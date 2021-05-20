Фазель: Если бы мы поехали в Минск, ситуация могла бы успокоиться

Решение о переносе матчей из Беларуси принималось на фоне политической ситуации в стране после выборов президента.

— Вы очень быстро отобрали у Беларуси чемпионат мира по хоккею. Как Лукашенко отреагировал?

— У нас был очень хороший разговор. Мы давно знаем друг друга, вместе играли в хоккей, я был судьей. Он невероятно предан спорту Беларуси. А потом возникла эта дурацкая ситуация с выборами в августе.

В конце разговора он сказал: «Прежде чем ты примешь решение, я знаю, в какой ситуации находишься ты и твоя ассоциация, и я также допускаю, что тебе придется принять решение не ехать».

В конце концов, это зависит не только от меня, но и от стран-участниц. Я знал, что северные страны, такие, как Финляндия, Норвегия, Дания и Швеция, подвергаются политическому давлению, что, на мой взгляд, очень плохо. А вот что окончательно перевернуло все дело, так это спонсоры. Если в конце спонсор приходит и говорит: «Если вы поедете в Беларусь, мы не будем участвовать»…

— Вы про Škoda?

— Да. И я считаю, что это нехорошо. Я скорее тот, кто говорит, что мы упустили очень хорошую возможность восстановить определенный баланс с помощью этого чемпионата мира. Если бы мы поехали туда с чемпионатом мира, ситуация могла бы успокоиться. Сейчас мы ничего не слышим ни от Беларуси, ни от оппозиции, ситуация нормализовалась.

Мы могли бы без проблем провести чемпионат мира по хоккею и использовать ситуацию для того, чтобы вновь сблизить два фронта. Чтобы они могли найти способ снова жить вместе с Лукашенко. Он не тот, кто настаивает на том, чтобы оставаться у власти в течение следующих несколько лет.

Этого я не понимаю. Но таков сегодняшний мир коммуникаций.

Благодаря спорту у нас есть возможность преодолеть такие препятствия, как, например, в отношениях Северной и Южной Кореи.