Самонов и Бочаров войдут в начальную заявку России на ЧМ, Федотов — нет

Туда планируют внести вратарей Александра Самонова (СКА) и Ивана Бочарова («Динамо»), а голкипер Иван Федотов (ЦСКА) в нее не попадет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

После чешского этапа Евротура 15 мая пресс-служба ФХР сообщала, что в начальную заявку войдут Самонов и Федотов, а Бочаров будет работать с командой в Риге, но пока не будет заявлен.

Тренер сборной России Валерий Брагин говорил, что команда будет держать место в заявке для вратаря из НХЛ.