Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартовым матчем с Чехией на ЧМ
Сборная России продолжает подготовку к старту на чемпионате мира, который пройдёт в Риге (Латвия).
Сборная России продолжает подготовку к старту на чемпионате мира, который пройдёт в Риге (Латвия).
Перед стартом на турнире игроки занимались в следующих сочетаниях:
Группа 1:
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов.
Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко.
Красные: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов.
Чёрные: Дронов — Марченко,
Группа 2:
Вратари: Бочаров, Федотов.
Толчинский — Сафонов, Тимкин, Кузьменко.
Нападающий Василий Подколзин занимается в Риге по индивидуальной программе.
Первый матч на чемпионате мира сборная России проведёт 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии. Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.