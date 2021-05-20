Сборная провела командное фотографирование в форме без герба и надписи «Россия»

Российской команде придётся выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России. Также россияне не смогут использовать свой гимн, его заменит отрывок композиции Петра Чайковского.

Ограничения связаны с санкциями в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Россию отстранили от международных соревнований на два года.

Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Чехии. На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

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