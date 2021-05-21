В Риге стартует восемьдесят четвертый чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
16:15Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
16:15Не началсяГермания0Италия0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
20:15Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
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Финал
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Таблицы
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1
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Великобритания
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3
Дания
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Россия
00
5
Словакия
00
6
Чехия
00
7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
00:15 (мск), источник: ТАСС

В Риге стартует восемьдесят четвертый чемпионат мира по хоккею

ТАСС, 21 мая. Чемпионат мира по хоккею в Риге, 84-й по счету в истории соревнований, начнется 21 мая в условиях строгих мер по борьбе с коронавирусом. Из-за этого долгое время было неясно, будут ли матчи проходить в присутствии зрителей.

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Источник: Reuters

Чемпионат мира впервые завершится летом, финальный матч турнира пройдет 6 июня. Это связано в том числе и с тем, что в Северной Америке только в середине мая закончился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и Международная федерация хоккея (IIHF) решила сдвинуть сроки, чтобы игроки НХЛ сумели приехать в Латвию. Однако из-за карантина и «пузыря», в котором сейчас находятся все команды, на турнир приедет не так много звезд НХЛ. Что касается зрителей, то лишь за день до начала турнира Сейм Латвии разрешил посетить матчи только тем болельщикам, которые вакцинировались или перенесли заражение коронавирусом.

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Турнир изначально должен был пройти в Риге и Минске, однако после заявлений ряда компаний об отказе спонсировать соревнования в случае их проведения в Белоруссии IIHF 18 января объявила о переносе чемпионата из Минска, объяснив свой шаг соображениями безопасности, «которые находятся вне контроля организации». Белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации призывали федерацию перенести турнир из белорусской столицы из-за напряженной политической ситуации в стране. В начале февраля IIHF объявила о том, что чемпионат мира пройдет в Риге, хотя еще до этого решения латвийские власти выражали сомнение в успешном проведении турнира в одной стране. Матчи пройдут на «Арене-Рига» вместимостью 10,2 тыс. зрителей, являющейся домашней для клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо», и многофункциональном Олимпийском спортивном центре (6 тыс. зрителей).

Впервые на чемпионате мира сборная России не выступит под национальным флагом и гимном. Это связано с санкциями, наложенными на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за статуса несоответствия Российским антидопинговым агентством кодексу WADA. Россияне будут выступать с эмблемой Олимпийского комитета России на форме, флаг с этой эмблемой будет находиться на матчах турнира, а вместо гимна в случае побед россиян будет звучать фрагмент Первого концерта Петра Чайковского. Как рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире Первого канала, каждый российский игрок на турнире будет носить под пиджаком нашивку с надписью «Россия в моем сердце».

Сборная провела командное фотографирование в форме без герба и надписи «Россия» | Источник: Федерация хоккея России

Россияне сыграют на турнире под руководством главного тренера Валерия Брагина, для которого чемпионат мира станет дебютным в карьере на этом посту. Брагин ранее зарекомендовал себя успешной работой с молодежной сборной России, которая под его руководством становилась чемпионом мира (2011), завоевала четыре серебряные (2012, 2015, 2016, 2020) и две бронзовые (2017, 2019) награды турнира, с 2020 года Брагин возглавляет национальную сборную и петербургский СКА. Россияне сыграют на предварительном этапе в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, все матчи пройдут в Олимпийском центре. В первый день турнира сборная России встретится с чехами, игра начнется в 16:15 мск.

Чемпионат мира 2021
Группа A, 21.05.2021, 16:15

Россия-Чехия-

В группе В, матчи которой пройдут на «Арене-Рига», сыграют команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Предварительный этап пройдет с 21 мая по 1 июня, в четвертьфинал выйдет по четыре лучшие сборные из каждой группы. При этом худшие команды останутся в высшем дивизионе и на следующий год. Полуфиналы, матч за третье место и финал пройдут на «Арене-Рига».

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История чемпионатов мира
1962
США,
1
Швеция
Швеция
2
Канада
Канада
3
США
США
1991
Финляндия
1
Швеция
Швеция
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
2012
Финляндия, Швеция
1
Россия
Россия
2
Словакия
Словакия
3
Чехия
Чехия
2018
Дания
1
Швеция
Швеция
2
Швейцария
Швейцария
3
США
США
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