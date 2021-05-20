Самонов и Бочаров войдут в начальную заявку России на ЧМ, Федотов — нет
Стали известны планы сборной России по начальной заявке на чемпионат мира в Риге.
Стали известны планы сборной России по начальной заявке на чемпионат мира в Риге.
Туда планируют внести вратарей Александра Самонова (СКА) и Ивана Бочарова («Динамо»), а голкипер Иван Федотов (ЦСКА) в нее не попадет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
После чешского этапа Евротура 15 мая
Тренер сборной России Валерий Брагин говорил, что команда будет держать место в заявке для вратаря из НХЛ.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.