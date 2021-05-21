В Риге стартует восемьдесят четвертый чемпионат мира по хоккею
ТАСС, 21 мая. Чемпионат мира по хоккею в Риге, 84-й по счету в истории соревнований, начнется 21 мая в условиях строгих мер по борьбе с коронавирусом.
ТАСС, 21 мая. Чемпионат мира по хоккею в Риге, 84-й по счету в истории соревнований, начнется 21 мая в условиях строгих мер по борьбе с коронавирусом.
Чемпионат мира впервые завершится летом, финальный матч турнира пройдет 6 июня. Это связано в том числе и с тем, что в Северной Америке только в середине мая закончился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и Международная федерация хоккея (IIHF) решила сдвинуть сроки, чтобы игроки НХЛ сумели приехать в Латвию. Однако
Турнир изначально должен был пройти в Риге и Минске, однако после заявлений ряда компаний об отказе спонсировать соревнования в случае их проведения в Белоруссии IIHF 18 января объявила о переносе чемпионата из Минска, объяснив свой шаг соображениями безопасности, «которые находятся вне контроля организации». Белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации призывали федерацию перенести турнир из белорусской столицы
Впервые на чемпионате мира сборная России не выступит под национальным флагом и гимном. Это связано с санкциями, наложенными на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA)
Россияне сыграют на турнире под руководством главного тренера Валерия Брагина, для которого чемпионат мира станет дебютным в карьере на этом посту. Брагин ранее зарекомендовал себя успешной работой с молодежной сборной России, которая под его руководством становилась чемпионом мира (2011), завоевала четыре серебряные (2012, 2015, 2016, 2020) и две бронзовые (2017, 2019) награды турнира, с 2020 года Брагин возглавляет национальную сборную и петербургский СКА. Россияне сыграют на предварительном этапе в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, все матчи пройдут в Олимпийском центре. В первый день турнира сборная России встретится с чехами, игра начнется в 16:15 мск.
В группе В, матчи которой пройдут на «Арене-Рига», сыграют команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Предварительный этап пройдет с 21 мая по 1 июня, в четвертьфинал выйдет по четыре лучшие сборные из каждой группы. При этом худшие команды останутся в высшем дивизионе и на следующий год. Полуфиналы, матч за третье место и финал пройдут на «Арене-Рига».