ЧМ может пройти со зрителями! Власти Латвии хотят пустить на арены даже иностранцев
Да, будут
Да, будут
«Удивительное рядом, но оно — запрещено», — пел Владимир Семенович Высоцкий 40 лет назад, словно предвидя нынешнюю ситуацию с пандемией. Некоторые депутаты сейма Латвийской республики инициировали повторное обсуждение вопроса о том, стоит ли допускать зрителей на трибуны стадионов на матчи чемпионата мира по хоккею, который стартует 21 мая в Риге.
Были разработаны специальные поправки, которые позволят болельщикам наблюдать за хоккеем с трибун, но, при этом, речь не идет о полной загруженности залов. Кроме этого, рассадка на местах будет осуществляться на безопасном расстоянии, а на стадион будут допускаться только те зрители, которые сделали прививку от коронавируса или сдали отрицательный тест в пределах 48 часов.
Сейм должен принять решение о допуске зрителей в четверг, при этом, многие депутаты неожиданно единодушно выступают за присутствие зрителей, чего раньше не наблюдалось.
«В Латвии — лучшие хоккейные болельщики в мире. Мы должны предоставить льготы тем, кто вакцинировался, а также позволить приехать болельщикам из других стран», — сказал представитель Новой консервативной партии Гатис Эглитис.
«Глупо играть в пустом зале. Мы должны следовать рекомендациям ЕС, а если в июне Европа откроется, то вакцинированные люди должны получить доступ», — добавил Александр Кирштейн из Народного союза.
«Треть зала может быть заполнена. Есть тесты, результаты которых позволяют попасть на трибуны. Абсурдно не пускать болельщиков на стадион, но проводить чемпионат мира. Разумеется, с учетом всех требований эпидемиологической безопасности», — сказал Эдгарс Таварс, который является депутатом сейма от Союза зеленых и фермеров.
При этом врачи все еще выступают против проведения матчей со зрителями, но, по мнению обозревателей LTV, в сейме будет достаточное количество проголосовавших за допуск болельщиков на трибуны.
Что любопытно: еще несколько дней назад латвийские власти были не просто против зрителей на трибунах, но даже отказывались рассматривать этот вопрос. Например,
«Знаете, бывают ситуации, когда тест на коронавирус дает отрицательный результат, но уже через 2−3 часа болезнь становится идентифицируемой. Тесты — это не панацея», — заметил профессор Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета.
Пока решение не принято и официальных цифр не озвучено, но предварительные расклады таковы. Зрителю, чтобы иметь право пройти на трибуну, нужно иметь персонализированный билет на матч, между двумя сидящими болельщиками должно быть не менее двух метров дистанции.
Покидать места даже в перерывах будет запрещено — исключение делается лишь для посещения туалета. Зрительские потоки будут настроены таким образом, чтобы избежать скопления людей.
Что же касается самих цифр, то предполагалось, что «Арена Рига» сможет принять 2 660 человек, а аудитория Олимпийского спортивного центра будет ограничена 1 058 зрителями. Конечно, это негусто, но эти выкладки еще не официальные, и как знать, возможно, к полуфиналам и финалам квота будет увеличена.
Впрочем, давайте дождемся официального решения сейма, который может спасти этот турнир от скуки.
Максим Замятин