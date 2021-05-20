Самонов: Против Чехии надо играть с минимумом ошибок

«Тесты на ковид сданы, карантин отбыт, с площадкой познакомились. В четверг — генеральная репетиция, в пятницу — бой. Чехи — непростой соперник: хорошо бросают, создают плотный трафик перед воротами. Но матч не будет похож на тот, что состоялся в субботу на Евротуре. В Праге был маленький лед, а в Риге он большой.



Наша сборная учтет прежние промахи, внесет коррективы. Против такого соперника надо играть с минимумом ошибок. Будем стараться.



Перед чемпионатом мира стараюсь обходиться без лишних, ненужных мыслей. Сконцентрирован на том, чтобы помогать команде, давать ей шанс на победу. Буду стараться и делать все возможное ради этого. Качественно играть надо во всех матчах, и это главное.



У нашей сборной есть международный опыт, ребята знают, что такое хоккей на уровне сборных. На чемпионате мира, конечно, сложнее, чем на Евротуре. Но надо стараться и выдавать свой максимум в каждом матче. Наверное, это принесет результат.



Болельщикам пожелаю терпения и веры в сборную России. Верьте в нас! Что бы ни случилось, мы всегда будем биться. До последней секунды. В каждом матче. Только через это приходит результат», — сказал Самонов.