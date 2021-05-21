У сборной России нет звезд, и это большой вызов. Почему предстоящий ЧМ важнее предыдущих

Предстоящий чемпионат мира во многом будет уникальным. Пребывание команд в «пузыре», полное отсутствие болельщиков на трибуне, ни малейшего намека на хоккейный праздник на улицах и в барах обычно гостеприимной латвийской столицы, ни одного по-настоящему звездного игрока в мировом масштабе в составах участников. Такой подборки из необычных и одновременно грустных моментов, вероятно, ранее никогда не было. Но необычные условия проведения не делают само событие второстепенным для хоккейной России. В какой-то степени оно даже важнее, чем большинство недавних турниров. Попробую объяснить, в чем тут дело.

Команда Россия

Перед любым чемпионатом мира по отношению к нашей сборной господствуют максимальные ожидания. Возможно, лишь три года назад в Копенгагене российская команда изначально выглядела послабее своих основных соперников и закономерно завершила свое выступление поражением от Канады в четвертьфинале. Это исключение. За последние 15 лет мысль о непременном походе за золотом настолько засела в мозгу, что думать иначе — почти крамола. Брать титулы удается не всегда, поскольку конкуренция слишком высока. «Красная машина» по сравнению с основными соперниками хороша как маркетинговый бренд, но в спортивном плане способна им на равных противостоять только от случая к случаю.

Сейчас состав сборной России оценивается без излишних восторгов. Крепкая по именам оборона — безусловный плюс. На этом достоинства большой величины стремительно заканчиваются. По крайней мере пока не видно ни одного игрока, который может делать разницу на ключевых позициях — в воротах и нападении.

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Пребывание в примерно равных условиях с остальными фаворитами — совсем не трагедия. Зато огромный вызов для руководства сборной России, привыкшего, что по первому звонку прилетают звезды первой величины. Те самые, которые способны справиться с большой ответственностью и подтянуть за собой остальных.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 21.05.2021, 16:15 Россия - Чехия -

В Риге, если не считать почти виртуальную возможность дозаявить двух человек из НХЛ, у россиян не будет не только топ-игроков из-за океана, но и по-настоящему ярких фигур из КХЛ. Ранее к ним, например, относились Гусев, Капризов, Дацюк, Ковальчук. Вылетел Шипачев из-за проблем со здоровьем, и на нем все закончилось. Что с этим делать и как дальше жить — вопрос для отдельного повествования.

На нынешнем турнире придется обходиться теми, кто есть, и таким образом проверять, что правильного и неправильного было сделано за последние несколько лет. Какова сила тренерской мысли, есть ли у сборной России фирменный стиль, что дают постоянные перестановки на скамейке, в каком направлении движется отечественный хоккей и, не исключено, вспомнить об извечном вопросе, кто виноват.

Главное — не искать себе оправданий ни заранее, ни впоследствии. Их и так уже было полно. Пройти тест на профессиональную пригодность и дать приемлемый результат — обязательная задача в настоящий момент. В противном случае последняя вера в успех нынешней модели управления будет окончательно похоронена.