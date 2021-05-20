Задоров: Я никого не боюсь. Получил по морде в драке — ничего

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
21.05Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
21.05Не началсяГермания0Италия0
Группа A
21.05Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
21.05Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
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1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
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1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
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16:00 (мск), источник: Sport24

Задоров: Я никого не боюсь. Получил по морде в драке — ничего

Еще одно яркое интервью защитника сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

Уже завтра, 21 мая, в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею. В составе сборной России выступит Никита Задоров, который уже ездил на мировое первенство два года назад. В интервью Sport24 защитник рассказал о сезоне в «Чикаго», цели на турнире в Риге, планах поехать на Олимпиаду и любви к Формуле 1.

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«После второй прививки умирал два дня»

— Вы уже в Риге (разговор состоялся в понедельник, 17 мая. — Sport24)? Как добрались?

— Да, в номерах до вторника сидим. 30 часов летел из Америки, за раз у меня было четыре перелета. Чикаго — Нью-Йорк — Москва, там я высадил жену с детьми, потом полетел в Чехию. Там я встретился с командой, и из Праги мы отправились в Ригу.

— Как физическое состояние после такой утомительной дороги?

— Да вообще нормально. Наоборот отдохнул, перестроился по времени. Пока сидели в номерах, у нас было две тренировки по зуму. Такие хорошие, с нагрузкой, достаточно тяжелые. Так что, думаю, что все в хорошей форме будут к старту.

— Вам уже рассказали, что вы можете делать в «пузыре», а что нет?

— Пока нет. Сказали, что сейчас нельзя из номера выходить, еду оставляют перед дверью. Еда хорошая: много воды, фруктов. Все что нужно — все приносят. Интернет хороший, так что пока все устраивает. Не знаю, можно ли нам будет выходить на прогулки. В НХЛ, к примеру, можно было. Надеюсь, воздухом можно будет подышать.

— В сборной Италии 15 положительных тестов. Вы не боитесь, что кто-то в сборной России тоже сдаст положительный?

— Я вакцину сделал, у меня не может быть. Что касается партнеров, то, мне кажется, у нас все переболели. Несколько ребят из НХЛ тоже сделали вакцину. Надеюсь, все будет нормально.

— Вы делали вакцину по ходу регулярного чемпионата?

— Да, вторую прививку 7 мая, а первую за три недели до этого.

— Как себя чувствовали после прививки?

— После первой было нормально, после второй умирал два дня. Температура была. То в жар, то в холод бросало, озноб был, поташнивало. У нас был выходной: с утра мы сделали прививку, а на следующий день была тренировка по желанию. Кто себя фигово чувствовал, тот не катался. Я сказал, что не могу, и меня домой отправили. Потом у нас игра с «Далласом» была, я нормально вышел, чувствовал себя отлично.

— У партнеров по «Чикаго» тоже были такие последствия?

— По-моему, у меня у единственного так сильно все было. Остальные вообще нормально. Не знаю вообще, почему я до этого короной не болел.

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«Люди чуть-чуть сгущают краски. Мы уверены в наших вратарях»

— Когда получили приглашение сыграть за сборную на чемпионате мира?

— Мы разговаривали за месяц до конца регулярного чемпионата на тему того, что если в плей-офф не попаду, то поеду в сборную. Когда уже стало понятно, что «Чикаго» мимо плей-офф, начали планировать поездку.

— Многие ребята не смогли поехать в сборную по состоянию здоровья. У вас травмы за регулярный чемпионат накопились?

— Микротравмы всегда есть. Но, думаю, у тех ребят, кто отказался, посерьезнее повреждения. У кого-то контракта нет, кого-то клуб не отпустил. Я тоже понимаю генерального менеджера, который не хочет рисковать игроком. У меня, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо, здоров как конь.

— Но ведь вы тоже без контракта на следующий сезон.

— Ну, контракта нет. Застрахуют.

— Не считаете, что ехать без контракта — это риск?

— Я могу идти по улице, упасть, умереть. Ха-ха. На самом деле, если все правильно юридически сделать, то все будет нормально.

— Сейчас многие говорят, что этот чемпионат мира будет худшим за последние годы: без болельщиков, не все сильнейшие приехали. Неприятно слышать, что многие даже не хотят смотреть этот турнир?

— Мы в любом случае будем выходить и биться за страну. Конечно, хотелось бы видеть болельщиков на трибунах, но сейчас такая ситуация в мире. Мы в ней заложники и ничего не можем сделать. В конце концов, в итоге медаль, золото или серебро, все равно останется медалью. Она никуда не денется и будет с тобой до конца жизни.

— У сборной России есть некоторые проблемы с вратарями и нападением, зато защита выглядит чуть ли не сильнейшей на турнире. Понимаете, что на вас будет лежать вся ответственность?

— Думаю, люди тоже чуть-чуть сгущают краски. У нас много мастеровитых нападающих, и проблем не будет. Вратари к чемпионату мира подтянутся, и все будет хорошо. Мы в них уверены, молодые и хорошие ребята. Команда у нас хорошо скомплектована. Главное — выходить играть с сердцем.

«Я никого не боюсь. Ну проиграл в драке и проиграл»

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— Выдержать 55 матчей НХЛ за четыре месяца — это сложно?

— Морально было сложно. Что касается физической стороны, то было легче, чем обычные 82 игры. Мы в этом году играли по два матча на выезде, после матча в ночи никуда не надо было летать, не было постоянной смены часовых поясов. Сейчас спокойно размещались в отели на 3−4 дня и за это время два-три матча проводили. Для восстановления тела это было проще. Но морально было тяжелее, потому что никуда нельзя было выйти, не развеяться. Мы даже не могли с пацанами посидеть, пообщаться. Говорили только за обедом и ужином. Даже атмосфера в раздевалке была другой. Из-за того, что нужно было соблюдать дистанцию в два метра, нас разделили на три группы, то есть были три отдельные раздевалки. В каждой своя музыка, после периода даже не обсудить игру.

— По окончании сезона вы сказали: «Это был мой самый успешный сезон». Очень смелое заявление, учитывая не лучшие цифры по статистике и тот факт, что «Чикаго» не прошел в плей-офф. Не боялись, что попадете под шквал критики?

— Вы же неправильно прочитали.

— Вы объяснили, почему провели лучший сезон в карьере, но все зацепятся за заголовок.

— Лучший в карьере был, потому что я все-таки защитник. В обороне я играл хорошо, в этом я очень сильно добавил. Что касается маленького количества очков, то перед сезоном у меня была большая операция, не было достаточного количества времени на восстановление. Думаю, что рука к началу сезона не была на сто процентов готова, из-за этого очки не пошли, я не участвовал в атаках моей команды. Думаю, что летом я хорошо подготовлюсь и буду больше двусторонним игроком. Есть куда прогрессировать.

Команда в плей-офф не попала, это да. Но перед стартом сезона говорили, что мы последнее место в таблице займем. А в итоге мы большую часть сезона шли в зоне плей-офф. В концовке «Нэшвилл» нас вытеснил из-за того, что у них команда более опытная, она нашла свою игру и выступала очень здорово. В последнем нашем матче против «Далласа» в составе «Чикаго» было 11 новичков из 19 игроков. Это вообще рекорд клуба. К концу сезону у молодых ребят пошел спад, не хватило силенок. Для них это первый сезон в НХЛ. В начале сезона они здорово играли, но удерживать такую планку весь чемпионат очень тяжело. Все равно этот год дал нам многое, мы получили опыт. Думаю, в следующем сезоне выступим лучше.

— Вы впервые в карьере в НХЛ оказались в роли одного из ведущих защитников, который играет по 20 минут за матч. Можете сказать, что это сезон был и самым сложным для вас?

— В «Колорадо» я играл по 20 минут, просто не всегда это делал.

— Я и говорю, что в этом сезоне вы регулярно это делали.

— Я был готов к этому. Физически чувствовал себя хорошо.

— Вы упомянули, что хотите поработать летом над атакующими действиями. Нет ли желания сосредоточиться на том, что у вас и так лучше всего получается?

— Эти качества никуда не денутся. Умение играть в силовую — оно либо есть, либо нет. Даже не знаю, как над этим работать. Если у тебя есть габариты, ты можешь втыкаться, агрессивно играть, то ты это делаешь. Игра в обороне приходит с опытом. Ты постоянно играешь, чему-то учишься, что-то видишь у других игроков. Что касается игры с шайбой, игры на сильней линии, подключения в атаке, бросков, пасов, катания, то над этим можно работать. Эти компоненты можно улучшать до конца своей карьеры.

— Вы набрали всего 36 минут штрафа за сезон — меньше всего за последние годы. Это была установка от Джереми Коллитона — меньше удаляться?

— У меня вообще странно получилось. Первые 20 матчей не было удалений за зацепы, подножки, только за грубость выписывали «обоюдки», а потом удалялся 10 матчей подряд. Уже фанаты начали возмущаться, в инстаграм стали писать. А последние 25 игр опять без удалений. В общем, в середине сезона была какая-то черная полоса, когда я получал штрафы. Но такое случается, ты не можешь это контролировать, когда играешь в такой агрессивной манере, как я. Бывает, что выпишут две минуты за толчок на борт, так как ты просто силы не рассчитал, толкнув игрока, который меньше тебя. Думаю, в этом сезоне я многое убрал из того, что было до этого.

— По поводу вашей драки с Люком Шенном. На сайте hockeyfights 75% опрошенных поставили на победу Шенна. Вы с ними согласны?

— Ну, я упал, он оказался сверху, так что он выиграл. Но у меня майка порвалась с шеи до пупка, из-за этого я терял равновесие — он дергал меня за майку с пояса. Плюс с левшой тяжело драться, я пытался нанести пару ударов, потом упал. Проиграл, и что? Не в этом дело. Главное, что нужно было заступиться за партнера в тот момент, завести команду. Я это и сделал.

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— Была у вас еще не самая удачная драка с Бенном. Летом планируете боевыми искусствами заняться плотнее?

— Нет, мне это не нужно. Я не такого плана игрок, что пойду и буду с каждым драться. Я дерусь только по делу, когда нужно переломить эмоциональную точку в игре, завести команду или заступиться за партнера. Я никого не боюсь. Ну проиграл и проиграл. Получил по морде и получил по морде. Ничего такого. Главная задача показать команде и сопернику, что я не позволю так играть против моих ребят. Это больше, чем драка.

«НХЛ не может решить не ехать на Олимпиаду»

— Недавно выяснилось, что Кейн весь сезон играл с травмой, при этом был лидером. Для вас вообще было удивительно видеть игру Патрика?

— А где вы прочитали, что у него травма?

— На The Atheltic писали, был и комментарий Кейна, где он уклончиво говорил о какой-то ноющей травме.

— То есть нельзя говорить о его травме?

— Наверное, нет.

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— Он большая часть нашей команды, мы знали, что он выходил играть с травмой. В некоторые дни Патрик пропускал утренние тренировки, но потом выходил на игры. У него есть целое лето, чтобы восстановиться. Думаю, все будет с ним нормально, и он будет тащить нас в плей-офф.

— В этом году у вас была одна из самых молодых команд в лиге. Но при этом лучшим все равно был Кейн. Это хорошо, или «Чикаго» должны тянуть ребята помоложе?

— Кейн есть Кейн, он входит в топ-5 игроков мира. Он никуда не денется. У Патрика такое мастерство, что накоротке сыграет, отдаст пас на пустые ворота любому партнеру или забьет сам. Мастерство не пропьешь. Думаю, что он еще лет 10 такое сможет вытворять.

— По поводу нового сезона новостей нет? Вернется ли все к привычному режиму?

— Я удивлюсь, если будут какие-то ограничения. Думаю, что все удивятся, и никто не захочет играть. Потому что это уже клоунада. В Техасе на бейсбол ходят по 80 тысяч человек. UFC, бокс — тоже самое. Во Флориде на первом матче с «Тампой» было 9 тысяч зрителей, обещают, что на пятую игру заполнят стадион на 100%. Думаю, будущий сезон будет зависеть о того, как пойдет этот плей-офф. В Америке больше 35% жителей вакцинировались, Байден ввел правило, что с вакциной человек может не носить маску и не держать дистанцию. Все идет к тому, что следующий сезон мы начнем с болельщиками, без всяких масок и других ограничений. Хотя, думаю, «Чикаго» будет последней командой, которая отменит правила.

— Последними будут канадские команды!

— Да, точно. Хотя у них тоже вакцина появилась. Значит, все в гору идет.

— Про участие НХЛ в Олимпиаде есть разговоры?

— Мы особо ничего не знаем.

— Вы расстроитесь, если НХЛ откажется от поездки в Пекин?

— НХЛ не может решить не ехать. У нас в Коллективном соглашении есть пункт, по которому мы должны поехать. Я не представляю, чтобы НХЛ запретила игрокам ехать на Олимпиаду. Для меня очень важно поехать и сыграть за страну против самых сильных игроков, против сильной Канады.

— Тут все от Оргкомитета зависит. Сейчас даже с Токио не все понятно.

— Как я слышал, допустят только местных болельщиков и разрешать приехать семьям спортсменов. НХЛ вроде как планирует сделать паузу на Олимпиаду в две недели. При этом планируется Матч звезд и, может быть, bye weeks (выходные по ходу регулярного чемпионата. — Sport24). Не знаю, как они все уместят в календаре.

«Я фанат Формулы 1, встаю в пять утра и смотрю гонки»

— Писали, что вы хотите продлить контракт с «Чикаго». На каком этапе переговоры?

— Разговариваем. Это больше к моему агенту вопросы. Пока общаемся, так как не пришли к общему знаменателю.

— У вас в приоритете долгоросное соглашение или контракт-мостик?

— Что-то между.

— Расстроитесь, если вдруг на драфте-расширения вас заберет «Сиэтл»?

— Не знаю, даже не думал об этом. Мне нравится в «Чикаго», хотел бы продолжить там играть. Может, даже карьеру там закончить. Не знаю, как сложится. Команда у нас будет сильная через пару лет.

— С партнерами по команде обсуждаете появление «Сиэтла»?

— Подколы есть. Кто-то плохо сыграл и сразу говорят: «Ну все, ты в “Сиэтл” поедешь». Ха-ха. Но это все в шутку. Думаю, каждый игрок со своим агентом обговаривает этот вариант в большей или меньшей степени, у каждого своя ситуация. Думаю, что два-три человека в каждой команде понимают, что они под ударом. Но я считаю, что это неплохой удар. «Сиэтл» будет крутой командой, классный город. Если тебе заберут на драфте расширения, значит, клуб реально хочет тебя получить. Это хорошая возможность для игрока.

— Какой был самый неприятный соперник для «Чикаго» в этом году?

— Наверное, «Нэшвилл». Мы семь раз из восьми им проиграли.

— Почему так? Помню, как говорили, что не любите играть против «Нэшвилла» и не хотите, что он попал в плей-офф.

— На самом деле, с новым тренером они поменяли стиль игры. Раньше играли от защиты очень хорошо, а нападающие были более техничными. Сейчас у них бей-беги. Они играют ни тебе, ни мне. От обороны, копают, все через вброс, никакого креатива. Это, конечно, эффективно, но не хочется смотреть такой хоккей, не хочется играть против такой команды. У нас были проблемы, потому что молодым пацанам было сложно справиться с таким напряжением.

— В «Нэшвилл» не верите против «Каролины» в первом раунде?

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— У «Каролины» структура игры получше. Есть звезды типа Ахо и Свечникова, они все равно позволяют себе погрешности, на этом ты можешь их подловить. «Каролина» очень агрессивно играет во всех аспектах. Если быстро сыграешь, то получаются выходы «два в один» или «три в два». А с «Нэшвиллом» такого не бывает. Они просто съедают соперника.

— Какая команда вас удивила в этом сезоне?

— «Флорида». Не думал, что это такая хорошая команда. Против них реально тяжело играть. Но если там одного игрока убрать, то уже будет не такая сильная команда. Он там всю игру делает.

— Про кого вы?

— Парень там под 16-м номером играет. Первое большинство, первое меньшинство, все вбрасывания в своей и чужой зоне, и в центре отрабатывает.

— Про Баркова же речь?

— Да. Сейчас он входит в топ-3 хоккеистов мира. Когда Барков в составе, против него очень тяжело сыграть.

— Зимой вас заметили фанаты «Чикаго» в брендированной одежде от пилота Формулы 1 Даниэля Риккардо. Вы его фанат?

— Да, я его фанат. Я фанат Формулы 1, встаю в пять утра и смотрю гонки.

— Серьезно?

— Да, летом вставал в 5 утра и квалификацию смотрел. Даже на свободные заезды встаю.

— Чем вам так нравится Формула 1?

— Мне нравятся машины сами по себе. Я подсел на Формулу 1 после того, как посмотрел документальный сериал Netflix (сериал «Formula 1. Драйв выживания». — Sport24). Снимали то, что происходит за закрытыми дверьми. Очень интересно. Я раньше в детстве смотрел, когда Шумахер вернулся, в начале 2010-х это было. Потом был момент, когда перестал следить, а недавно вновь увлекся. По кайфу вообще. Начал разбираться, почему, кто и как все работает. Почему Mercedes постоянно выигрывает, почему Хэмилтон постоянно выигрывает. В прошлом году из-за ковида они выступали на таких трассах, на которых с 70-х годов не ездили. В этом году Хэмилтон и Ферстаппен будут биться за первое место, это крутое противостояние. Даниэль Риккардо мне просто нравится как человек, как спортсмен. Он очень прикольный. Из-за этого решил купить его мерч.

— Думала, что мог бы вам прислать. Это же хорошая для него реклама.

— Да я думаю, что он меня не знает. У них что ли в Австралии хоккей есть? Сборная Австралии по хоккею? Думаю, он больше за NBA и американским футболом следит. Даже не пытался с ним связаться.

— Как и где собираетесь провести лето?

— После чемпионата мира съезжу отдохнуть с семьей, потом немного побуду в России и поеду в Америку тренироваться.

— Морально готовы сейчас в трем неделям «пузыря» в Риге?

— Да мы ж в хоккей будем играть! Еще десять игр. Мы же любим хоккей. Вот и будем сейчас удовольствие получать.

— Точно 10?

— Конечно. С финалом как раз будет 10 матчей.

Дарья Тубольцева

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Все, что нужно знать о подготовке чемпионата мира в Риге
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Выше головы. Варианты борьбы за медали ЧМ для Казахстана
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Тренер Чехии: Матч с Россией — большая проверка на старте ЧМ, надо быть готовыми
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Владислав Третьяк рассказал о нашивках под пиджаками хоккеистов сборной России
Названа причина побега вратаря «Барыса» из сборной Казахстана
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Слепышев был удивлен назначению капитаном в сборной России
Стали известны составы звеньев на тренировке сборной России перед ЧМ
На ЧМ в Риге не выявлено случаев заражения коронавирусом среди хоккеистов
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1948
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швейцария
Швейцария
1969
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
2003
Финляндия
1
Канада
Канада
2
Швеция
Швеция
3
Словакия
Словакия
2010
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Россия
Россия
3
Швеция
Швеция
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Тайна «Красной машины». Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
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Флага России не будет на арене во время чемпионата мира по хоккею в Риге
Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2021
Сборная России в полном составе вышла из карантина накануне ЧМ-2021
Соперник сборной Казахстана остался без тренера. 15 человек заболели коронавирусом перед ЧМ-2021 по хоккею
В сборной Италии по хоккею выявили 15 случаев COVID-19 перед ЧМ в Риге
Сборная Великобритании по хоккею проведет ЧМ без главного тренера
Первый соперник сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею объявил состав
Стал известен состав сборной Беларуси на ЧМ по хоккею в Латвии
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«Вратари сборную России пока не выручают! Но с защитниками из НХЛ они, возможно, заиграют увереннее». 5 вопросов эксперту
С новым капитаном и надеждой на НХЛ: кто из россиян едет на ЧМ по хоккею
Стали известны хоккеисты, которые войдут в состав сборной России на ЧМ
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Россия получила разгром на финише Евротура. Ничего страшного — через неделю эти 0:4 мы не вспомним
Без суперзвезд, но с крутой молодежью. Кого Канада везет на чемпионат мира?
Матч между хоккейными сборными Белоруссии и Казахстана отменили из-за коронавируса
Товарищеская встреча между хоккеистами Беларуси и Казахстана отменена
Второй матч сборной Казахстана перед ЧМ-2021 по хоккею отменен. Известны подробности
Министр культуры и спорта прокомментировала уход Карлссона из сборной Казахстана и сделала прогноз на ЧМ
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