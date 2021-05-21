Дилемма вратаря: решит ли Россия проблему с голкиперами на ЧМ

В пятницу, 21 мая, в Риге начнется чемпионат мира по хоккею, который станет первым крупным соревнованием сборных команд за два года, так как ЧМ-2020 в Швейцарии был отменен из-за пандемии. Турнир в столице Латвии всё же получится провести, но ценой серьезных ограничений. Матчи будут проходить без зрителей, а команды вынуждены жить в так называемом «пузыре», то есть они смогут перемещаться только между отелями и стадионами.
Карантин почти исключает приезд звезд из НХЛ. Пока из-за океана в свои сборные смогли прибыть только игроки, чьи команды не вышли в плей-офф. Те же, кто вылетит из Кубка Стэнли по итогам первого раунда, получат возможность сыграть на чемпионате мира в лучшем случае начиная с четвертьфиналов. Всё это привело к проблемам в составах у многих сборных. В том числе и у российской, где особенный дефицит кадров во вратарской линии.
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Открывай вратарей
Защищать ворота сборной России были призваны три игрока из КХЛ, не имеющие опыта выступлений на крупных международных турнирах. Более того, в минувшем сезоне они не были твердыми первыми номерами в своих клубах, причем не самых сильных в лиге.
Александр Самонов несколько лет назад здорово проявил себя в подольском «Витязе» и даже вызывался из него в качестве третьего вратаря на шведский этап Еврохоккейтура в феврале 2019 года. Осенью того же года он перешел в петербургский СКА. На некоторых отрезках 25-летний вратарь был одним из лидеров клуба из Северной столицы, но случалось, что он проигрывал конкуренцию шведу Магнусу Хелльбергу и молодому Ярославу Аскарову. В частности, именно Хелльберг отвоевал место в основе нынешней весной в плей-офф. Во многом благодаря ему СКА смог переломить серию второго раунда против московского «Динамо» (4:1), а также дал бой ЦСКА (2:4) в финале Западной конференции Кубка Гагарина.
При этом Самонов был безальтернативным первым номером сборной большую часть минувшего Евротура. В декабре он без замен отыграл на Кубке Первого канала, где Россия выиграла турнир, а сам Александр был признан лучшим вратарем. В феврале на Шведских играх он лишь в одном матче из трех уступил место Аскарову.
Сборная России на чемпионате мира-2021
Наконец, в начале мая на заключительном этапе в Чехии Самонов отыграл стартовую встречу со Швецией (6:4), а затем заменил Ивана Федотова в проигранном хозяевам матче (0:4), пропустив лишь одну шайбу. В прошлом Евротуре Самонов также ездил на все три этапа в Финляндии, России и Швеции (турнир в Чехии отменили из-за коронавируса), сыграв в каждом из них по одной встрече. Но опыта выступлений на чемпионатах мира у Александра нет.
Впрочем, у его двух сменщиков с этим еще сложнее. Иван Федотов предыдущие два сезона выступал за челябинский «Трактор». В минувшем чемпионате он конкурировал с чехом Романом Виллом, сумел провести несколько ярких матчей в регулярке и завоевать место первого номера на серию плей-офф против «Салавата Юлаева» (1:4). Благодаря этому 24-летний голкипер вызывался в декабре на Кубок Первого канала и в мае на Чешские игры. На последних он провел неудачный матч с хозяевами (0:4) и после трех пропущенных шайб был заменен на Самонова.
При этом выступление в Челябинске спровоцировало интерес к Федотову со стороны топ-клубов КХЛ. Уже в следующем сезоне он будет защищать ворота ЦСКА. По итогам турнира в Праге Федотов вместе с Самоновым был включен в предварительный состав сборной на чемпионат мира. Но уже в Риге, где команда тренируется с начала этой недели, он был вычеркнут из заявки и заменен на Ивана Бочарова. Федотов продолжит тренироваться в столице Латвии отдельно от команды и вновь присоединится к ней, если из НХЛ не подъедут вратари.
Иван Бочаров уже четыре года качественно выступает за московское «Динамо», но пока не может полностью заменить легендарного ветерана бело-голубых 40-летнего Александра Ерёменко. Из-за высокой конкуренции среди вратарей в КХЛ последних лет Бочаров редко вызывался в сборную. Но сейчас 26-летний голкипер получил шанс, поскольку другие яркие представители его амплуа, Игорь Бобков и Илья Коновалов, в минувшем сезоне проиграли в своих клубах конкуренцию иностранцам, а хорошо выступающий за казанский «Ак Барс» Тимур Билялов почему-то не пользуется доверием штаба сборной. В Чехии Бочаров провел матч против Финляндии, проигранный со счетом 1:4.
Наши знатоки уже подсчитали, что из НХЛ только к полуфиналу могут освободиться от силы два российских вратаря. Поэтому надеяться на спасителей из-за океана в этой ситуации просто не получится. Многое решится на групповом этапе. Команда России выглядит не очень собранной, так что вратарям прилично достанется от соперников. Но в этих условиях может появиться человек, на которого можно будет делать ставку в играх на выбывание. Думаю, пока ставка как на первого номера будет делаться на Самонова. Он хоть какой-то опыт игр за сборную имеет в отличие Федотова и Бочарова.
Александр Пашковэкс-тренер вратарей сборной СССР
По состоянию здоровья на чемпионат мира не поехал многолетний тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов, работающий с Самоновым в СКА. Его заменил Стефан Перссон из московского «Спартака». Пока у нашей сборной мало шансов получить подкрепление из НХЛ. Невышедших в плей-офф голкиперов «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина и Александра Георгиева не отпустил клуб. Семен Варламов и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», Илья Самсонов из «Вашингтон Кэпиталз» если и вылетят из Кубка Стэнли, то не раньше 24 мая, когда пройдет уже почти половина группового этапа. Андрей Василевский с «Тампой-Бэй Лайтнинг» вряд ли упустит победу над «Флоридой Пантерз» — его команда ведкт 2:0 в серии. При этом в случае сухого поражения в серии уже 22 мая закончит сезон голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — возможно, главная наша надежда на ЧМ.
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Оборона из НХЛ
Гораздо больше повезло России с группой защитников. Из-за океана сумели подъехать олимпийские чемпионы — 2018 Владислав Гавриков, Артем Зуб и Никита Нестеров, бронзовые призеры ЧМ-2017 Иван Проворов и ЧМ-2019 Никита Задоров. Все они, кроме Нестерова, в четверг вошли в окончательную заявку. Из КХЛ в обороне будут выступать пара из ярославского «Локомотива» в лице Алексея Марченко и Рушана Рафикова, игрок СКА Игорь Ожиганов и защитник-разрушитель из магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов. Из них в окончательную заявку вошли Ожиганов и Рафиков. Но в пятницу будут дополнения, поэтому остальные игроки остаются в расположении команды.
Россия-Чехия-
В нападении пока два человека из НХЛ в лице олимпийских чемпионов Михаила Григоренко и Александра Барабанова. Также в Ригу приехала целая группа армейских представителей: Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко, Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин, Владислав Каменев, Эмиль Галимов, Иван Морозов (все — СКА), Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА). Также вызваны самый ценный игрок минувшего Кубка Гагарина Сергей Толчинский из омского «Авангарда» и один из сильнейших молодых форвардов Дмитрий Воронков из казанского «Ак Барса».
В окончательную заявку вошли Григоренко, Барабанов, Слепышев, Окулов, Шалунов, Карнаухов, Каменев и Швец-Роговой. Остальные пока в резерве. При этом объявлено, что два места в заявке будут до последнего сохраняться для игроков НХЛ.
— Думаю, не стоит драматизировать ситуацию с составом и делать какую-то катастрофу из того, что мы не можем задействовать многих ребят из НХЛ, — поделился мнением с «Известиями» чемпион мира 1993 года Алексей Яшин. — У других сборных тоже есть такие моменты, поэтому лишь по ходу турнира мы поймем, кому это создало проблемы, а кто с ними справился. В любом случае у нас есть опытный тренерский штаб, который взял всех лучших, кого мог. Поэтому остается только пожелать ребятам удачи.
На ЧМ Россия попала в одну группу с Чехией, Швецией, Швейцарией, Словакией, Белоруссией, Данией и Великобританией. Стартовый матч против чехов начнется в пятницу в 16:15 мск.