«Занимались по Zoom»: экс-менеджер сборной назвал трудными условия подготовки игроков к ЧМ
Сборная России по хоккею готовится к старту на чемпионате мира в Риге.
Сборная России по хоккею готовится к старту на чемпионате мира в Риге.
Бывший генеральный менеджер национальной команды Андрей Сафронов назвал условия подготовки игроков к турниру в контексте пандемии непростыми, подчеркнув при этом, что в аналогичном положении оказываются и все другие команды.
«Я не в курсе, как проходит тренировочный процесс, но знаю, что ребята сидели на карантине по прибытии в Ригу, только во второй половине вчерашнего дня приступили к тренировкам на льду. А так занимались, как говорят сегодня, в пандемии, через Zoom. Морально это очень тяжело, но все находятся в одинаковых условиях. Дорогу осилит идущий», — сказал Сафронов «Газете.Ru».
Первым соперником россиян на турнире станет Чехия — этой команде подопечные Валерия Брагина недавно уступили на Евротуре со счетом 0:4. Сафронов не видит проблемы в этом результате, отмечая, что это подготовка к мировому первенству.
«Неудача в матче на Евротуре — это лишь подготовка к чемпионату мира. Чехам было, что показывать, они играли на домашнем льду и комфортно себя чувствовали, находились
Да, игрой с чехами начинается турнир, но слабых соперников на чемпионате мира нет — это и не Белоруссия, и не Великобритания. Возможно,