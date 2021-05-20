Сборная России заявила на чемпионат мира 17 хоккеистов
Сборная России заявила 17 игроков на чемпионат мира по хоккею, информирует официальный сайт ИИХФ.
Сборная России заявила 17 игроков на чемпионат мира по хоккею, информирует официальный сайт ИИХФ.
В заявку попали: Александр Самонов, Иван Бочаров, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Никита Задоров, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Павел Карнаухов, Константин Окулов, Михаил Григоренко, Артем
17 игроков (15 полевых и 2 вратаря) — минимальная заявка на ЧМ-2021, которую можно сделать по регламенту ИИХФ. Завтра перед матчем с Чехией она будет дополнена.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Первый матч против чехов состоится 21 мая. Начало — в 16:15 по московскому времени.