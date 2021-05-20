«Из 25 игр Великобритания одну у России выиграет». Чего ждать от самой загадочной сборной

Если вы вдруг забыли, или вообще впервые слышите об этом, сообщаю — сборная Великобритании второй ЧМ подряд выступит в элитном дивизионе, а откроет турнир в Риге матчем с Россией. Их история похожа на красивую сказку, полную преодоления невероятных трудностей (как насчёт камбэка с 0:3 в матче, в котором на карте стояло место в элите?) и безграничной веры в себя. Этой душевной и несгибаемой команде сложно не симпатизировать, и с ней пора познакомиться получше. Мы точно увидим их и в следующем году, а может, они смогут надолго закрепиться в топ-дивизионе мирового хоккея. «Чемпионат» созвонился с пресс-атташе сборной Великобритании Крисом Эллисом и узнал, что ждать от команды в Риге.

«Некоторые могут говорить, что Британия не заслуживает быть в элите. Это бред»

— Главный тренер Пит Расселл не поехал с командой в Ригу, это была неожиданная новость. Это же он заставил всю команду поверить в себя, вывел её из третьего дивизиона в элиту, наверняка это тяжёлая потеря?

— Его будет не хватать, но процесс продолжается. Команда сплочённая, все знают свои роли, её ведут генменеджер Энди Бакстон и Расселл. Все понимают его решение, семья — это главное. Они пережили тяжёлые несколько лет по многим причинам, в том числе личным.

Он всё равно остаётся частью команды, есть в нашем общем чате в — отправляет сообщения, проводит собрания по видео. Его и в тренировочном лагере перед ЧМ не было, он тогда работал в клубе в Германии. Так что Пит будет частью турнира, только издалека. Главными на месте будут Адам Киф и Кори Нельсон.

— Может, не только у Расселла карьера полна таких преград, и есть другие члены сборной с подобными историями?

— У каждого своя история, но у Пита были трудные пару лет. Ему пришлось уезжать из Словакии, когда его жена ложилась на операцию. Он смог вырваться буквально на два дня, а затем вернулся к команде. Это тяжёлое испытание для любого человека. Уверен, нынешнее решение ему далось непросто, но вся команда и федерация хоккея Великобритании его поддерживают.

История Пита уникальна. Да и вообще, он особенный человек. Он не только великолепный тренер, но ещё и ребята хотят играть за него. Помню, давным-давно, когда он был помощником тренера в сборной, мы как-то повесили микрофон на одного из игроков на тренировке. Он подъехал к Питу и сказал: «Можешь перед каждым матчем говорить речь? Тогда мы будем готовы в лепёшку расшибиться ради тебя». Даже тогда, в его первый год в сборной, было видно, как он может замотивировать команду.

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— Расселла в Риге не будет, но в то же время в этом году никто не вылетает из элиты. Команде будет легче играть, зная, что не нужно биться за выживание?

— Думаю, они всё равно будут биться, потому что хотят доказать, что заслуживают быть здесь. На прошлом ЧМ мы в последнем матче доказали, что по праву выступаем на этом уровне. Некоторые могут говорить, что Великобритания не заслуживает права быть в элите, но это бред.

Здорово, что мы будем играть на ЧМ, зная, что не вылетим, но не думаю, что сборная отнесётся к турниру легкомысленно. Несколько опытных игроков не смогут сыграть в этом году — Эван Мози, Стив Ли, Роберт Фармер. В составе появились более молодые игроки, которые в другой ситуации не получили бы этого шанса. Думаю, они всё равно будут биться, и мы увидим самоотверженную игру в каждом матче.

В Словакии мы проиграли Дании 0:9, после того матча ребята были убиты горем, потому что не смогли показать хорошую игру. Они ответственно подойдут к этому турниру. Возможно, Великобритания преподнесёт новый сюрприз? Возможно, они обыграют более сильную команду? Может, на этот раз у них получится обыграть Данию или Словакию?

«Мы и так знали, что наша страна хороша в хоккее. Теперь смогли показать это всему миру»

— Чем жила сборная последние два года?

— В Словакии мы остались в элите, это был невероятный момент для британского хоккея. Они же только за пару лет до этого вышли из третьего дивизиона, в Братиславе все наши соперники были рангом выше.

На олимпийской квалификации мы выиграли первые два матча, но проиграли решающую встречу с Венгрией. Здорово, что тот турнир проходил на родной земле, он привлёк много зрителей. Интерес к команде растёт вместе с её успехами.

Некоторые игроки уже заканчивают играть, в ближайшие пару лет будут ещё люди, которые объявят о завершении карьеры. Поэтому в этой сборной появилась молодёжь — защитники Клементс и Тетлоу, для нападающего Льюиса Хука этот турнир станет дебютным. Хорошо, что их подтягивают к сборной уже сейчас, в будущем они нам понадобятся.

— Есть ли прогресс в игре, чего стоит ожидать?

— Прогресс начался задолго до этого, но и в последние два года он налицо. Когда проиграли Венгрии олимпийскую квалификацию, было видно, как ребята расстроены. Венгрия даже сейчас выше нас в рейтинге, хотя мы играем в элите. Уверен, в ближайшие пару лет мы их обгоним.

Прогресс был виден даже по ходу ЧМ-2019. Мы проигрывали Франции 0:3 — всё, матч закончен! Но только не для Великобритании, она пишет сказку. В Словакии они были новичками, а в этом году они как никогда будут чувствовать, что по праву находятся здесь. И это не высокомерие, они не такие, а уверенность в своих силах. В этом году будет более уверенная в себе сборная. Да, мы недосчитались ряда ключевых игроков, но у России то же самое, и Канада с США везут молодые команды.

— Как та победа над Францией повлияла на весь британский хоккей, а не только на сборную?

— Весь чемпионат мира оказал огромное влияние, о сборной стали везде говорить. Я ездил на чемпионаты мира в третьем дивизионе, кроме нас там вообще журналистов не было, никто эти турниры не освещал. А на этом уровне мы привлекли внимание журналистов со всего мира. Мы и так знали, насколько наша страна хороша в хоккее, какие у нас классные игроки и болельщики, а теперь мы смогли показать это всему миру. О нас писали, говорили на радио, снимали сюжеты. ЧМ-2019 показал миру, что Великобритания заслуживает играть в элите.

Мы по-прежнему верим в себя. ЧМ-2022 станет для нас третьим подряд в элите, а ведь два года назад игроки даже не знали, чего ожидать. Да, можно пытаться подготовиться психологически, но они прежде никогда не играли с такими сильными соперниками, как Россия, Канада или США. Место в элите позволило сборной привлечь к себе внимание, люди больше узнают о нашем хоккее, это очень много дало нашему спорту.

«Нашу сборную никогда нельзя списывать со счетов. Великобритания хочет преподнести сенсацию»

— Этот турнир Великобритания может рассматривать как ценный опыт игры против топ-команд, когда нет страха вылететь. Быть может, это пойдёт вам на пользу через год, чтобы задержаться в элите надолго?

— Так и есть. ЧМ в Риге — это возможность привыкнуть к топ-уровню. Молодёжь, которая впервые в сборной, тоже прочувствует накал этих матчей. В следующем году, когда всё будет серьёзно — в этом году тоже всё серьёзно, но в следующем году на кону будет место в элите — у них за плечами будет ещё один чемпионат мира.

В 2019 году Великобритания сыграла с семью участниками элитного дивизиона, но, например, не играла с Россией. Знаю, что ребята очень ждут этой игры, будет здорово открыть турнир матчем с Россией, одной из сильнейших команд мира. В этом году в нашей группе есть ещё сборные, с которыми мы прежде не встречались. Теперь мы сможем говорить, что уже играли с ними. За эти два турнира мы успеем поиграть почти со всеми топами.

— Два года назад вы не соврали, что Британия может сотворить сенсацию. В этот раз тоже стоит ждать сенсации?

— Точно можете ожидать, что нашу сборную никогда нельзя списывать со счетов. Что она может сделать в этом году? Быть может, обыграть команду, которая находится в топ-6 рейтинга ИИХФ? Может ли она обыграть Россию? Скорее всего, маловероятно, разрыв в классе всё-таки велик.

Но вспомните матч с США, они проиграли 3:6, в какой-то момент счёт был равным. Это была неплохая попытка, и наши ребята уходили со льда расстроенными. Они считали, что могли сыграть лучше. Ждите неожиданностей. Могут ли они взять два матча? Задачей сборной будет сплотиться и попробовать выйти в четвертьфинал. Может, это случится не в этом году, но позже. Возьмите Данию, она не была большой хоккейной державой, а теперь прочно закрепилась в элите, я даже не вспомню, когда они в последний раз вылетали. Думаю, сейчас Великобритания хочет преподнести сенсацию, потом взять два матча, потом захочет пойти дальше, в четвертьфинал. Надеюсь, мы продолжим этот потрясающий путь.

— За кем из игроков стоит последить на этом ЧМ?

— Игра вратарей будет ключевым фактором. Бен Баунс провёл великолепный ЧМ два года назад, в этом году и он, и Джексон Уисл находятся в великолепной форме. Оба перед ЧМ выступали в Элитной серии — турнире с четырьмя командами, который провели весной вместо отменённого сезона. Почти все члены сборной там играли. Уисл и Баунс играют за одну команду — «Ноттингем», вместе работали с тренером вратарей сборной на протяжении полутора месяцев. У них была конкуренция за ворота в «Ноттингеме», теперь продолжится и в сборной. С последним рубежом у нас всё отлично.

Конечно, надо следить за Лиамом Кирком, он наша молодая «суперзвезда», был задрафтован в НХЛ. Кроме него, есть два молодых защитника Клементс и Тетлоу, они дебютируют в национальной команде. Интересный игрок Сэм Дугган, он уже выступал в сборной в 2017 году, после чего не попадал в состав из-за травм или по другим причинам. Есть Кейрэн Лонг, он в своё время играл в молодёжной сборной, но в главную команду попал впервые. Последние пару сезонов он набирал много очков в клубе. Ему 30 лет, это показывает, что никогда не поздно пробиться в сборную.

«Капитан сборной не допустит, чтобы его команда слишком уважительно отнеслась к России»

— Что британские игроки, журналисты или болельщики думают о сборной России?

— Болельщики наверняка боятся, что России наша команда проиграет крупно, хотя в раздевалке подобных настроений не будет. Россия — очень боевитая команда, если счёт будет 8:0, они на этом не остановятся, захотят забить ещё и ещё. Мы знаем, что это голодная и опасная команда. Все очень ждут матча с Россией, это точно. Будет интересно.

В этом году в нашей группе много новых для нас топ-сборных, а Россия, наверное, самый сильный соперник. Да, многих звёзд нет в составе, но и Британия не смогла собрать свой сильнейший состав. Если получится сыграть с достойным счётом, ребята будут довольны. Но в то же время и расстроены, Великобритания уже дошла до того, что ей обидно проигрывать топ-командам.

— То есть излишнего уважения к России не будет?