Чехи почувствовали себя фаворитами? Перед стартом ЧМ тренировали голы в стиле Гранлунда
Уже завтра матч с Россией. На чемпионате мира в Риге чешская команда является одним из главных претендентов на золотые медали.
Уже завтра матч с Россией. На чемпионате мира в Риге чешская команда является одним из главных претендентов на золотые медали.
21 мая в Латвии стартует чемпионат мира 2021 года по хоккею. В
В свою очередь, чешская сборная приехала в Ригу, сумев собрать очень приличный ростер. В заявку чехов вошли ведущий атакующий защитник «Детройта» Филип Гронек, его одноклубник и шестой номер драфта НХЛ 2018 года нападающий Филип Задина, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», а ныне ещё один игрок «красных крыльев» нападающий Якуб Врана, один из ключевых центров «Рейнджерс» Филип Хитил и второй снайпер «Чикаго» в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Доминик Кубалик. Первым номером чешской сборной является свежеиспечённый обладатель Кубка Гагарина голкипер «Авангарда» Шимон Грубец, а центральную ось нападения цементирует один из лучших игроков в истории КХЛ нападающий швейцарского «Цуга» Ян Коварж.
На мой взгляд, именно подопечные Филипа Пешана являются одними из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира. Свою силу чешская сборная показала и в заключительном матче Евротура, разгромив российскую команду со счётом 4:0. Впрочем, в той игре соперники играли далеко не оптимальными составами. Завтра же ростеры команд уже будут абсолютно боевыми.
Да и сама чешская команда, похоже, почувствовала себя фаворитом ЧМ. Накануне чешское издание Hokej.cz в своём
Самым успешным на чешской тренировке оказался Плашек, реализовавший все пять попыток. Блюмель отстал от партнёра по команде на один точный бросок, тогда как Дуфек смог исполнить только одну попытку из пяти. После завершения состязания проигравшие хоккеисты под пристальным взором победителя выполнили традиционные для таких конкурсов отжимания.
Впрочем, 20-летнему Плашеку его умения завтра точно не пригодятся. Молодой чех наряду с 24-летним Дуфеком в окончательный состав своей сборной не вошёл. А вот 20-летний нападающий «Динамо» (Пардубице) Блюмель на турнир в Ригу отправился, и многие болельщики чешской команды в комментариях надеются увидеть от Матея гол в стиле «лакросс» на мировом первенстве. Так что российскому голкиперу Александру Самонову необходимо сохранять бдительность, когда Блюмель будет находиться с шайбой за его воротами.
Сергей Емельянов