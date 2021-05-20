Чехи почувствовали себя фаворитами? Перед стартом ЧМ тренировали голы в стиле Гранлунда

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
21.05Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
21.05Не началсяГермания0Италия0
Группа A
21.05Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
21.05Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
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Словакия
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7
Швейцария
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8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Чехи почувствовали себя фаворитами? Перед стартом ЧМ тренировали голы в стиле Гранлунда

Уже завтра матч с Россией. На чемпионате мира в Риге чешская команда является одним из главных претендентов на золотые медали.

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Источник: Twitter

21 мая в Латвии стартует чемпионат мира 2021 года по хоккею. В матче-открытии турнира сыграют сборные Чехии и России. Пожалуй, впервые за долгие годы наша команда не относится к числу основных претендентов на золотые медали мирового первенства. В заявке сборной России сразу 16 дебютантов чемпионата мира, и целый ряд позиций в составе команды Валерия Брагина вызывает определённые вопросы.

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В свою очередь, чешская сборная приехала в Ригу, сумев собрать очень приличный ростер. В заявку чехов вошли ведущий атакующий защитник «Детройта» Филип Гронек, его одноклубник и шестой номер драфта НХЛ 2018 года нападающий Филип Задина, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», а ныне ещё один игрок «красных крыльев» нападающий Якуб Врана, один из ключевых центров «Рейнджерс» Филип Хитил и второй снайпер «Чикаго» в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Доминик Кубалик. Первым номером чешской сборной является свежеиспечённый обладатель Кубка Гагарина голкипер «Авангарда» Шимон Грубец, а центральную ось нападения цементирует один из лучших игроков в истории КХЛ нападающий швейцарского «Цуга» Ян Коварж.

На мой взгляд, именно подопечные Филипа Пешана являются одними из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира. Свою силу чешская сборная показала и в заключительном матче Евротура, разгромив российскую команду со счётом 4:0. Впрочем, в той игре соперники играли далеко не оптимальными составами. Завтра же ростеры команд уже будут абсолютно боевыми.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 21.05.2021, 16:15

Россия-Чехия-

Да и сама чешская команда, похоже, почувствовала себя фаворитом ЧМ. Накануне чешское издание Hokej.cz в своём YouTube-канале опубликовало кадры с одной из тренировок «народной команды», на которой Ян Дуфек, Карел Плашек и Матей Блюмель соревновались в бросках в стиле Микаэля Гранлунда. В 2011 году финский форвард в полуфинале чемпионата мира оформил лакросс-гол в ворота голкипера сборной России Константина Барулина, вписав одну из самых памятных страниц в истории турнира.

Самым успешным на чешской тренировке оказался Плашек, реализовавший все пять попыток. Блюмель отстал от партнёра по команде на один точный бросок, тогда как Дуфек смог исполнить только одну попытку из пяти. После завершения состязания проигравшие хоккеисты под пристальным взором победителя выполнили традиционные для таких конкурсов отжимания.

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Впрочем, 20-летнему Плашеку его умения завтра точно не пригодятся. Молодой чех наряду с 24-летним Дуфеком в окончательный состав своей сборной не вошёл. А вот 20-летний нападающий «Динамо» (Пардубице) Блюмель на турнир в Ригу отправился, и многие болельщики чешской команды в комментариях надеются увидеть от Матея гол в стиле «лакросс» на мировом первенстве. Так что российскому голкиперу Александру Самонову необходимо сохранять бдительность, когда Блюмель будет находиться с шайбой за его воротами.

Сергей Емельянов

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История чемпионатов мира
1930
Франция, Германия, Австрия
1
Канада
Канада
2
Германия
Германия
3
Швейцария
Швейцария
1932
США
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Германия
Германия
1960
США
1
США
США
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
2007
Россия
1
Канада
Канада
2
Финляндия
Финляндия
3
Россия
Россия
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