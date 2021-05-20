«Занимались по Zoom»: экс-менеджер сборной назвал трудными условия подготовки игроков к ЧМ

«Я не в курсе, как проходит тренировочный процесс, но знаю, что ребята сидели на карантине по прибытии в Ригу, только во второй половине вчерашнего дня приступили к тренировкам на льду. А так занимались, как говорят сегодня, в пандемии, через Zoom. Морально это очень тяжело, но все находятся в одинаковых условиях. Дорогу осилит идущий», — сказал Сафронов «Газете.Ru».

«Неудача в матче на Евротуре — это лишь подготовка к чемпионату мира. Чехам было, что показывать, они играли на домашнем льду и комфортно себя чувствовали, находились чуть-чуть в привилегированном положении. Потому что наши находились под нагрузкой показали игру в системе координат подготовки к чемпионату мира. Счет 0:4 — ну и хорошо, мы досрочно выиграли этот Евротур. Сыграли 10 матчей без поражений. Я не считаю этот матч ошибкой и плохой игрой, это лишь подготовка.



Да, игрой с чехами начинается турнир, но слабых соперников на чемпионате мира нет — это и не Белоруссия, и не Великобритания. Возможно, какие-то скептики скажут, что это вторые-третьи страны по уровню хоккею. Но я считаю, что с каждым соперником будет тяжело. Очень приятно будет посмотреть игру с чехами, думаю, что тренерский штаб сборной найдет хорошие сочетания», — считает специалист.