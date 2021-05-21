У сборной России нет звезд, и это большой вызов. Почему предстоящий ЧМ важнее предыдущих

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
16:15Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
16:15Не началсяГермания0Италия0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
20:15Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
5.06Не началсяSF30SF40
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF10LSF20
Финал
6.06Не началсяWSF10WSF20
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Беларусь
00
2
Великобритания
00
3
Дания
00
4
Россия
00
5
Словакия
00
6
Чехия
00
7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
01:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У сборной России нет звезд, и это большой вызов. Почему предстоящий ЧМ важнее предыдущих

Турнир даст ответы на главные вопросы о нашем хоккее.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Предстоящий чемпионат мира во многом будет уникальным. Пребывание команд в «пузыре», полное отсутствие болельщиков на трибуне, ни малейшего намека на хоккейный праздник на улицах и в барах обычно гостеприимной латвийской столицы, ни одного по-настоящему звездного игрока в мировом масштабе в составах участников. Такой подборки из необычных и одновременно грустных моментов, вероятно, ранее никогда не было. Но необычные условия проведения не делают само событие второстепенным для хоккейной России. В какой-то степени оно даже важнее, чем большинство недавних турниров. Попробую объяснить, в чем тут дело.

Команда
Россия

Перед любым чемпионатом мира по отношению к нашей сборной господствуют максимальные ожидания. Возможно, лишь три года назад в Копенгагене российская команда изначально выглядела послабее своих основных соперников и закономерно завершила свое выступление поражением от Канады в четвертьфинале. Это исключение. За последние 15 лет мысль о непременном походе за золотом настолько засела в мозгу, что думать иначе — почти крамола. Брать титулы удается не всегда, поскольку конкуренция слишком высока. «Красная машина» по сравнению с основными соперниками хороша как маркетинговый бренд, но в спортивном плане способна им на равных противостоять только от случая к случаю.

Сейчас состав сборной России оценивается без излишних восторгов. Крепкая по именам оборона — безусловный плюс. На этом достоинства большой величины стремительно заканчиваются. По крайней мере пока не видно ни одного игрока, который может делать разницу на ключевых позициях — в воротах и нападении.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021

Пребывание в примерно равных условиях с остальными фаворитами — совсем не трагедия. Зато огромный вызов для руководства сборной России, привыкшего, что по первому звонку прилетают звезды первой величины. Те самые, которые способны справиться с большой ответственностью и подтянуть за собой остальных.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 21.05.2021, 16:15

Россия-Чехия-

В Риге, если не считать почти виртуальную возможность дозаявить двух человек из НХЛ, у россиян не будет не только топ-игроков из-за океана, но и по-настоящему ярких фигур из КХЛ. Ранее к ним, например, относились Гусев, Капризов, Дацюк, Ковальчук. Вылетел Шипачев из-за проблем со здоровьем, и на нем все закончилось. Что с этим делать и как дальше жить — вопрос для отдельного повествования.

На нынешнем турнире придется обходиться теми, кто есть, и таким образом проверять, что правильного и неправильного было сделано за последние несколько лет. Какова сила тренерской мысли, есть ли у сборной России фирменный стиль, что дают постоянные перестановки на скамейке, в каком направлении движется отечественный хоккей и, не исключено, вспомнить об извечном вопросе, кто виноват.

Главное — не искать себе оправданий ни заранее, ни впоследствии. Их и так уже было полно. Пройти тест на профессиональную пригодность и дать приемлемый результат — обязательная задача в настоящий момент. В противном случае последняя вера в успех нынешней модели управления будет окончательно похоронена.

Михаил Зислис

 Шпагат на пляже в бикини. Что вытворяют российские спортсменки на отдыхе
Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Главные темы
Чемпионат не для галочки
У сборной России нет звезд, и это большой вызов
Перед стартом ЧМ чехи тренировали голы в стиле Гранлунда
«Из 25 игр Великобритания одну у России выиграет»
Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
«Все очень серьезно готовятся и настраиваются». Михайлис — о первом матче Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
Сборная Казахстана представила итоговую заявку на ЧМ-2021
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Сборная России заявила на чемпионат мира 17 хоккеистов
«Занимались по Zoom»: экс-менеджер сборной назвал трудными условия подготовки игроков к ЧМ
Самонов и Бочаров войдут в начальную заявку России на ЧМ, Федотов — нет
ЧМ может пройти со зрителями! Власти Латвии хотят пустить на арены даже иностранцев
Фазель: Если бы мы поехали в Минск, ситуация могла бы успокоиться
Задоров: Я никого не боюсь. Получил по морде в драке — ничего
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1956
Италия
1
СССР
СССР
2
США
США
3
Канада
Канада
2001
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
2011
Словакия
1
Финляндия
Финляндия
2
Швеция
Швеция
3
Чехия
Чехия
2017
Германия, Франция
1
Швеция
Швеция
2
Канада
Канада
3
Россия
Россия
Кадр дня
Стадион "Арена Рига" примет большую часть матчей чемпионата
Плющев: Перед матчем с чехами сборная России должна учесть ошибки Евротура
Самонов: Против Чехии надо играть с минимумом ошибок
Грубец: Чехам надо забыть о матче с Россией в Праге, на ЧМ будет совершенно другая игра
Радил: Не считаю, что у России плохие вратари. У них одна из лучших сборных на ЧМ
Пашков: Бочарову предпочли Федотова, хотя голкипер «Динамо» смотрелся увереннее
Тренер Чехии: Матч с Россией — большая проверка на старте ЧМ, надо быть готовыми
Владислав Третьяк рассказал о нашивках под пиджаками хоккеистов сборной России
Успеть за 108 дней. Все, что нужно знать о подготовке чемпионата мира по хоккею в Риге
Опрос
Будете ли вы смотреть чемпионат мира по хоккею?
Шалунов верит, что сборная России может выиграть чемпионат мира
Названа причина побега вратаря «Барыса» из сборной Казахстана
Гавриков рассказал, как прошла вторая тренировка сборной России перед чемпионатом мира
Слепышев был удивлен назначению капитаном в сборной России
Стали известны составы звеньев на тренировке сборной России перед ЧМ
На ЧМ в Риге не выявлено случаев заражения коронавирусом среди хоккеистов
Глава оргкомитета ЧМ-2021 заявил, что фан-зоны могут быть открыты по ходу турнира
В оргкомитете ЧМ по хоккею надеются, что фан-зоны удастся открыть по ходу турнира
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
26Сборная России на чемпионате мира-2021
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
1Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
Латвийская группа Astro’n'out представила официальную песню ЧМ по хоккею
Хоккей возвращается! Официальный тизер ЧМ-2021
Рижский лед готов к чемпионату мира
Проблема с вратарями не только у России. На чемпионате мира вообще не будет звездных голкиперов
Лопачук: Еще есть время ко всему привыкнуть, так что все будет в порядке
Прыгнуть выше головы, или такого еще не было. Варианты борьбы за медали ЧМ-2021 для Казахстана
Дмитрий Знахаренко: Лед не совсем хорошего качества. Клюшки прилипают, что немного мешает
Тайна «Красной машины». Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Кажется, для сборной России скоро освободится супервратарь. Вот только нужен ли он на чемпионате мира?
Матчи сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею покажут в прямом эфире
Сборная Казахстана по хоккею возобновила ледовые тренировки
Флага России не будет на арене во время чемпионата мира по хоккею в Риге
Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2021
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь