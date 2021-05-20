«Из 25 игр Великобритания одну у России выиграет». Чего ждать от самой загадочной сборной
Они несколько лет подряд творят невозможное — пробились в элиту с последнего места, остались там и только набирают уверенность.
Они несколько лет подряд творят невозможное — пробились в элиту с последнего места, остались там и только набирают уверенность.
Если вы вдруг забыли, или вообще впервые слышите об этом, сообщаю — сборная Великобритании второй ЧМ подряд выступит в элитном дивизионе, а откроет турнир в Риге матчем с Россией. Их история похожа на красивую сказку, полную преодоления невероятных трудностей (как насчёт камбэка с 0:3 в матче, в котором на карте стояло место в элите?) и безграничной веры в себя. Этой душевной и несгибаемой команде сложно не симпатизировать, и с ней пора познакомиться получше. Мы точно увидим их и в следующем году, а может, они смогут надолго закрепиться в
— Главный тренер Пит Расселл не поехал с командой в Ригу, это была неожиданная новость. Это же он заставил всю команду поверить в себя, вывел её из третьего дивизиона в элиту, наверняка это тяжёлая потеря?
— Его будет не хватать, но процесс продолжается. Команда сплочённая, все знают свои роли, её ведут генменеджер Энди Бакстон и Расселл. Все понимают его решение, семья — это главное. Они пережили тяжёлые несколько лет по многим причинам, в том числе личным.
Он всё равно остаётся частью команды, есть в нашем общем чате в — отправляет сообщения, проводит собрания по видео. Его и в тренировочном лагере перед ЧМ не было, он тогда работал в клубе в Германии. Так что Пит будет частью турнира, только издалека. Главными на месте будут Адам Киф и Кори Нельсон.
— Может, не только у Расселла карьера полна таких преград, и есть другие члены сборной с подобными историями?
— У каждого своя история, но у Пита были трудные пару лет. Ему пришлось уезжать из Словакии, когда его жена ложилась на операцию. Он смог вырваться буквально на два дня, а затем вернулся к команде. Это тяжёлое испытание для любого человека. Уверен, нынешнее решение ему далось непросто, но вся команда и федерация хоккея Великобритании его поддерживают.
История Пита уникальна. Да и вообще, он особенный человек. Он не только великолепный тренер, но ещё и ребята хотят играть за него. Помню,
— Расселла в Риге не будет, но в то же время в этом году никто не вылетает из элиты. Команде будет легче играть, зная, что не нужно биться за выживание?
— Думаю, они всё равно будут биться, потому что хотят доказать, что заслуживают быть здесь. На прошлом ЧМ мы в последнем матче доказали, что по праву выступаем на этом уровне. Некоторые могут говорить, что Великобритания не заслуживает права быть в элите, но это бред.
Здорово, что мы будем играть на ЧМ, зная, что не вылетим, но не думаю, что сборная отнесётся к турниру легкомысленно. Несколько опытных игроков не смогут сыграть в этом году — Эван Мози, Стив Ли, Роберт Фармер. В составе появились более молодые игроки, которые в другой ситуации не получили бы этого шанса. Думаю, они всё равно будут биться, и мы увидим самоотверженную игру в каждом матче.
В Словакии мы проиграли Дании 0:9, после того матча ребята были убиты горем, потому что не смогли показать хорошую игру. Они ответственно подойдут к этому турниру. Возможно, Великобритания преподнесёт новый сюрприз? Возможно, они обыграют более сильную команду? Может, на этот раз у них получится обыграть Данию или Словакию?
— Чем жила сборная последние два года?
— В Словакии мы остались в элите, это был невероятный момент для британского хоккея. Они же только за пару лет до этого вышли из третьего дивизиона, в Братиславе все наши соперники были рангом выше.
На олимпийской квалификации мы выиграли первые два матча, но проиграли решающую встречу с Венгрией. Здорово, что тот турнир проходил на родной земле, он привлёк много зрителей. Интерес к команде растёт вместе с её успехами.
Некоторые игроки уже заканчивают играть, в ближайшие пару лет будут ещё люди, которые объявят о завершении карьеры. Поэтому в этой сборной появилась молодёжь — защитники Клементс и Тетлоу, для нападающего Льюиса Хука этот турнир станет дебютным. Хорошо, что их подтягивают к сборной уже сейчас, в будущем они нам понадобятся.
— Есть ли прогресс в игре, чего стоит ожидать?
— Прогресс начался задолго до этого, но и в последние два года он налицо. Когда проиграли Венгрии олимпийскую квалификацию, было видно, как ребята расстроены. Венгрия даже сейчас выше нас в рейтинге, хотя мы играем в элите. Уверен, в ближайшие пару лет мы их обгоним.
Прогресс был виден даже по ходу ЧМ-2019. Мы проигрывали Франции 0:3 — всё, матч закончен! Но только не для Великобритании, она пишет сказку. В Словакии они были новичками, а в этом году они как никогда будут чувствовать, что по праву находятся здесь. И это не высокомерие, они не такие, а уверенность в своих силах. В этом году будет более уверенная в себе сборная. Да, мы недосчитались ряда ключевых игроков, но у России то же самое, и Канада с США везут молодые команды.
— Как та победа над Францией повлияла на весь британский хоккей, а не только на сборную?
— Весь чемпионат мира оказал огромное влияние, о сборной стали везде говорить. Я ездил на чемпионаты мира в третьем дивизионе, кроме нас там вообще журналистов не было, никто эти турниры не освещал. А на этом уровне мы привлекли внимание журналистов со всего мира. Мы и так знали, насколько наша страна хороша в хоккее, какие у нас классные игроки и болельщики, а теперь мы смогли показать это всему миру. О нас писали, говорили на радио, снимали сюжеты. ЧМ-2019 показал миру, что Великобритания заслуживает играть в элите.
Мы
— Этот турнир Великобритания может рассматривать как ценный опыт игры против
— Так и есть. ЧМ в Риге — это возможность привыкнуть к
В 2019 году Великобритания сыграла с семью участниками элитного дивизиона, но, например, не играла с Россией. Знаю, что ребята очень ждут этой игры, будет здорово открыть турнир матчем с Россией, одной из сильнейших команд мира. В этом году в нашей группе есть ещё сборные, с которыми мы прежде не встречались. Теперь мы сможем говорить, что уже играли с ними. За эти два турнира мы успеем поиграть почти со всеми топами.
— Два года назад вы не соврали, что Британия может сотворить сенсацию. В этот раз тоже стоит ждать сенсации?
— Точно можете ожидать, что нашу сборную никогда нельзя списывать со счетов. Что она может сделать в этом году? Быть может, обыграть команду, которая находится в топ-6 рейтинга ИИХФ? Может ли она обыграть Россию? Скорее всего, маловероятно, разрыв в классе
Но вспомните матч с США, они проиграли 3:6, в
— За кем из игроков стоит последить на этом ЧМ?
— Игра вратарей будет ключевым фактором. Бен Баунс провёл великолепный ЧМ два года назад, в этом году и он, и Джексон Уисл находятся в великолепной форме. Оба перед ЧМ выступали в Элитной серии — турнире с четырьмя командами, который провели весной вместо отменённого сезона. Почти все члены сборной там играли. Уисл и Баунс играют за одну команду — «Ноттингем», вместе работали с тренером вратарей сборной на протяжении полутора месяцев. У них была конкуренция за ворота в «Ноттингеме», теперь продолжится и в сборной. С последним рубежом у нас всё отлично.
Конечно, надо следить за Лиамом Кирком, он наша молодая «суперзвезда», был задрафтован в НХЛ. Кроме него, есть два молодых защитника Клементс и Тетлоу, они дебютируют в национальной команде. Интересный игрок Сэм Дугган, он уже выступал в сборной в 2017 году, после чего не попадал в состав
— Что британские игроки, журналисты или болельщики думают о сборной России?
— Болельщики наверняка боятся, что России наша команда проиграет крупно, хотя в раздевалке подобных настроений не будет. Россия — очень боевитая команда, если счёт будет 8:0, они на этом не остановятся, захотят забить ещё и ещё. Мы знаем, что это голодная и опасная команда. Все очень ждут матча с Россией, это точно. Будет интересно.
В этом году в нашей группе много новых для нас
— То есть излишнего уважения к России не будет?
— Не думаю, это было заметно и на ЧМ-2019. С одной стороны, про себя ребята, конечно, думали: «Только посмотрите, против кого мы выходим играть». Против Патрика Кейна, например. Но с другой стороны, задачу никто не отменял. Они верят в себя, капитан команды и её давний лидер Джонатан Филлипс не допустит, чтобы сборная слишком уважительно отнеслась к России. Великобритания, наверное, из 25 матчей с Россией сможет выиграть только один. И кто знает, может, наша единственная победа над ними случится сейчас? Они выйдут на матч с верой, что играют с равным соперником, будет любопытно посмотреть, как они проявят себя. Они начали в Словакии против Германии и проиграли только 1:3. Если похожий счёт будет с Россией, это будет великолепное начало турнира.