Чемпионат не для галочки. Турнир в Риге состоится — и именно в этом главный его плюс

Чтобы сыграть на чемпионате мира-2021, команды должны будут просидеть в «пузыре» три недели. А кто-то, как сборная России, — почти два месяца, ведь подготовка к турниру началась 18 апреля. Именно с этой даты наша команда живет и готовится к мировому первенству в условиях карантина.

Но «пузырь» — только полбеды. Уже решено, что на трибуны не пустят зрителей. Бары и рестораны в столице Латвии закрыты, а вечером начинает действовать комендантский час. В общем, праздник — что надо. Трудно придумать что-то более унылое.

В Белоруссии могли быть другие условия, веселье, несмотря на непростую политическую обстановку, людям бы там обеспечили, а 50−75-процентная посещаемость заставила бы забыть об атмосфере апокалипсиса. Но чемпионат у белорусов отобрали, как бы ни сопротивлялась ИИХФ.

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У международной федерации практически не было шансов не проводить чемпионат мира. Как и любая другая успешная спортивная организация, она живет на деньги спонсоров и доходов от телетрансляций. И если в прошлом году катастрофическую потерю средств после отмененного ЧМ-2020 в Швейцарии частично спасла страховка, то в этот раз ее бы просто не было, потому что в страховой компании тоже предусматривают свои возможные убытки, и сами страховщики предостерегли себя на случай повторной отмены.

При пустых трибунах, в вымершем городе, где народ потихоньку стонет оттого, что все до сих пор закрыто, — какой может быть чемпионат мира? Разве что для галочки.

В справочниках напротив графы «ЧМ-2021» не будет прочерка, а будут написаны призеры, только и всего? Нет, смысл, конечно, не только в этом.

Для чего доиграла свой сезон НХЛ, начала новый, проведя по 60 матчей в регулярке? Зачем играют без зрителей в Лиге чемпионов и проводят национальные первенства по футболу? Вопрос не только в деньгах, ведь отсутствие болельщиков серьезно влияет на доход. Спортивные федерации, ведущие мировые лиги боятся главного — потери интереса к индустрии. Вековые спортивные традиции не утратить за год. Но два-три года простоя могут нанести серьезнейший удар. В непростое время интерес может быть утрачен очень быстро, особенно это касается прилива новых болельщиков.

Команда Россия

Это старые могут долго ностальгировать, а новые переживут потерю и пойдут дальше. Однако терять хоккей мы не имеем права — слишком сильно он въелся в подкорку нашего сознания. Посмотрите, как за последние годы в России вырос интерес не только к молодежному чемпионату мира, но и к юниорскому. Одни только хайлайты ЮЧМ на YouTube собирают по миллиону просмотров. Хотя еще лет пять назад никому не нужна была юниорка, а хоккейных гиков, следящих за битвами 17-летних игроков (по сути, еще детей), считали не совсем здоровыми психически.

Отрадно, что в век компьютерных игр и искусственного мира эмоции и неподдельный интерес вызывают живые человеческие страсти, которые, по сути, всего лишь игра. Здорово, что в условиях неспадающей пандемии все-таки был сыгран чемпионат КХЛ. И сейчас мы не имеем права отказываться от чемпионата мира, пусть с пустыми трибунами, пусть с минимальным количеством игроков из НХЛ. Он должен состояться, чтобы следующий, надеюсь, уже нормальный, со зрителями, улицами, переполненными людьми с разноцветными флагами, был ожидаем как хороший и добрый праздник, а не как странный и полузабытый ритуал.

Считается, что человек перестал считаться животным, когда взял в руки орудие труда. Но это не так. Наши предки — австралопитеки, питекантропы и прочие гоминиды еще не были людьми. Удовлетворив свои потребности, они просто ложились спать, чтобы завтра снова биться за пищу, за ресурсы, за выживание. Но однажды, еще до рождения настоящей речи, древние стали придумывать что-то еще, и это что-то не относилось к битве за жизнь. Они начали рисовать на скалах, пытаться музицировать, придумывать игры. Вот именно в этот момент — рождения первой культуры — и появились люди.

Спорт — это тоже культура. Спорт, как зрелище, так и занятие, в тяжелое время нам нужен еще больше, чем в обычное. Это то, что скрашивает наше существование, делает нас духовно богатыми, отличает от животных. Играя, болея за команду, мы радуемся. А значит, живем, а не существуем.

Без хоккея мир станет другим. Плохим. Намного хуже, чем был. Так думаю не только я один, таких — миллионы. И слава богу. Пусть будет чемпионат мира таким, каким он будет. Не для галочки, а вопреки невзгодам. Для нашей жизни. Хорошей, радостной, разнообразной.