречались на этапе чешского Евротура. Встреча команд, проходившая перед чемпионатом мира, закончилась убедительной победой хозяев, которые обыграли соперника со счётом 4:0.