Чемпионат не для галочки. Турнир в Риге состоится — и именно в этом главный его плюс

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
16:15Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
16:15Не началсяГермания0Италия0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
20:15Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
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Финал
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2
Великобритания
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Россия
00
5
Словакия
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Чехия
00
7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
00:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат не для галочки. Турнир в Риге состоится — и именно в этом главный его плюс

Без ЧМ два года подряд плохо было бы всем.

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Источник: Reuters

Чтобы сыграть на чемпионате мира-2021, команды должны будут просидеть в «пузыре» три недели. А кто-то, как сборная России, — почти два месяца, ведь подготовка к турниру началась 18 апреля. Именно с этой даты наша команда живет и готовится к мировому первенству в условиях карантина.

Но «пузырь» — только полбеды. Уже решено, что на трибуны не пустят зрителей. Бары и рестораны в столице Латвии закрыты, а вечером начинает действовать комендантский час. В общем, праздник — что надо. Трудно придумать что-то более унылое.

В Белоруссии могли быть другие условия, веселье, несмотря на непростую политическую обстановку, людям бы там обеспечили, а 50−75-процентная посещаемость заставила бы забыть об атмосфере апокалипсиса. Но чемпионат у белорусов отобрали, как бы ни сопротивлялась ИИХФ.

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У международной федерации практически не было шансов не проводить чемпионат мира. Как и любая другая успешная спортивная организация, она живет на деньги спонсоров и доходов от телетрансляций. И если в прошлом году катастрофическую потерю средств после отмененного ЧМ-2020 в Швейцарии частично спасла страховка, то в этот раз ее бы просто не было, потому что в страховой компании тоже предусматривают свои возможные убытки, и сами страховщики предостерегли себя на случай повторной отмены.

При пустых трибунах, в вымершем городе, где народ потихоньку стонет оттого, что все до сих пор закрыто, — какой может быть чемпионат мира? Разве что для галочки.

В справочниках напротив графы «ЧМ-2021» не будет прочерка, а будут написаны призеры, только и всего? Нет, смысл, конечно, не только в этом.

Для чего доиграла свой сезон НХЛ, начала новый, проведя по 60 матчей в регулярке? Зачем играют без зрителей в Лиге чемпионов и проводят национальные первенства по футболу? Вопрос не только в деньгах, ведь отсутствие болельщиков серьезно влияет на доход. Спортивные федерации, ведущие мировые лиги боятся главного — потери интереса к индустрии. Вековые спортивные традиции не утратить за год. Но два-три года простоя могут нанести серьезнейший удар. В непростое время интерес может быть утрачен очень быстро, особенно это касается прилива новых болельщиков.

Команда
Россия

Это старые могут долго ностальгировать, а новые переживут потерю и пойдут дальше. Однако терять хоккей мы не имеем права — слишком сильно он въелся в подкорку нашего сознания. Посмотрите, как за последние годы в России вырос интерес не только к молодежному чемпионату мира, но и к юниорскому. Одни только хайлайты ЮЧМ на YouTube собирают по миллиону просмотров. Хотя еще лет пять назад никому не нужна была юниорка, а хоккейных гиков, следящих за битвами 17-летних игроков (по сути, еще детей), считали не совсем здоровыми психически.

Отрадно, что в век компьютерных игр и искусственного мира эмоции и неподдельный интерес вызывают живые человеческие страсти, которые, по сути, всего лишь игра. Здорово, что в условиях неспадающей пандемии все-таки был сыгран чемпионат КХЛ. И сейчас мы не имеем права отказываться от чемпионата мира, пусть с пустыми трибунами, пусть с минимальным количеством игроков из НХЛ. Он должен состояться, чтобы следующий, надеюсь, уже нормальный, со зрителями, улицами, переполненными людьми с разноцветными флагами, был ожидаем как хороший и добрый праздник, а не как странный и полузабытый ритуал.

Считается, что человек перестал считаться животным, когда взял в руки орудие труда. Но это не так. Наши предки — австралопитеки, питекантропы и прочие гоминиды еще не были людьми. Удовлетворив свои потребности, они просто ложились спать, чтобы завтра снова биться за пищу, за ресурсы, за выживание. Но однажды, еще до рождения настоящей речи, древние стали придумывать что-то еще, и это что-то не относилось к битве за жизнь. Они начали рисовать на скалах, пытаться музицировать, придумывать игры. Вот именно в этот момент — рождения первой культуры — и появились люди.

Спорт — это тоже культура. Спорт, как зрелище, так и занятие, в тяжелое время нам нужен еще больше, чем в обычное. Это то, что скрашивает наше существование, делает нас духовно богатыми, отличает от животных. Играя, болея за команду, мы радуемся. А значит, живем, а не существуем.

Без хоккея мир станет другим. Плохим. Намного хуже, чем был. Так думаю не только я один, таких — миллионы. И слава богу. Пусть будет чемпионат мира таким, каким он будет. Не для галочки, а вопреки невзгодам. Для нашей жизни. Хорошей, радостной, разнообразной.

Марат Сафин

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История чемпионатов мира
1956
Италия
1
СССР
СССР
2
США
США
3
Канада
Канада
2001
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
2011
Словакия
1
Финляндия
Финляндия
2
Швеция
Швеция
3
Чехия
Чехия
2017
Германия, Франция
1
Швеция
Швеция
2
Канада
Канада
3
Россия
Россия
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