Каспарайтис предрёк сборной России победу на чемпионате мира по хоккею

«Не слежу за сборными командами, даже не знаю, кто будет выступать за сборную России. Но одно остаётся неизменным: в какой бы форме ни находилась российская сборная, она всегда будет фаворитом чемпионата мира.

Да, не у всех нхловцев есть возможность приехать, кого-то не отпускает клуб… Если русские сделали ставку на костяк игроков из КХЛ — это здорово. Российская лига — вторая по силе после НХЛ. Россия имеет все шансы на золотые медали. Почему нет? Допускаю, что по итогу они и станут чемпионами мира.

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