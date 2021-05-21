Дилемма вратаря: решит ли Россия проблему с голкиперами на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира 2021

Группа A
16:15Не началсяРоссия0Чехия0
Группа B
16:15Не началсяГермания0Италия0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь0Словакия0
Группа B
20:15Не началсяКанада0Латвия0
Группа A
22.05Не началсяДания0Швеция0
Группа B
22.05Не началсяНорвегия0Германия0
Группа A
22.05Не началсяВеликобритания0Россия0
Группа B
22.05Не началсяФинляндия0США0
Группа B
22.05Не началсяЛатвия0Казахстан0
Группа A
22.05Не началсяЧехия0Швейцария0
Группа A
23.05Не началсяВеликобритания0Словакия0
Группа B
23.05Не началсяНорвегия0Италия0
Группа B
23.05Не началсяКазахстан0Финляндия0
Группа A
23.05Не началсяШвеция0Беларусь0
Группа A
23.05Не началсяДания0Швейцария0
Группа B
23.05Не началсяКанада0США0
Группа A
24.05Не началсяСловакия0Россия0
Группа B
24.05Не началсяЛатвия0Италия0
Группа A
24.05Не началсяЧехия0Беларусь0
Группа B
24.05Не началсяГермания0Канада0
Группа B
25.05Не началсяСША0Казахстан0
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания0Дания0
Группа A
25.05Не началсяШвейцария0Швеция0
Группа B
25.05Не началсяФинляндия0Норвегия0
Группа B
26.05Не началсяКазахстан0Германия0
Группа A
26.05Не началсяРоссия0Дания0
Группа A
26.05Не началсяБеларусь0Великобритания0
Группа B
26.05Не началсяКанада0Норвегия0
Группа B
27.05Не началсяСША0Латвия0
Группа A
27.05Не началсяШвейцария0Словакия0
Группа B
27.05Не началсяФинляндия0Италия0
Группа A
27.05Не началсяШвеция0Чехия0
Группа B
28.05Не началсяКазахстан0Канада0
Группа A
28.05Не началсяШвеция0Великобритания0
Группа A
28.05Не началсяДания0Беларусь0
Группа B
28.05Не началсяЛатвия0Норвегия0
Группа A
29.05Не началсяЧехия0Великобритания0
Группа B
29.05Не началсяИталия0Казахстан0
Группа A
29.05Не началсяШвейцария0Россия0
Группа B
29.05Не началсяНорвегия0США0
Группа A
29.05Не началсяСловакия0Дания0
Группа B
29.05Не началсяГермания0Финляндия0
Группа A
30.05Не началсяБеларусь0Швейцария0
Группа B
30.05Не началсяИталия0Канада0
Группа B
30.05Не началсяФинляндия0Латвия0
Группа A
30.05Не началсяШвеция0Словакия0
Группа B
31.05Не началсяСША0Германия0
Группа A
31.05Не началсяЧехия0Дания0
Группа A
31.05Не началсяРоссия0Швеция0
Группа B
31.05Не началсяНорвегия0Казахстан0
Группа B
1.06Не началсяКанада0Финляндия0
Группа A
1.06Не началсяШвейцария0Великобритания0
Группа A
1.06Не началсяСловакия0Чехия0
Группа B
1.06Не началсяИталия0США0
Группа A
1.06Не началсяРоссия0Беларусь0
Группа B
1.06Не началсяГермания0Латвия0
1/4 финала
3.06Не началсяQF30QF40
1/4 финала
3.06Не началсяQF10QF20
1/4 финала
3.06Не началсяQF50QF60
1/4 финала
3.06Не началсяQF70QF80
1/2 финала
5.06Не началсяSF10SF20
1/2 финала
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Финал
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1
Беларусь
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2
Великобритания
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3
Дания
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Россия
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5
Словакия
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6
Чехия
00
7
Швейцария
00
8
Швеция
00
Группа B
1
Германия
00
2
Италия
00
3
Казахстан
00
4
Канада
00
5
Латвия
00
6
Норвегия
00
7
США
00
8
Финляндия
00
08:23 (мск), источник: Известия

Дилемма вратаря: решит ли Россия проблему с голкиперами на ЧМ

Подкрепления из НХЛ пока ждать не приходится.

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Источник: Известия

В пятницу, 21 мая, в Риге начнется чемпионат мира по хоккею, который станет первым крупным соревнованием сборных команд за два года, так как ЧМ-2020 в Швейцарии был отменен из-за пандемии. Турнир в столице Латвии всё же получится провести, но ценой серьезных ограничений. Матчи будут проходить без зрителей, а команды вынуждены жить в так называемом «пузыре», то есть они смогут перемещаться только между отелями и стадионами.

Карантин почти исключает приезд звезд из НХЛ. Пока из-за океана в свои сборные смогли прибыть только игроки, чьи команды не вышли в плей-офф. Те же, кто вылетит из Кубка Стэнли по итогам первого раунда, получат возможность сыграть на чемпионате мира в лучшем случае начиная с четвертьфиналов. Всё это привело к проблемам в составах у многих сборных. В том числе и у российской, где особенный дефицит кадров во вратарской линии.

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Открывай вратарей

Защищать ворота сборной России были призваны три игрока из КХЛ, не имеющие опыта выступлений на крупных международных турнирах. Более того, в минувшем сезоне они не были твердыми первыми номерами в своих клубах, причем не самых сильных в лиге.
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Александр Самонов несколько лет назад здорово проявил себя в подольском «Витязе» и даже вызывался из него в качестве третьего вратаря на шведский этап Еврохоккейтура в феврале 2019 года. Осенью того же года он перешел в петербургский СКА. На некоторых отрезках 25-летний вратарь был одним из лидеров клуба из Северной столицы, но случалось, что он проигрывал конкуренцию шведу Магнусу Хелльбергу и молодому Ярославу Аскарову. В частности, именно Хелльберг отвоевал место в основе нынешней весной в плей-офф. Во многом благодаря ему СКА смог переломить серию второго раунда против московского «Динамо» (4:1), а также дал бой ЦСКА (2:4) в финале Западной конференции Кубка Гагарина.

При этом Самонов был безальтернативным первым номером сборной большую часть минувшего Евротура. В декабре он без замен отыграл на Кубке Первого канала, где Россия выиграла турнир, а сам Александр был признан лучшим вратарем. В феврале на Шведских играх он лишь в одном матче из трех уступил место Аскарову.

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Сборная России на чемпионате мира-2021

Наконец, в начале мая на заключительном этапе в Чехии Самонов отыграл стартовую встречу со Швецией (6:4), а затем заменил Ивана Федотова в проигранном хозяевам матче (0:4), пропустив лишь одну шайбу. В прошлом Евротуре Самонов также ездил на все три этапа в Финляндии, России и Швеции (турнир в Чехии отменили из-за коронавируса), сыграв в каждом из них по одной встрече. Но опыта выступлений на чемпионатах мира у Александра нет.

Впрочем, у его двух сменщиков с этим еще сложнее. Иван Федотов предыдущие два сезона выступал за челябинский «Трактор». В минувшем чемпионате он конкурировал с чехом Романом Виллом, сумел провести несколько ярких матчей в регулярке и завоевать место первого номера на серию плей-офф против «Салавата Юлаева» (1:4). Благодаря этому 24-летний голкипер вызывался в декабре на Кубок Первого канала и в мае на Чешские игры. На последних он провел неудачный матч с хозяевами (0:4) и после трех пропущенных шайб был заменен на Самонова.

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При этом выступление в Челябинске спровоцировало интерес к Федотову со стороны топ-клубов КХЛ. Уже в следующем сезоне он будет защищать ворота ЦСКА. По итогам турнира в Праге Федотов вместе с Самоновым был включен в предварительный состав сборной на чемпионат мира. Но уже в Риге, где команда тренируется с начала этой недели, он был вычеркнут из заявки и заменен на Ивана Бочарова. Федотов продолжит тренироваться в столице Латвии отдельно от команды и вновь присоединится к ней, если из НХЛ не подъедут вратари.

Иван Бочаров уже четыре года качественно выступает за московское «Динамо», но пока не может полностью заменить легендарного ветерана бело-голубых 40-летнего Александра Ерёменко. Из-за высокой конкуренции среди вратарей в КХЛ последних лет Бочаров редко вызывался в сборную. Но сейчас 26-летний голкипер получил шанс, поскольку другие яркие представители его амплуа, Игорь Бобков и Илья Коновалов, в минувшем сезоне проиграли в своих клубах конкуренцию иностранцам, а хорошо выступающий за казанский «Ак Барс» Тимур Билялов почему-то не пользуется доверием штаба сборной. В Чехии Бочаров провел матч против Финляндии, проигранный со счетом 1:4.

Наши знатоки уже подсчитали, что из НХЛ только к полуфиналу могут освободиться от силы два российских вратаря. Поэтому надеяться на спасителей из-за океана в этой ситуации просто не получится. Многое решится на групповом этапе. Команда России выглядит не очень собранной, так что вратарям прилично достанется от соперников. Но в этих условиях может появиться человек, на которого можно будет делать ставку в играх на выбывание. Думаю, пока ставка как на первого номера будет делаться на Самонова. Он хоть какой-то опыт игр за сборную имеет в отличие Федотова и Бочарова.
Александр Пашков
экс-тренер вратарей сборной СССР

По состоянию здоровья на чемпионат мира не поехал многолетний тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов, работающий с Самоновым в СКА. Его заменил Стефан Перссон из московского «Спартака». Пока у нашей сборной мало шансов получить подкрепление из НХЛ. Невышедших в плей-офф голкиперов «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина и Александра Георгиева не отпустил клуб. Семен Варламов и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», Илья Самсонов из «Вашингтон Кэпиталз» если и вылетят из Кубка Стэнли, то не раньше 24 мая, когда пройдет уже почти половина группового этапа. Андрей Василевский с «Тампой-Бэй Лайтнинг» вряд ли упустит победу над «Флоридой Пантерз» — его команда ведкт 2:0 в серии. При этом в случае сухого поражения в серии уже 22 мая закончит сезон голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — возможно, главная наша надежда на ЧМ.

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Оборона из НХЛ

Гораздо больше повезло России с группой защитников. Из-за океана сумели подъехать олимпийские чемпионы — 2018 Владислав Гавриков, Артем Зуб и Никита Нестеров, бронзовые призеры ЧМ-2017 Иван Проворов и ЧМ-2019 Никита Задоров. Все они, кроме Нестерова, в четверг вошли в окончательную заявку. Из КХЛ в обороне будут выступать пара из ярославского «Локомотива» в лице Алексея Марченко и Рушана Рафикова, игрок СКА Игорь Ожиганов и защитник-разрушитель из магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов. Из них в окончательную заявку вошли Ожиганов и Рафиков. Но в пятницу будут дополнения, поэтому остальные игроки остаются в расположении команды.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 21.05.2021, 16:15

Россия-Чехия-

В нападении пока два человека из НХЛ в лице олимпийских чемпионов Михаила Григоренко и Александра Барабанова. Также в Ригу приехала целая группа армейских представителей: Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко, Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин, Владислав Каменев, Эмиль Галимов, Иван Морозов (все — СКА), Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА). Также вызваны самый ценный игрок минувшего Кубка Гагарина Сергей Толчинский из омского «Авангарда» и один из сильнейших молодых форвардов Дмитрий Воронков из казанского «Ак Барса».

В окончательную заявку вошли Григоренко, Барабанов, Слепышев, Окулов, Шалунов, Карнаухов, Каменев и Швец-Роговой. Остальные пока в резерве. При этом объявлено, что два места в заявке будут до последнего сохраняться для игроков НХЛ.

— Думаю, не стоит драматизировать ситуацию с составом и делать какую-то катастрофу из того, что мы не можем задействовать многих ребят из НХЛ, — поделился мнением с «Известиями» чемпион мира 1993 года Алексей Яшин. — У других сборных тоже есть такие моменты, поэтому лишь по ходу турнира мы поймем, кому это создало проблемы, а кто с ними справился. В любом случае у нас есть опытный тренерский штаб, который взял всех лучших, кого мог. Поэтому остается только пожелать ребятам удачи.

На ЧМ Россия попала в одну группу с Чехией, Швецией, Швейцарией, Словакией, Белоруссией, Данией и Великобританией. Стартовый матч против чехов начнется в пятницу в 16:15 мск.

Алексей Фомин

 Спортивные выходные с «Известиями»
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1935
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Швейцария
Швейцария
3
Великобритания
Великобритания
1938
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Чехословакия
Чехословакия
1952
Норвегия
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швеция
Швеция
2018
Дания
1
Швеция
Швеция
2
Швейцария
Швейцария
3
США
США
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