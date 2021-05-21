В Риге стартует восемьдесят четвертый чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира впервые завершится летом, финальный матч турнира пройдет 6 июня. Это связано в том числе и с тем, что в Северной Америке только в середине мая закончился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и Международная федерация хоккея (IIHF) решила сдвинуть сроки, чтобы игроки НХЛ сумели приехать в Латвию. Однако из-за карантина и «пузыря», в котором сейчас находятся все команды, на турнир приедет не так много звезд НХЛ. Что касается зрителей, то лишь за день до начала турнира Сейм Латвии разрешил посетить матчи только тем болельщикам, которые вакцинировались или перенесли заражение коронавирусом.

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Турнир изначально должен был пройти в Риге и Минске, однако после заявлений ряда компаний об отказе спонсировать соревнования в случае их проведения в Белоруссии IIHF 18 января объявила о переносе чемпионата из Минска, объяснив свой шаг соображениями безопасности, «которые находятся вне контроля организации». Белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации призывали федерацию перенести турнир из белорусской столицы из-за напряженной политической ситуации в стране. В начале февраля IIHF объявила о том, что чемпионат мира пройдет в Риге, хотя еще до этого решения латвийские власти выражали сомнение в успешном проведении турнира в одной стране. Матчи пройдут на «Арене-Рига» вместимостью 10,2 тыс. зрителей, являющейся домашней для клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо», и многофункциональном Олимпийском спортивном центре (6 тыс. зрителей).

Впервые на чемпионате мира сборная России не выступит под национальным флагом и гимном. Это связано с санкциями, наложенными на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за статуса несоответствия Российским антидопинговым агентством кодексу WADA. Россияне будут выступать с эмблемой Олимпийского комитета России на форме, флаг с этой эмблемой будет находиться на матчах турнира, а вместо гимна в случае побед россиян будет звучать фрагмент Первого концерта Петра Чайковского. Как рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире Первого канала, каждый российский игрок на турнире будет носить под пиджаком нашивку с надписью «Россия в моем сердце».

Сборная провела командное фотографирование в форме без герба и надписи «Россия» | Источник: Федерация хоккея России

Россияне сыграют на турнире под руководством главного тренера Валерия Брагина, для которого чемпионат мира станет дебютным в карьере на этом посту. Брагин ранее зарекомендовал себя успешной работой с молодежной сборной России, которая под его руководством становилась чемпионом мира (2011), завоевала четыре серебряные (2012, 2015, 2016, 2020) и две бронзовые (2017, 2019) награды турнира, с 2020 года Брагин возглавляет национальную сборную и петербургский СКА. Россияне сыграют на предварительном этапе в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, все матчи пройдут в Олимпийском центре. В первый день турнира сборная России встретится с чехами, игра начнется в 16:15 мск.

Чемпионат мира 2021 Группа A, 21.05.2021, 16:15 Россия - Чехия -