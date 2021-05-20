«Все очень серьезно готовятся и настраиваются». Михайлис — о первом матче Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
21.05Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
21.05Не началсяГермания0Италия0
Группа A
21.05Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
21.05Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
Матч за 3-е место
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Финал
6.06Не началсяWSF10WSF20
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Беларусь
00
2
Великобритания
00
3
Дания
00
4
Россия
00
5
Словакия
00
6
Чехия
00
7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
20:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Все очень серьезно готовятся и настраиваются». Михайлис — о первом матче Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира в элитном дивизионе, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Команда Юрия Михайлиса провела тренировку на арене «Рига». До старта турнира запланировано еще одно занятие, которое пройдет на льду арены «Даугава».

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«Тренировочный процесс проходит по плану. Готовимся к первому матчу с командой Латвии. Ребята понимают, что они будут биться за страну, поэтому все очень серьезно готовятся и настраиваются, — приводит слова Михайлиса пресс-служба КФХ.

Также своими ожиданиями от турнира поделился защитник национальной команды Валерий Орехов: «Перестраиваемся на большую площадку, у нас еще есть для этого немного времени. Конечно, будет интересно посмотреть за ребятами из других команд, особенно моего возраста, против кого мы играли на молодежном уровне. Но сейчас мы сосредоточены исключительно на своей подготовке. Впереди — короткий турнир, который и покажет, насколько мы готовы».

Напомним, что ранее Казахстан представил итоговую заявку на ЧМ в Риге, где команда стартует матчем с Латвией 22 мая. В дальнейшем подопечные Юрия Михайлиса сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в четвертьфинал нужно попасть в четверку сильнейших группы.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1937
Великобритания
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Швейцария
Швейцария
1994
Италия
1
Канада
Канада
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
2000
Россия
1
Чехия
Чехия
2
Словакия
Словакия
3
Финляндия
Финляндия
2001
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
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