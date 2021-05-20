Каспарайтис предрёк сборной России победу на чемпионате мира по хоккею
Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился ожиданиями от чемпионата мира, который стартует в Риге (Латвия).
Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился ожиданиями от чемпионата мира, который стартует в Риге (Латвия).
«Не слежу за сборными командами, даже не знаю, кто будет выступать за сборную России. Но одно остаётся неизменным: в какой бы форме ни находилась российская сборная, она всегда будет фаворитом чемпионата мира.
Да, не у всех нхловцев есть возможность приехать,
Что касается матча с чехами, уверен, что российские хоккеисты начнут с победы. Первый матч важен, ни в коем случае нельзя проигрывать, — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.