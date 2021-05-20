Плющев: Перед матчем с чехами сборная России должна учесть ошибки Евротура

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
21.05Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
21.05Не началсяГермания0Италия0
Группа A
21.05Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
21.05Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
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1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
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5
Словакия
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6
Чехия
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7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
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8
Финляндия
00
15:40 (мск), источник: Газета.Ру

Плющев: Перед матчем с чехами сборная России должна учесть ошибки Евротура

Сборная России готовится стартовать на чемпионате мира по хоккею в Риге.

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Источник: РИА "Новости"

Первым соперником подопечных Валерия Брагина станет сборная Чехии, которой наши хоккеисты совсем недавно проиграли на Евротуре со счетом 0:4. Заслуженный тренер России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» заметил, что игроки нашей команды и тренерский штаб должны сделать выводы из того поражения.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 21.05.2021, 16:15

Россия-Чехия-

Он также не сомневается, что российская сборная выйдет в плей-офф турнира.

«После матчей Евротура в Чехии, где мы не очень удачно сыграли с командой хозяев, мы открываем чемпионат мира игрой с ними же. И это вызывает определенный интерес и ажиотаж, потому что, естественно, проигрывать дважды одному и тому же сопернику в течение двух недель негоже. Поэтому я надеюсь, что ребята покажут все, что они могут, проведут работу над ошибками, учтут моменты, которые привели к неудачной игре.

Тренеры, естественно, внесут определенные коррективы, потому что уже отступать некуда. Будем смотреть и болеть. Уверен, что задачу выхода в плей-офф мы решим, но основные соперники будут все равно все те же — североамериканцы и скандинавы. Может быть, ввяжутся в борьбу швейцарцы, немцы», — полагает специалист.

Первый матч сборной России на чемпионате мира состоится в пятницу, 21 мая. Встреча начнется в 16.15 по московскому времени.

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Канада
Канада
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швейцария
Швейцария
1969
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
2003
Финляндия
1
Канада
Канада
2
Швеция
Швеция
3
Словакия
Словакия
2010
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Россия
Россия
3
Швеция
Швеция
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