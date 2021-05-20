Задоров: Я никого не боюсь. Получил по морде в драке — ничего
Еще одно яркое интервью защитника сборной России.
Еще одно яркое интервью защитника сборной России.
Уже завтра, 21 мая, в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею. В составе сборной России выступит Никита Задоров, который уже ездил на мировое первенство два года назад. В интервью Sport24 защитник рассказал о сезоне в «Чикаго», цели на турнире в Риге, планах поехать на Олимпиаду и любви к Формуле 1.
— Вы уже в Риге (разговор состоялся в понедельник, 17 мая. — Sport24)? Как добрались?
— Да, в номерах до вторника сидим. 30 часов летел из Америки, за раз у меня было четыре перелета. Чикаго —
— Как физическое состояние после такой утомительной дороги?
— Да вообще нормально. Наоборот отдохнул, перестроился по времени. Пока сидели в номерах, у нас было две тренировки по зуму. Такие хорошие, с нагрузкой, достаточно тяжелые. Так что, думаю, что все в хорошей форме будут к старту.
— Вам уже рассказали, что вы можете делать в «пузыре», а что нет?
— Пока нет. Сказали, что сейчас нельзя из номера выходить, еду оставляют перед дверью. Еда хорошая: много воды, фруктов. Все что нужно — все приносят. Интернет хороший, так что пока все устраивает. Не знаю, можно ли нам будет выходить на прогулки. В НХЛ, к примеру, можно было. Надеюсь, воздухом можно будет подышать.
— В сборной Италии 15 положительных тестов. Вы не боитесь, что
— Я вакцину сделал, у меня не может быть. Что касается партнеров, то, мне кажется, у нас все переболели. Несколько ребят из НХЛ тоже сделали вакцину. Надеюсь, все будет нормально.
— Вы делали вакцину по ходу регулярного чемпионата?
— Да, вторую прививку 7 мая, а первую за три недели до этого.
— Как себя чувствовали после прививки?
— После первой было нормально, после второй умирал два дня. Температура была. То в жар, то в холод бросало, озноб был, поташнивало. У нас был выходной: с утра мы сделали прививку, а на следующий день была тренировка по желанию. Кто себя фигово чувствовал, тот не катался. Я сказал, что не могу, и меня домой отправили. Потом у нас игра с «Далласом» была, я нормально вышел, чувствовал себя отлично.
— У партнеров по «Чикаго» тоже были такие последствия?
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— Когда получили приглашение сыграть за сборную на чемпионате мира?
— Мы разговаривали за месяц до конца регулярного чемпионата на тему того, что если в
— Многие ребята не смогли поехать в сборную по состоянию здоровья. У вас травмы за регулярный чемпионат накопились?
— Микротравмы всегда есть. Но, думаю, у тех ребят, кто отказался, посерьезнее повреждения. У
— Но ведь вы тоже без контракта на следующий сезон.
— Ну, контракта нет. Застрахуют.
— Не считаете, что ехать без контракта — это риск?
— Я могу идти по улице, упасть, умереть.
— Сейчас многие говорят, что этот чемпионат мира будет худшим за последние годы: без болельщиков, не все сильнейшие приехали. Неприятно слышать, что многие даже не хотят смотреть этот турнир?
— Мы в любом случае будем выходить и биться за страну. Конечно, хотелось бы видеть болельщиков на трибунах, но сейчас такая ситуация в мире. Мы в ней заложники и ничего не можем сделать. В конце концов, в итоге медаль, золото или серебро, все равно останется медалью. Она никуда не денется и будет с тобой до конца жизни.
— У сборной России есть некоторые проблемы с вратарями и нападением, зато защита выглядит чуть ли не сильнейшей на турнире. Понимаете, что на вас будет лежать вся ответственность?
— Думаю, люди тоже
— Выдержать 55 матчей НХЛ за четыре месяца — это сложно?
— Морально было сложно. Что касается физической стороны, то было легче, чем обычные 82 игры. Мы в этом году играли по два матча на выезде, после матча в ночи никуда не надо было летать, не было постоянной смены часовых поясов. Сейчас спокойно размещались в отели на 3−4 дня и за это время
— По окончании сезона вы сказали: «Это был мой самый успешный сезон». Очень смелое заявление, учитывая не лучшие цифры по статистике и тот факт, что «Чикаго» не прошел в
— Вы же неправильно прочитали.
— Вы объяснили, почему провели лучший сезон в карьере, но все зацепятся за заголовок.
— Лучший в карьере был, потому что я
Команда в
— Вы впервые в карьере в НХЛ оказались в роли одного из ведущих защитников, который играет по 20 минут за матч. Можете сказать, что это сезон был и самым сложным для вас?
— В «Колорадо» я играл по 20 минут, просто не всегда это делал.
— Я и говорю, что в этом сезоне вы регулярно это делали.
— Я был готов к этому. Физически чувствовал себя хорошо.
— Вы упомянули, что хотите поработать летом над атакующими действиями. Нет ли желания сосредоточиться на том, что у вас и так лучше всего получается?
— Эти качества никуда не денутся. Умение играть в силовую — оно либо есть, либо нет. Даже не знаю, как над этим работать. Если у тебя есть габариты, ты можешь втыкаться, агрессивно играть, то ты это делаешь. Игра в обороне приходит с опытом. Ты постоянно играешь,
— Вы набрали всего 36 минут штрафа за сезон — меньше всего за последние годы. Это была установка от Джереми Коллитона — меньше удаляться?
— У меня вообще странно получилось. Первые 20 матчей не было удалений за зацепы, подножки, только за грубость выписывали «обоюдки», а потом удалялся 10 матчей подряд. Уже фанаты начали возмущаться, в инстаграм стали писать. А последние 25 игр опять без удалений. В общем, в середине сезона была
— По поводу вашей драки с Люком Шенном. На сайте hockeyfights 75% опрошенных поставили на победу Шенна. Вы с ними согласны?
— Ну, я упал, он оказался сверху, так что он выиграл. Но у меня майка порвалась с шеи до пупка,
— Была у вас еще не самая удачная драка с Бенном. Летом планируете боевыми искусствами заняться плотнее?
— Нет, мне это не нужно. Я не такого плана игрок, что пойду и буду с каждым драться. Я дерусь только по делу, когда нужно переломить эмоциональную точку в игре, завести команду или заступиться за партнера. Я никого не боюсь. Ну проиграл и проиграл. Получил по морде и получил по морде. Ничего такого. Главная задача показать команде и сопернику, что я не позволю так играть против моих ребят. Это больше, чем драка.
— Недавно выяснилось, что Кейн весь сезон играл с травмой, при этом был лидером. Для вас вообще было удивительно видеть игру Патрика?
— А где вы прочитали, что у него травма?
— На The Atheltic писали, был и комментарий Кейна, где он уклончиво говорил о
— То есть нельзя говорить о его травме?
— Наверное, нет.
— Он большая часть нашей команды, мы знали, что он выходил играть с травмой. В некоторые дни Патрик пропускал утренние тренировки, но потом выходил на игры. У него есть целое лето, чтобы восстановиться. Думаю, все будет с ним нормально, и он будет тащить нас в
— В этом году у вас была одна из самых молодых команд в лиге. Но при этом лучшим все равно был Кейн. Это хорошо, или «Чикаго» должны тянуть ребята помоложе?
— Кейн есть Кейн, он входит в топ-5 игроков мира. Он никуда не денется. У Патрика такое мастерство, что накоротке сыграет, отдаст пас на пустые ворота любому партнеру или забьет сам. Мастерство не пропьешь. Думаю, что он еще лет 10 такое сможет вытворять.
— По поводу нового сезона новостей нет? Вернется ли все к привычному режиму?
— Я удивлюсь, если будут
— Последними будут канадские команды!
— Да, точно. Хотя у них тоже вакцина появилась. Значит, все в гору идет.
— Про участие НХЛ в Олимпиаде есть разговоры?
— Мы особо ничего не знаем.
— Вы расстроитесь, если НХЛ откажется от поездки в Пекин?
— НХЛ не может решить не ехать. У нас в Коллективном соглашении есть пункт, по которому мы должны поехать. Я не представляю, чтобы НХЛ запретила игрокам ехать на Олимпиаду. Для меня очень важно поехать и сыграть за страну против самых сильных игроков, против сильной Канады.
— Тут все от Оргкомитета зависит. Сейчас даже с Токио не все понятно.
— Как я слышал, допустят только местных болельщиков и разрешать приехать семьям спортсменов. НХЛ вроде как планирует сделать паузу на Олимпиаду в две недели. При этом планируется Матч звезд и, может быть, bye weeks (выходные по ходу регулярного чемпионата. — Sport24). Не знаю, как они все уместят в календаре.
— Писали, что вы хотите продлить контракт с «Чикаго». На каком этапе переговоры?
— Разговариваем. Это больше к моему агенту вопросы. Пока общаемся, так как не пришли к общему знаменателю.
— У вас в приоритете долгоросное соглашение или
—
— Расстроитесь, если вдруг на
— Не знаю, даже не думал об этом. Мне нравится в «Чикаго», хотел бы продолжить там играть. Может, даже карьеру там закончить. Не знаю, как сложится. Команда у нас будет сильная через пару лет.
— С партнерами по команде обсуждаете появление «Сиэтла»?
— Подколы есть.
— Какой был самый неприятный соперник для «Чикаго» в этом году?
— Наверное, «Нэшвилл». Мы семь раз из восьми им проиграли.
— Почему так? Помню, как говорили, что не любите играть против «Нэшвилла» и не хотите, что он попал в
— На самом деле, с новым тренером они поменяли стиль игры. Раньше играли от защиты очень хорошо, а нападающие были более техничными. Сейчас у них
— В «Нэшвилл» не верите против «Каролины» в первом раунде?
— У «Каролины» структура игры получше. Есть звезды типа Ахо и Свечникова, они все равно позволяют себе погрешности, на этом ты можешь их подловить. «Каролина» очень агрессивно играет во всех аспектах. Если быстро сыграешь, то получаются выходы «два в один» или «три в два». А с «Нэшвиллом» такого не бывает. Они просто съедают соперника.
— Какая команда вас удивила в этом сезоне?
— «Флорида». Не думал, что это такая хорошая команда. Против них реально тяжело играть. Но если там одного игрока убрать, то уже будет не такая сильная команда. Он там всю игру делает.
— Про кого вы?
— Парень там под 16-м номером играет. Первое большинство, первое меньшинство, все вбрасывания в своей и чужой зоне, и в центре отрабатывает.
— Про Баркова же речь?
— Да. Сейчас он входит в топ-3 хоккеистов мира. Когда Барков в составе, против него очень тяжело сыграть.
— Зимой вас заметили фанаты «Чикаго» в брендированной одежде от пилота Формулы 1 Даниэля Риккардо. Вы его фанат?
— Да, я его фанат. Я фанат Формулы 1, встаю в пять утра и смотрю гонки.
— Серьезно?
— Да, летом вставал в 5 утра и квалификацию смотрел. Даже на свободные заезды встаю.
— Чем вам так нравится Формула 1?
— Мне нравятся машины сами по себе. Я подсел на Формулу 1 после того, как посмотрел документальный сериал Netflix (сериал «Formula 1. Драйв выживания». — Sport24). Снимали то, что происходит за закрытыми дверьми. Очень интересно. Я раньше в детстве смотрел, когда Шумахер вернулся, в начале 2010-х это было. Потом был момент, когда перестал следить, а недавно вновь увлекся. По кайфу вообще. Начал разбираться, почему, кто и как все работает. Почему Mercedes постоянно выигрывает, почему Хэмилтон постоянно выигрывает. В прошлом году
— Думала, что мог бы вам прислать. Это же хорошая для него реклама.
— Да я думаю, что он меня не знает. У них что ли в Австралии хоккей есть? Сборная Австралии по хоккею? Думаю, он больше за NBA и американским футболом следит. Даже не пытался с ним связаться.
— Как и где собираетесь провести лето?
— После чемпионата мира съезжу отдохнуть с семьей, потом немного побуду в России и поеду в Америку тренироваться.
— Морально готовы сейчас в трем неделям «пузыря» в Риге?
— Да мы ж в хоккей будем играть! Еще десять игр. Мы же любим хоккей. Вот и будем сейчас удовольствие получать.
— Точно 10?
— Конечно. С финалом как раз будет 10 матчей.
Дарья Тубольцева