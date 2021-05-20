Плющев: Перед матчем с чехами сборная России должна учесть ошибки Евротура
Сборная России готовится стартовать на чемпионате мира по хоккею в Риге.
Сборная России готовится стартовать на чемпионате мира по хоккею в Риге.
Первым соперником подопечных Валерия Брагина станет сборная Чехии, которой наши хоккеисты совсем недавно проиграли на Евротуре со счетом 0:4. Заслуженный тренер России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» заметил, что игроки нашей команды и тренерский штаб должны сделать выводы из того поражения.
Он также не сомневается, что российская сборная выйдет в
«После матчей Евротура в Чехии, где мы не очень удачно сыграли с командой хозяев, мы открываем чемпионат мира игрой с ними же. И это вызывает определенный интерес и ажиотаж, потому что, естественно, проигрывать дважды одному и тому же сопернику в течение двух недель негоже. Поэтому я надеюсь, что ребята покажут все, что они могут, проведут работу над ошибками, учтут моменты, которые привели к неудачной игре.
Тренеры, естественно, внесут определенные коррективы, потому что уже отступать некуда. Будем смотреть и болеть. Уверен, что задачу выхода в
Первый матч сборной России на чемпионате мира состоится в пятницу, 21 мая. Встреча начнется в 16.15 по московскому времени.