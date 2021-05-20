«Все очень серьезно готовятся и настраиваются». Михайлис — о первом матче Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

«Тренировочный процесс проходит по плану. Готовимся к первому матчу с командой Латвии. Ребята понимают, что они будут биться за страну, поэтому все очень серьезно готовятся и настраиваются, — приводит слова Михайлиса пресс-служба КФХ.

Также своими ожиданиями от турнира поделился защитник национальной команды Валерий Орехов: «Перестраиваемся на большую площадку, у нас еще есть для этого немного времени. Конечно, будет интересно посмотреть за ребятами из других команд, особенно моего возраста, против кого мы играли на молодежном уровне. Но сейчас мы сосредоточены исключительно на своей подготовке. Впереди — короткий турнир, который и покажет, насколько мы готовы».