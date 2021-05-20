Сборная провела командное фотографирование в форме без герба и надписи «Россия»

Российской команде придётся выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России. Также россияне не смогут использовать свой гимн, его заменит отрывок композиции Петра Чайковского.
Ограничения связаны с санкциями в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Россию отстранили от международных соревнований на два года.
Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Чехии. На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Чехии.